Cựu thủ quỹ ngân hàng bị khởi tố vì chiêu vay tiền đáo hạn để chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Trang nghe các quyết định khởi tố.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Trang, cựu thủ quỹ Ngân hàng Quốc tế (VIB) tại thành phố Long Xuyên (nay là phường Long Xuyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2010 đến tháng 4/2024, Trang là thủ quỹ của Ngân hàng trụ sở tại Long Xuyên. Ngày 10/4/2024 Trang bị cho nghỉ việc với lý do vi phạm quy chế lao động.

Trong quá trình làm ăn cá nhân thua lỗ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trang nảy sinh ý định vay tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Để tạo lòng tin, Trang nói với nhiều người quen là đang cần huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng. Tin tưởng Trang vẫn là thủ quỹ và chồng cô đang làm thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh An Giang, nhiều đồng nghiệp, người quen đã đưa tiền cho vay.

Chỉ riêng ngày 8/4/2024, các nạn nhân như N.T.S, Đ.T.T, N.H.Đ đã chuyển vào tài khoản của Trang tổng cộng 4,26 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trang không trả lãi, không hoàn vốn mà dùng số tiền này để trả các khoản vay trước đó và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ.