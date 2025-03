Cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhờ thông gia cất giấu 10 tỷ đồng nhận hối lộ

Hậu "pháo" hối lộ để can thiệp điều chỉnh bảng giá đất

Ông Lê Duy Thành khi chưa bị bắt.

Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, tháng 7/2023, Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tổ chức liên hoan tại nhà riêng và mời cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cùng một số người khác tham dự. Khi ra về, ông Mạnh lái xe của Thành, báo lại rằng lái xe của Hậu là Tạ Minh Chính đã đưa hai túi quà.

Sáng hôm sau, Thành kiểm tra và phát hiện trong hai túi này có 10 tỷ đồng . Thành lập tức gọi điện cho Hậu hỏi: "Em chuyển cái gì cho thằng Mạnh đấy?", Hậu đáp: "Cái này bọn em hỗ trợ, các anh phải chi tiêu chung rất nhiều việc”. Thành tỏ ý từ chối và nói: "Các anh không lấy được đâu, không phải làm thế”. Tuy nhiên, ông Thành cũng không trả lại số tiền mà giữ lại tại nhà riêng.

Đến tháng 3/2024, Thành quyết định di chuyển số tiền này. Ban đầu, ông giao cho Mạnh cất lên ô tô nhưng bị từ chối vì "để trên xe không an toàn”. Sau đó, Thành gọi Đỗ Trung Hiếu , giúp việc của mình đến nhà riêng và giao nhiệm vụ mang túi tiền đựng trong túi nilon màu đen đến phòng làm việc tại UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Hiếu can ngăn, cho rằng giữ tiền tại trụ sở không an toàn.

Trước tình huống này, Thành điện thoại cho ông Nguyễn Văn Hưng (thông gia), nhờ cất giữ số tiền này. Ông Hưng sau đó đã vận chuyển các túi tiền về nhà riêng bằng ô tô cá nhân.

Theo lời khai của Hậu, số tiền 10 tỷ đồng đưa cho Thành nhằm mục đích nhờ cựu Chủ tịch UBND Vĩnh Phúc điều chỉnh bảng giá đất tại khu vực kho vận và xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường thuộc dự án Chợ đầu mối.

Hậu giải thích rằng bảng giá đất hiện tại quá cao, khiến ông ta không thể bán được, đồng thời đã gửi văn bản kiến nghị đến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Vĩnh Tường. Khi gặp Thành, Hậu nói: "Em có 10 tỷ đồng gửi anh, em bảo đưa cho lái xe của anh”. Thành đáp: "Anh cảm ơn”. Sau đó, Hậu chỉ đạo lái xe Tạ Minh Chính giao tiền cho Mạnh.

Chi tiết những lần nhận hối lộ của ông Thành

Qua kết luận điều tra cho thấy, đây không phải lần đầu tiên ông Lê Duy Thành nhận hối lộ từ Nguyễn Văn Hậu. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần nhận tiền, tổng cộng 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD từ Hậu "pháo" và Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn .

Lần đầu tiên (đầu năm 2021): Sau khi nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Thành gặp Hậu tại nhà riêng. Hậu đưa một túi quà và nói: "Em có chút quà chúc mừng anh”. Khi mở túi, Thành thấy có 500.000 USD. Ông cất số tiền này tại nhà riêng và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Lần thứ hai (cuối năm 2020): Hậu gặp Thành tại trụ sở UBND tỉnh, đề nghị được mua hai lô đất tại dự án Chợ đầu mối với giá gốc. Thành ban đầu từ chối nhưng sau đó đồng ý. Đến tháng 3/2021, Hậu nói với Thành rằng đất đã tăng giá và đưa cho Thành một vali kéo đựng 800.000 USD, nói đó là tiền chênh lệch từ việc bán lại hai lô đất. Thành giữ số tiền này tại cơ quan để sử dụng.

Lần thứ ba (giữa năm 2023): Hậu đến nhà riêng của Thành, mang theo một túi xách màu đen và để lại dưới chân bàn uống nước. Thành kiểm tra và thấy trong túi có 5 tỷ đồng. Số tiền này được Thành giữ trong phòng ngủ.

Lần thứ tư (20/3/2023): Hậu chuẩn bị 10 tỷ đồng và chỉ đạo lái xe chuyển tiền vào ô tô trước khi đến nhà riêng của Thành. Khi gặp, Hậu nói: "Em có quà biếu anh, anh triển khai sớm phê duyệt quy hoạch chung Vĩnh Tường cho em". Bị can Thành đáp: "Cứ yên tâm, để anh chỉ đạo”.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cáo buộc ông Lê Duy Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp vào quá trình giao đất, điều chỉnh quy hoạch và thực hiện các dự án trái quy định, nhằm tạo lợi ích cho Công ty Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu. Tổng số tiền mà Thành nhận hối lộ lên tới gần 50 tỷ đồng, gồm 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD.

Căn cứ kết quả điều tra, CQĐT Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành về tội “Nhận hối lộ”.