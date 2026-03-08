Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt

08-03-2026 - 12:15 PM | Tài chính quốc tế

Một vụ án hình sự với tội danh tham nhũng đã được khởi tố nhằm chống lại cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - ông Ruslan Tsalikov.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt- Ảnh 1.


"Một vụ án hình sự đã được khởi tố về việc ông ta thành lập một tổ chức tội phạm, mà các thành viên đã biển thủ ngân sách nhà nước từ năm 2017 đến năm 2024, cũng như về tội rửa tiền và hối lộ", Ủy ban Điều tra của Nga thông tin.

Ông Tsalikov đã bị bắt giữ, Tòa án Basmanny sẽ quyết định việc tạm giam trước xét xử đối với ông ta. Nhân vật trên bị buộc tội 12 tội danh tham ô và rửa tiền, cũng như 2 tội danh nhận hối lộ.

Năm 2025, ông đã làm chứng trong vụ án tham ô chống lại cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timur Ivanov.

Theo ông Sergei Zhorin - người đứng đầu hãng luật Zhorin and Partners, cựu Thứ trưởng Tsalikov có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt- Ảnh 2.

Cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Ruslan Tsalikov đã bị bắt.

Từ năm 1994 đến năm 2000, ông Tsalikov giữ chức vụ người đứng đầu Tổng cục Tài chính và Kinh tế, sau đó là người đứng đầu Vụ Hoạt động Tài chính và Kinh tế thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp.

Ông Tsalikov được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng vào năm 2015. Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Vladimir Putin đã cách chức ông vào năm 2024.

Tại Bộ Quốc phòng, nhân vật trên phụ trách các vấn đề về doanh trại, nhà ở, xây dựng và sửa chữa lớn, quản lý tài sản, công tác tư pháp và pháp lý, kiểm soát tài chính, y tế, chính sách thông tin và phối hợp với những cơ quan thực thi pháp luật.

Theo RIA Novosti

Theo Bạch Dương

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc gia BRICS mua vàng 16 tháng liên tiếp, đang sở hữu hơn 2.300 tấn kim loại quý

Quốc gia BRICS mua vàng 16 tháng liên tiếp, đang sở hữu hơn 2.300 tấn kim loại quý Nổi bật

Giá dầu tăng sốc 35% trong tuần, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử khi chiến sự Trung Đông leo thang

Giá dầu tăng sốc 35% trong tuần, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử khi chiến sự Trung Đông leo thang Nổi bật

Hungary thu giữ lượng lớn vàng, tiền mặt của 'mafia chiến tranh Ukraine'

Hungary thu giữ lượng lớn vàng, tiền mặt của 'mafia chiến tranh Ukraine'

11:48 , 08/03/2026
Châu Âu bị giăng bẫy

Châu Âu bị giăng bẫy

11:19 , 08/03/2026
Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố không cần Anh giúp để chiến thắng ở Iran

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố không cần Anh giúp để chiến thắng ở Iran

10:40 , 08/03/2026
Đồng minh rạn nứt nội bộ

Đồng minh rạn nứt nội bộ

10:11 , 08/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên