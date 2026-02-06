Đã bắt khoảng 10 đối tượng để khai thác thông tin, lần ra manh mối 2 kẻ cướp ngân hàng

Sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo thông tin công khai vụ bắt giữ các đối tượng cướp ngân hàng xảy ra chiều 19/1 tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, vụ cướp xảy ra tại một khu vực rất sầm uất, các đối tượng cướp có sử dụng vũ khí, phương thức và thủ đoạn manh động.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an, nhiều đơn vị đã phối hợp phá án và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh, khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra xác định và khoanh vùng các đối tượng tình nghi rất nhanh. Tuy nhiên những đối tượng này hết sức nguy hiểm, có vũ khí quân dụng, liều lĩnh; do đó Ban chuyên án xác định việc truy bắt phải thận trọng để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng truy bắt.

“Chúng tôi đã bắt khoảng 10 đối tượng để khai thác thông tin, lần ra manh mối các đối tượng cướp từ rất sớm. Thế nhưng đến ngày hôm qua mới bắt đối tượng cuối cùng bởi đối tượng này có đến 4 khẩu súng đã lên đạn và sẵn sàng chống trả”, báo Dân trí dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Văn Long tại buổi họp báo.

Cụ thể, theo thuật lại trên tờ Lao động, sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, đối tượng Phạm Thành Tài sau khi gây án luôn mang theo trong ba lô hơn 4 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn. Các khẩu súng này đều ở tình trạng sẵn sàng lên đạn nhằm chống trả khi cần thiết.

Để che giấu dấu vết và đánh lạc hướng lực lượng truy đuổi, các đối tượng đã sử dụng tổng cộng 4 chiếc xe máy, sau đó lần lượt chôn lấp, phi tang tại nhiều vị trí khác nhau, cách hiện trường khoảng 7-8 km.

Sau khi chôn chiếc xe máy đầu tiên gần Khu công nghiệp Diên Phú, các đối tượng tiếp tục di chuyển đến khu vực Biển Hồ bằng một xe máy khác và ném phương tiện này xuống hồ nước.

Tiếp đó, chúng bơi qua hồ, đến rẫy của người đồng bào dân tộc thiểu số, giả dạng đi làm rẫy nhằm che mắt người dân và lực lượng chức năng. Sau đó, Phạm Thành Tài và Lê Văn Ân sử dụng 2 chiếc xe máy đã chuẩn bị sẵn để di chuyển về hướng tỉnh Kon Tum.

Sau khi gây án, Phạm Thành Tài tiếp tục di chuyển qua nhiều địa phương, vào TP Hồ Chí Minh, trước khi bị bắt giữ tại xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum cũ đi địa bàn TP. Pleiku cũ để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát.

Cơ quan Công an đã thu giữ 05 khẩu súng, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, số tiền 937 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án mà đối tượng cất giấu ở nhiều nơi khi khám xét nhà các đối tượng.