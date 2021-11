Đã có hơn 50 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán báo lãi vượt nghìn tỷ sau 3 quý

Mùa BCTC đã dần khép lại, phần lớn các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh. Bên cạnh những thông tin tài chính về các doanh nghiệp, một trong những "điểm đến" của các nhà đầu tư là ghé thăm Câu lạc bộ những doanh nghiệp lãi nghìn tỷ năm 2021. Câu lạc bộ danh giá này ghi danh những doanh nghiệp báo lãi lũy kế đạt nghìn tỷ trong năm.



Trước đó kết thúc 6 tháng đầu năm, danh sách thành viên Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ đã có hơn 40 cái tên, và kết thúc quý 3 này, danh sách thành viên câu lạc bộ lại tiếp tục kéo dài.

Vị trí quán quân đã đổi chủ

Dù ngành thép đang rất HOT với việc giá thép liên tục tăng cao, sản lượng bán ra tăng mạnh, nhưng Hòa Phát (HPG) vẫn không thể giữ vững vị trí quán quân về lợi nhuận đạt được lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 vừa qua – vị trí mà doanh nghiệp này giành được trong cả 2 quý đầu năm. Quý 3 vừa qua Hòa Phát lãi kỷ lục 10.350 tỷ đồng sau thuế, tăng 173% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lợi nhuận 9 tháng đầu năm lên 27.101 tỷ đồng.

Tuy vậy Vinhomes (VHM) cũng báo lãi kỷ lục gần 11.200 tỷ đồng trong quý 3 – cũng là doanh nghiệp niêm yết trên sàn báo lãi lớn nhất. Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 của Vinhomes đạt 27.244 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ và thay Hòa Phát giữ vị trí quán quân về lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm.

Ví trí thứ 3 vẫn thuộc về VietcomBank (VCB) với số lãi sau thuế gần 4.600 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 lên 15.467 tỷ đồng.

Nếu tính các doanh nghiệp lãi trên chục nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán, danh sách này sẽ gồm 5 cái tên, trong đó Hòa Phát, Vinhomes và VietcomBank đã góp mặt. Hai cái tên còn lại là 2 ngân hàng TechcomBank (TCB) và ViettinBank (CTG). Trong đó TechcomBank lãi sau thuế quý 3 đạt 4.432 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên trên 13.700 tỷ đồng. Còn ViettinBank lãi sau thuế quý 3 đạt 2.466 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên gần 11.200 tỷ đồng.

TOP 20 doanh nghiệp lãi lớn nhất sàn chứng khoán

Còn mở rộng ra, TOP 10 doanh nghiệp lãi lớn nhất sàn chứng khoán thì nhóm các ngân hàng có đến 7 cái tên là VCB, TCB, CTG, VPB, MBB, BID và ACB. Các doanh nghiệp khác ngoài VHM và HPG ra còn có Vinamilk (VNM). Vinamilk báo lãi sau thuế gần 3.000 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 lên hơn 8.400 tỷ đồng. Đứng cuối TOP 10 là ACB với tổng lãi sau thuế 9 tháng đầu năm lên gần 7.200 tỷ đồng.

Nếu danh sách kéo dài đến TOP 20 doanh nghiệp lãi lớn nhất sàn chứng khoán, thì đứng cuối danh sách là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) với số lãi sau thuế 9 tháng đầu năm lên đến hơn 3.500 tỷ đồng. Điều này cũng cho thấy, dù năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự lan rộng và kéo dài của dịch bệnh Covid-19, nhưng các doanh nghiệp đã dần thích nghi, kinh doanh có lãi và thậm chí lãi tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Ngoài TOP 20, số còn lại trong danh sách các doanh nghiệp lãi nghìn tỷ năm 2021 còn có hơn 30 cái tên. Đứng đầu trong số này là Masan Consumer (MCH). "Họ" nhà Masan đóng góp đến 2 cái tên, là Masan (MSN) và Masan Consumer.

Nhóm ngành bia rượu có Sabeco (SAB) với số lãi 472 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên trên 2.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp ngành thép còn có Thép Nam Kim (NKG) tiếp tục lãi 607 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 1.773 tỷ đồng – giữ vững vị trí trong câu lạc bộ.

"Họ" nhà Vingroup ngoài Vinhomes còn có Vingroup (VIC) và Vincom Retail (VRE) trong đó Vincom Retail. Ngoài ra còn các doanh nghiệp ngành bất động sản như Phát Đạt (PDR), như Novaland (NVL), như Đất Xanh Group (DXG)...

Nhóm ngân hàng góp thêm 2 tên mới, nâng tổng số thành viên lên 18

Nhóm ngân hàng vốn đã là nhóm ngành nghề có nhiều thành viên nhất ghi danh trong câu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2021, thì quý 3 vừa qua lại có thêm 2 doanh nghiệp ghi tên, nâng tổng số thành viên trong câu lạc bộ lãi nghìn tỷ lên con số 18. Các ngân hàng mới được thêm vào danh sách là Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) và Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank – mã chứng khoán NAB).

Nếu xét về tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ, cả 2 cái tên mới đều để lại ấn tượng. NamABank lãi sau thuế quý 3 đạt 279 tỷ đồng, tăng 88,6% so với quý 3 năm ngoái, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 1.136 tỷ đồng. Còn An Bình Bank lãi sau thuế quý 3 đạt 326 tỷ đồng, tăng 15,84% so với quý 3 năm ngoái và nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 lên 1.279 tỷ đồng.

Các thành viên ngành ngân hàng còn lại, VietcomBank (VCB) vẫn giữ vị trí quán quân về lợi nhuận quý 3 với nhóm các ngân hàng. VietcomBank lãi sau thuế 4.600 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 15.467 tỷ đồng.

TechcomBank (TCB) vẫn duy trì vị trí thứ 2 với 4.432 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 39,3% so với quý 3 năm ngoái, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên trên 13.700 tỷ đồng. Xếp thứ 3 là Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) với số lãi hơn 3.000 tỷ đồng trong quý 3, tăng 28,2% so với cùng kỳ, nâng tổng LNST 9 tháng đầu năm 2021 lên 9.284 tỷ đồng.

Nếu tính theo tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank – mã chứng khoán SSB) giữ vị trí quán quân với tỷ lệ tăng 107%, lên 777 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế của SeaBank sau 9 tháng lên trên 2.000 tỷ đồng. Xếp thứ 2 về tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) với lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng 97,3% so với quý 3 năm ngoái, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 lên gần 4.000 tỷ đồng.

Còn xét về tổng lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2021, VietccomBank cũng dần đầu với gần 15.500 tỷ đồng, xếp thứ 2 là TechcomBank với gần 11.200 tỷ đồng và thứ 3 là MBB với gần 9.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Những tân binh ghi danh

Quý 3 vừa qua có thêm 13 doanh nghiệp ghi danh vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2021, nâng tổng số thành viên lên trên 50 doanh nghiệp. Trong số các tân binh, ngoài 2 cái tên thuộc nhóm ngân hàng đã ghi nhận ở trên, thì các công ty chứng khoán đóng góp thêm 2 thành viên là VnDirect (VND) và Chứng khoán Bản Việt (VCI). VnDirect lãi sau thuế quý 3 gần 600 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 1.526 tỷ đồng. Còn Chứng khoán Bản Việt lãi sau thuế 330 tỷ đồng quý 3, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 1.031 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngành thép góp thêm 1 các tên là Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel – TVN). Dù ngành thép đang rất HOT, giá thép tăng cao nhưng lợi nhuận sau thuế quý 3 của TVN đạt 50 tỷ đồng, dù vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng chỉ đóng góp phần công rất nhỏ để đưa VnSteel ghi danh vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ lần này. 2 quý đầu năm 2021 VnSteel đã lãi lớn, tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 1.021 tỷ đồng.

Những cái tên mới ghi danh còn có Bất động sản Phát Đạt (PDR) lãi sau thuế 9 tháng đạt 1.109 tỷ đồng, có Hóa chất Đức Giang (DGC) lãi sau thuế 9 tháng đạt 1.113 tỷ đồng, có Vicostone (VCS) lãi sau thuế 9 tháng đạt 1.304 tỷ đồng, có Becamex (BCM) lãi sau thuế 9 tháng đạt 1.024 tỷ đồng, có Đạm Phú Mỹ (DPM) lãi sau thuế 9 tháng lên 1.503 tỷ đồng.

Nhóm ngành bảo hiểm góp thêm Bảo Việt (BVH) với số lãi quý 4 đạt 441 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 1.415 tỷ đồng. "Họ" nhà FPT có thêm FPT Telecom (FOX) ghi nhận lãi sau thuế quý 3 đạt 468 tỷ đồng, nâng tổng LNST 9 tháng lên 1.426 tỷ đồng. Ngoài ra còn có Cơ điện lạnh REE lãi sau thuế 1.212 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Có một doanh nghiệp "bị mời" ra khỏi Câu lạc bộ

Năm 2021 chứng kiến việc một doanh nghiệp đã ghi danh vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ từ trước đó, nhưng quý này kinh doanh thua lỗ, khiến tổng lợi nhuận lũy kế từ đầu năm "rơi" xuống ngưỡng nghìn tỷ, "bị mời" ra khỏi câu lạc bộ. Cái tên đầy tiếc nuối đó là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Trong bối cảnh nhiều ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, thì Tổng công ty Cảng Hàng không lại lãi lớn, thậm chí lãi trên nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm là một ngoại lệ của doanh nghiệp hàng không. 6 tháng đầu năm 2021 ACV lãi sau thuế 1.369 tỷ đồng, ghi tên mình vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ.

Tuy nhiên gần hết quý 3 vừa qua, dịch bệnh lan rộng hầu khắp cả nước, các chuyến bay gần như ngừng hoạt động khiến cho ACV lỗ kỷ lục 856 tỷ đồng. Số lỗ này cũng đồng thời kéo số lãi lũy kế 9 tháng đầu năm xuống còn 497 tỷ đồng, không đủ điều kiện để ở lại Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2021.

Loạt doanh nghiệp "chờ sẵn" ngoài ngưỡng cửa

Chưa đủ tiêu chuẩn lãi sau thuế nghìn tỷ đồng để ghi danh vào câu lạc bộ, nhưng có rất nhiều doanh nghiệp đã "chờ sẵn" ngoài ngưỡng cửa. Đây là những doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế vượt nghìn tỷ đồng, nhưng lãi sau thuế chưa đủ. Những cái tên đó có thể tạm liệt kê như là SHS, DXS, KDH, SMC, QNS, VGI, KBC.