Đã có người được bảo hiểm bồi thường sau khi bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại, mất toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng

Theo thông tin của Công ty bảo hiểm V, cuối năm 2024, khách hàng Cao Thị Quế, ngụ tại Ấp Nhưng Miên, Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau, nhận được cuộc gọi của người tự xưng là công an liên hệ thông báo về việc chị chưa đóng tiền điện. Đối tượng này sau đó hướng dẫn chị tải ứng dụng EVNCSKH và thực hiện một số thao tác để đóng tiền online. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn, điện thoại chị bị mất kiểm soát và sau đấy chị phát hiện tài khoản trên ứng dụng Viettel Money bị trừ mất 37 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định điện thoại của khách hàng đã truy cập trang web giả mạo và tải ứng dụng độc hại, dẫn đến bị đánh cắp thông tin và tiền trong tài khoản.

Do trước đó, chị Quế đã đăng ký gói bảo hiểm an ninh mạng, nên ngay khi nhận được thông tin khai báo, cán bộ Bảo hiểm đã nhanh chóng phối hợp với cán bộ Viettel Money để hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục, hồ sơ nhận quyền lợi bảo hiểm.

Tương tự, ông Nguyễn Đình Toán, khách hàng tại Phòng giao dịch Hậu Lộc VietinBank Bắc Thanh Hóa có tham gia Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk, bị các nhóm đối tượng mạo danh công an tư pháp gửi đường link lạ để cài đặt ứng dụng làm định danh điện tử cho con. Sau khi cài đặt ứng dụng, ông được nhóm đối tượng hướng dẫn tạo mật khẩu đăng nhập và xác thực khuôn mặt. Sau khi làm theo hướng dẫn, ông bị mất quyền kiểm soát điện thoại, đến khi mở được máy thì phát hiện toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng đều bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Ông Toán sau đó đã được chi trả tối đa quyền lợi gói bảo hiểm an ninh mạng với số tiền 20 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/8/2024, chị P.T.H.Y cũng được một số điện thoại gọi, tự xưng làm ở công an tỉnh, yêu cầu chị tải phần mềm dịch vụ công để cập nhật thông tin cá nhân còn thiếu. Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị tải app và thực hiện thao tác trên điện thoại để đăng nhập thông tin. Sau khi làm theo hướng dẫn, đối tượng yêu cầu chị chuyển 4.000 đồng phí dịch vụ vào một tài khoản khác. Sau khi làm theo yêu cầu, chị Y. phát hiện toàn bộ số tiền hơn 60 triệu đồng trong tài khoản được chuyển tới một tài khoản khác. Sau quá trình phân tích, giám định của cơ quan Công an, công ty bảo hiểm xác nhận nguyên nhân khách hàng bị lừa đảo do truy cập website giả mạo và cài đặt app có chứa mã độc nằm trong điều khoản chi trả của gói bảo hiểm an ninh mạng, nên đã thực hiện chi trả cho khách hàng theo đúng quy định của Hợp đồng.

Trong thời gian gần đây, khi các hình thức lừa đảo tài chính và tội phạm công nghệ cao ngày càng phức tạp, nhiều ngân hàng đã nhanh chóng giới thiệu các gói bảo hiểm an ninh mạng. Những giải pháp này nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng, đồng thời giảm thiểu rủi ro mất tiền trong các giao dịch trực tuyến.

Dù các ngân hàng đã áp dụng nhiều biện pháp bảo hiểm để tăng cường an toàn cho tài khoản và thẻ của khách hàng, yếu tố cốt lõi để hạn chế nguy cơ từ tội phạm mạng vẫn nằm ở ý thức và thói quen của người sử dụng. Theo các chuyên gia, việc nâng cao hiểu biết về bảo mật và tuân thủ các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn tài chính.