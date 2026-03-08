Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt

"Một vụ án hình sự đã được khởi tố về việc ông ta thành lập một tổ chức tội phạm, mà các thành viên đã biển thủ ngân sách nhà nước từ năm 2017 đến năm 2024, cũng như về tội rửa tiền và hối lộ", Ủy ban Điều tra của Nga thông tin.

Ông Tsalikov đã bị bắt giữ, Tòa án Basmanny sẽ quyết định việc tạm giam trước xét xử đối với ông ta. Nhân vật trên bị buộc tội 12 tội danh tham ô và rửa tiền, cũng như 2 tội danh nhận hối lộ.

Năm 2025, ông đã làm chứng trong vụ án tham ô chống lại cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timur Ivanov.

Theo ông Sergei Zhorin - người đứng đầu hãng luật Zhorin and Partners, cựu Thứ trưởng Tsalikov có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.

Cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Ruslan Tsalikov đã bị bắt.

Từ năm 1994 đến năm 2000, ông Tsalikov giữ chức vụ người đứng đầu Tổng cục Tài chính và Kinh tế, sau đó là người đứng đầu Vụ Hoạt động Tài chính và Kinh tế thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp.

Ông Tsalikov được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng vào năm 2015. Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Vladimir Putin đã cách chức ông vào năm 2024.

Tại Bộ Quốc phòng, nhân vật trên phụ trách các vấn đề về doanh trại, nhà ở, xây dựng và sửa chữa lớn, quản lý tài sản, công tác tư pháp và pháp lý, kiểm soát tài chính, y tế, chính sách thông tin và phối hợp với những cơ quan thực thi pháp luật.