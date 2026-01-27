D’ Metropole Hà Tĩnh bước vào giai đoạn bàn giao nhà, hình thành cộng đồng cư dân ưu tú

Bàn giao nhà gắn với dấu mốc hoàn thiện pháp lý

Lễ bàn giao nhà và tri ân khách hàng được tổ chức tại khuôn viên dự án D’ Metropole Hà Tĩnh với sự tham dự của đại diện các cơ quan, sở ban ngành địa phương tỉnh Hà Tĩnh, đại diện chủ đầu tư, các đối tác đồng hành cùng dự án và đông đảo khách hàng, cư dân.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh phân khu thấp tầng – nhà liền kề của dự án đã hoàn tất thủ tục pháp lý và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân. Đây được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng, thể hiện nỗ lực của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tiến độ triển khai gắn liền với tính minh bạch pháp lý – yếu tố ngày càng được người mua nhà quan tâm.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc hoàn thiện pháp lý song song với quá trình thi công là định hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển D’ Metropole Hà Tĩnh. "Chúng tôi xác định bàn giao nhà không chỉ là trao sản phẩm, mà còn là trao sự an tâm cho khách hàng khi dự án được triển khai đúng quy định và đúng cam kết", đại diện Công ty Cổ phần Thailand chia sẻ.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại Lễ bàn giao nhà và tri ân khách hàng

Việc bàn giao đúng tiến độ và hoàn thiện pháp lý được đánh giá là nền tảng quan trọng để dự án bước sang giai đoạn vận hành, đón cư dân về sinh sống và khai thác giá trị thực của khu đô thị.

Hình thành cộng đồng cư dân tại khu đô thị quy hoạch đồng bộ

D’ Metropole Hà Tĩnh là khu đô thị được quy hoạch đồng bộ tại trung tâm tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm các phân khu nhà ở thấp tầng, khu chung cư cao tầng cùng hệ thống hạ tầng và tiện ích đô thị. Dự án hướng tới kiến tạo một không gian sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân địa phương và góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực trung tâm.

Trong đó, phân khu thấp tầng gồm 61 căn biệt thự liền kề độc bản, được xây dựng đồng bộ về kiến trúc và hạ tầng, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên không gian sống riêng tư, ổn định lâu dài. Phân khu cao tầng cung cấp 140 căn hộ cao cấp, với thiết kế linh hoạt từ 1–2 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu sinh sống của các hộ gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại khu vực trung tâm tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện chủ đầu tư bàn giao nhà cho cư dân D’ Metropole Hà Tĩnh

Việc bàn giao nhà được xem là bước khởi đầu cho quá trình hình thành cộng đồng cư dân tại D’ Metropole Hà Tĩnh. Trong khuôn khổ chương trình, chủ đầu tư đã tổ chức các hoạt động tri ân nhằm ghi nhận sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng trong suốt quá trình triển khai dự án, đồng thời lắng nghe những chia sẻ, kỳ vọng của cư dân về môi trường sống trong thời gian tới.

Đối với khu chung cư cao tầng, đại diện chủ đầu tư cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định, hướng tới sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân sau khi bàn giao, đảm bảo quyền lợi lâu dài và sự đồng bộ về pháp lý cho toàn dự án.

Khách hàng tham quan căn hộ mẫu tại dự án

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc dự án lần lượt hoàn thiện các mốc pháp lý, bàn giao sản phẩm và đưa vào vận hành cho thấy sự dịch chuyển từ giai đoạn phát triển sang giai đoạn khai thác giá trị sử dụng thực tế. Đây cũng là cơ sở để hình thành một cộng đồng cư dân ổn định, gắn kết tại khu đô thị D’ Metropole Hà Tĩnh trong thời gian tới.