Cứu thành công 30 du khách và 4 thuyền viên sau sự cố chìm tàu du lịch

Sáng 20-7, tin từ Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa cứu hộ đã đưa toàn bộ 4 thuyền viên và 30 du khách trên tàu du lịch Nguyễn Ngọc bị chìm trên biển khi đi câu mực vào bờ an toàn.

30 du khách thoát chết trong gang tấc sau sự cố chìm tàu du lịch

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 20 phút, ngày 19-7 thời tiết vùng biển tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang sóng yên, biển lặng bỗng nổi cơn giông kèm theo mưa lớn khiến tàu thuyền khai thác hải sản và tàu du lịch đang hoạt động trên biển không kịp vào nơi tránh trú.

Lúc này, tàu du lịch Nguyễn Ngọc, do anh Nguyễn Trọng Hoàng làm chủ tàu, bị chìm tại khu vực đảo Bớc, cách bờ biển Thiên Cầm khoảng 0,5 hải lý. Thời điểm bị chìm, trên tàu có 4 thuyền viên và 30 du khách câu mực.

Lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 30 du khách và 4 thuyền viên

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Thiên Cầm triển khai lực lượng phối hợp chính quyền xã Thiên Cầm huy động tàu có trọng tải lớn hoạt động gần khu vực tàu chìm để ứng cứu.

Do sự việc xảy ra vào ban đêm, lại có mưa to, sóng lớn nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Lúc lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường, các hành khách đều đã nhảy xuống biển. Sau khi cứu hộ, tất cả mọi người đã được đưa tới trú ẩn tại đảo Bớc. Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 20-7, 30 du khách và 4 thuyền viên được đưa vào bờ để đảm bảo an toàn.

Ngoài tàu du lịch, tại xã Cẩm Trung, tàu cá của ngư dân Trần Đại Việt trong quá trình vào lạch cũng bị sóng đánh chìm. Trên tàu có 3 thuyền viên mất tích và nhanh chóng được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa vào bờ an toàn sau đó.

Lực lượng chức năng cùng người dân kéo một chiếc thuyền của ngư dân bị gió lớn đánh lật úp trên biển

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nằm trong dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 3, từ chiều tối 19-7, trên địa bàn xã Tiên Điền, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện một đợt mưa lớn kèm giông lốc đã đánh lật úp 6 chiếc thuyền dưới 8m của ngư dân. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bà con kéo thuyền lên bờ neo đậu an toàn.

Bên cạnh đó, mưa lớn kèm giông lốc cũng đã làm tốc mái 8 phòng học ở dãy nhà 2 tầng của Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông (xã Sơn Giang) và 4 nhà dân ở xã Hương Xuân.