Đà Lạt được liên doanh quỹ nước ngoài rót vốn, sẵn sàng cho một diện mạo mới

Liên doanh quỹ nước ngoài rót vốn vào Đà Lạt

The One Destination là chủ đầu tư dự án Haus Da Lat với quy mô 5ha, nằm tại vị trí kim cương, bên Hồ Xuân Hương - một trong những hồ nước đẹp nhất của Việt Nam và là biểu tượng của thành phố Đà Lạt.

Theo kế hoạch, The One Destination sẽ xây dựng một Tổ hợp bất động sản chuẩn ESG tiên phong tại Việt Nam ngay trên mảnh đất kim cương cuối cùng còn sót lại giữa trung tâm của Đà Lạt, bao gồm căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao được thương hiệu quốc tế vận hành. Haus Da Lat được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mang tính di sản truyền đời cho thành phố 130 năm tuổi này, cùng niềm tự hào viết tên Việt Nam trên bản đồ bất động sản ESG thế giới.

Ngay sau khi The One Destination công bố thỏa thuận hợp tác với liên doanh tập đoàn đầu tư đa ngành Terne Holdings (Singapore) và quỹ đầu tư BTS Bernina trong việc phát triển dự án bất động sản tiêu chuẩn ESG tiên phong tại Việt Nam, nhiều hãng thông tấn, báo chí quốc tế lập tức chia sẻ về thoả thuận hợp tác này.

Cụ thể, kênh tin tức tài chính nổi tiếng châu Á Dealstreetasia.com, thuộc hãng thông tấn Nikkei, đưa tin Terne Holdings và quỹ đầu tư BTS Bernina sẽ rót 30% vốn vào The One Destination và The One Destination cũng chính là công ty tiên phong phát triển bất động sản theo hướng ESG tại Việt Nam.

Hai quỹ, nhà đầu tư danh tiếng với tổng tài sản quản lý tỷ USD cùng lựa chọn Đà Lạt là điểm đến đầu tư tiên phong khi đặt chân tới Việt Nam cho thấy sức hút đặc biệt của Đà Lạt và bước ngoặt tiên phong của Việt Nam trên thị trường bất động sản ESG quốc tế.

Tổ hợp Bất Động Sản ESG tiên phong tại Việt Nam xuất hiện trên Singapore Bussiness Review

Tờ Singapore Business Review đánh giá: Haus Da Lat như "Cuộc cách mạng bất động sản tại Việt Nam" khi thiết lập tiêu chuẩn ESG mới cùng khoản đầu tư mang tính bước ngoặt của những đối tác uy tín hàng đầu, đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong quá trình phát triển bất động sản bền vững tại khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam có nền kinh tế năng động hàng đầu châu Á, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình 6-7%/năm và tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng dự kiến sẽ đạt 40% dân số vào năm 2030, thị trường bất động sản của đất nước đang sẵn sàng cho một sự bùng nổ đáng kể trong phân khúc ESG.

Hãng AP (Mỹ) đưa tin về dự án Haus Dalat của The One Destination.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đánh giá bất động sản ESG đang thu hút sự chú ý tại nhiều quốc gia phát triển và dự kiến sẽ trở thành xu hướng toàn cầu trong thế kỷ tới. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư đang hợp tác với The One Destination để khởi động kỷ nguyên mới của bất động sản ESG tại Việt Nam, bắt đầu từ Đà Lạt và mở rộng sang các dự án khác.

Đại diện quỹ đầu tư BTS Bernina chia sẻ trên truyền thông quốc tế: "Tại quốc gia nhiệt đới, khí hậu nóng và ẩm như Việt Nam, một thành phố cao nguyên có khí hậu mát mẻ quanh năm, được bao bọc bởi những hồ nước tĩnh lặng, những đồi thông ngút ngàn, những thác nước hùng vĩ và những cánh đồng hoa rực rỡ, Đà Lạt là một tuyệt tác tự nhiên của Việt Nam. Thành phố được mệnh danh là "di sản thiên nhiên" này cần những sản phẩm bất động sản ESG xứng tầm giá trị."

"Những điều tốt đẹp nhất luôn được để lại sau cùng và Haus Da Lat sẽ là công trình biểu tượng chuẩn ESG tiên phong của Việt Nam, một di sản cho Đà Lạt", đại diện The One Destination tiết lộ trên truyền thông, sau BTS Bernina và Terne Holdings sẽ có 5 thương hiệu hàng đầu quốc tế khác sẽ cùng "bắt tay" tạo nên biểu tượng mới của Đà Lạt.

Thông tin dự án: Khu công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt