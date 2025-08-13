Cyber Service trao chứng chỉ bảo mật quốc tế cấp độ cao nhất cho MobiFone

Trung tâm Dữ liệu và nền tảng Điện toán đám mây là một trong những hạ tầng chiến lược được MobiFone đầu tư trọng điểm trong nhiều năm qua. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống trung tâm dữ liệu theo chuẩn quốc tế đã góp phần nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của MobiFone trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ an toàn – hiệu quả – tin cậy.

Trong lần công bố này, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã vinh dự được trao 6 chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế danh giá, do các tổ chức uy tín hàng đầu trong và ngoài nước đánh giá và cấp chứng chỉ.

Đáng chú ý, chứng chỉ PCI DSS v4.0.1 được xem là tiêu chuẩn bảo mật cao nhất và phổ biến nhất toàn cầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử, với các yêu cầu nghiêm ngặt về xử lý, lưu trữ và truyền tải dữ liệu thẻ thanh toán. Đây là điều kiện bắt buộc để triển khai các hệ thống ví điện tử, trung gian thanh toán và chuyển mạch tài chính. Tại Việt Nam, hiện chỉ có số ít nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí và được cấp chứng chỉ này.

Ông Tống Duy Hưng - TGĐ Cyber Service trao chứng chỉ PCI DSS 4.0.1 cho đại diện MobiFone (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

“Đây là những tiêu chuẩn, có yêu cầu kỹ thuật rất khắt khe, đảm bảo vận hành thực tế, bảo vệ dữ liệu người dùng. Việc MobiFone được cấp các chứng chỉ này hôm nay khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, năng lực vận hành, năng lực triển khai các dịch vụ cho các cơ quan chính phủ, cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân, sẵn sàng phục vụ cho các khách hàng của MobiFone, các giá trị gia tăng, đảm bảo an ninh an toàn, đảm bảo dữ liệu trong công việc chuyển đổi của các đối tác”, Thượng tá Lê Cảnh Duy, Thành viên Hội đồng Thành viên MobiFone khẳng định.

Nâng tầm an toàn dữ liệu thanh toán

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) là bộ tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu do Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật ngành Thẻ thanh toán (PCI SSC) ban hành, được công nhận bởi các tổ chức thẻ lớn như Visa, Mastercard, American Express, Discover và JCB.

Được biết, Cyber Service là đơn vị đã thực hiện hàng loạt dự án đạt chuẩn PCI DSS, ISO 27001, SOC 2… cho các ngân hàng, công ty tài chính, viễn thông và thương mại điện tử, trong đó có MobiFone. Là thành viên của TMGS Group, Cyber Service là Công ty chuyên tư vấn, hỗ trợ xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ pháp lý hàng đầu tại Việt Nam, bao gồm toàn bộ dải dịch vụ PCI (từ tư vấn, đánh giá đến đào tạo), tiêu chuẩn SOC 2 (Type I, Type 2), Hồ sơ đề xuất cấp độ, và các yêu cầu theo Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Lễ trao nhận chứng chỉ giữa Cyber Service và MobiFone

Ông Tống Duy Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cyber Service Việt Nam, đơn vị cấp chứng nhận cho MobiFone, cho biết: “Việc Tổng công ty Viễn thông MobiFone đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu khắt khe của chuẩn PCI DSS v4.0.1 là minh chứng rõ nét cho cam kết đầu tư nghiêm túc vào công tác bảo mật dữ liệu thanh toán".

"Đây là nền tảng trọng yếu trong việc bảo vệ thông tin khách hàng, củng cố niềm tin và nâng cao uy tín thương hiệu. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành, hỗ trợ MobiFone trong suốt quá trình triển khai và đánh giá theo chuẩn quốc tế này”, ông Hưng nói thêm.

Theo ông Tống Duy Hưng, Dự án PCI DSS của MobiFone bao trùm nhiều hạng mục quan trọng, từ hạ tầng Cloud, nền tảng dịch vụ, hệ thống hosting, quy trình bảo mật và các kênh truyền dữ liệu thanh toán. Các biện pháp bảo mật được tích hợp xuyên suốt để đảm bảo an toàn từ lúc tiếp nhận, xử lý đến lưu trữ thông tin.

Việc đạt chứng chỉ PCI DSS v4.0.1 giúp MobiFone với nhiều lợi ích, như: Bảo vệ tối đa dữ liệu khách hàng, giảm nguy cơ gian lận và rò rỉ thông tin; Tăng cường uy tín thương hiệu, khẳng định vị thế hàng đầu về an toàn thông tin; Mở rộng hợp tác quốc tế , đáp ứng yêu cầu bảo mật của các đối tác toàn cầu; Chuẩn hóa quy trình vận hành , nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ.

Đối với khách hàng, chứng chỉ PCI DSS là sự đảm bảo mọi giao dịch thanh toán qua MobiFone được bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất. Việc đạt chứng chỉ PCI DSS v4.0.1 còn là nền tảng để MobiFone phát triển mạnh mẽ các dịch vụ số an toàn, từ thanh toán điện tử, ví điện tử đến các dịch vụ khác. Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp, đây là bước đi chiến lược giúp MobiFone giữ vững niềm tin khách hàng và mở rộng quy mô dịch vụ.







