Cựu kỹ sư công nghệ vừa được bổ nhiệm làm CEO mới của Samsung Electronics

24-11-2025 - 13:20 PM | Tài chính quốc tế

Samsung cho biết cấu trúc mới sẽ tăng cường các mảng lõi, đảm bảo quản trị ổn định giữa bối cảnh bất định gia tăng, đồng thời đặt nền cho việc nắm giữ các công nghệ tương lai.

Samsung Electronics vừa bổ nhiệm Roh Tae-moon, người đứng đầu mảng thiết bị di động làm đồng CEO phụ trách toàn bộ mảng thiết bị. Song hành cùng ông Roh là ông Jun Young-hyun (đồng CEO kiêm lãnh đạo mảng chip) dẫn dắt tập đoàn.

Động thái này đưa mô hình đồng CEO trở lại sau gần 9 tháng kể từ khi cựu Phó Chủ tịch Han Jong-hee qua đời hồi tháng 3. Samsung cho biết cấu trúc mới sẽ tăng cường các mảng lõi, đảm bảo quản trị ổn định giữa bối cảnh bất định gia tăng, đồng thời đặt nền cho việc nắm giữ các công nghệ tương lai.

Theo quyết định nhân sự, ông Roh, người giữ vai trò quyền phụ trách khối Device Experience (DX) từ tháng 4 đến nay được chính thức bổ nhiệm làm người đứng đầu DX đồng thời là đồng CEO của công ty. Ông vẫn tiếp tục lãnh đạo mảng Mobile Experience (MX), đơn vị trực thuộc DX.

Xuất thân kỹ sư, tiến sĩ tại Đại học Khoa học & Công nghệ Pohang, ông Roh nổi tiếng là một trong những lãnh đạo trẻ nhất của Samsung (lên chủ tịch năm 2018, sau 21 năm gia nhập). Ông được ghi nhận đóng góp vào kết quả ấn tượng của Galaxy S25 và Galaxy Fold7; mảng MX đạt 100,3 nghìn tỷ won (khoảng 68,12 tỷ USD) doanh thu lũy kế từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay. Theo giới phân tích, tính năng AI của S25 và dạng gập đặc trưng của Fold7 là đòn bẩy chính thúc đẩy bán hàng.

Ông Jun Young-hyun (Phó Chủ tịch) tiếp tục giữ vai trò đồng CEO và lãnh đạo khối Device Solutions (DS) phụ trách bán dẫn nhớ. Tuy nhiên, ông sẽ chuyển giao viện Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) cho Park Hong-kun, người sẽ gia nhập Samsung từ 1/1 với chức danh Chủ tịch.

Park Hong-kun hiện là Giáo sư Mark Hyman Jr. ngành Hóa học, đồng thời là giáo sư Vật lý tại Đại học Harvard, nhà nghiên cứu hàng đầu về nano, khoa học & kỹ thuật lượng tử.

Samsung cho biết sẽ duy trì cấu trúc hai đầu mối cho MX và bộ nhớ nhằm củng cố năng lực cạnh tranh.

Để tăng nội lực công nghệ, Samsung cũng thăng chức cho ông Yoon Jang-hyun (trước là CEO Samsung Venture Investment) lên Chủ tịch, giao nhiệm vụ CTO khối DX kiêm người đứng đầu Samsung Research.

Theo Samsung, việc đặt chuyên gia hàng đầu vào vị trí lãnh đạo SAIT và CTO DX nhằm thúc đẩy nghiên cứu bán dẫn thế hệ mới và tăng tốc chuyển đổi của công ty thành tổ chức vận hành dựa trên AI.

Đợt tái cấu trúc này được nhìn nhận như lựa chọn ưu tiên ổn định của Samsung giữa bất định thị trường leo thang. Trước thông báo, từng có đồn đoán về thay máu ở cấp chủ tịch để “làm mới” toàn bộ tổ chức; song các bổ nhiệm thực tế cho thấy công ty đặt nặng tính liên tục hơn là thay đổi ồ ạt.

Sau khi bất ngờ bổ nhiệm hai chủ tịch mới vào tháng 3 và 4, dư luận dự đoán các quyết định lớn khác có thể xuất hiện trong năm nay. Với việc đa số lãnh đạo mảng chủ chốt được giữ nguyên, Samsung cho biết sẽ sớm công bố điều chuyển cấp phó chủ tịch và các thay đổi tổ chức tiếp theo.

Theo: KoreaTimes

‘Thái tử' Lee được bổ nhiệm làm Chủ tịch Samsung Electronics, chính thức nắm 'ngai vàng' sau nhiều năm chờ đợi

Theo Phương Linh

