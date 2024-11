Thủ tục đất đai của dân bị ‘tắc’ vì chưa có bảng giá đất điều chỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng vừa ký văn bản gửi các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc áp dụng giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Luật Đất đai 2024 từ ngày 1/8 - 31/12/2024.

Từ ngày 1/8 - 31/12/2024, tỉnh Khánh Hòa cho phép sử dụng bảng giá đất được ban hành theo Luật Đất đai 2013 để giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai.

Theo đó, trong thời gian chưa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung về bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024 thì UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận việc sử dụng bảng giá đất được ban hành theo Luật Đất đai 2013 như đã thực hiện trước ngày 1/8/2024 để giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai (trừ trường hợp tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 159 Luật đất đai 2024) trong giai đoạn từ ngày 1/8/2024 cho đến ngày 31/12/2024.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính, thuế… đối với các hồ sơ đất đai tồn đọng (phát sinh từ ngày 1/8/2024) theo quy định pháp luật.

Trước đó, việc không có bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung theo Luật Đất đai 2024 khiến nhiều hồ sơ về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị ách tắc. Cụ thể, cuối tháng 10/2024, Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa có văn bản gửi Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa - Chi nhánh Diên Khánh; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh; Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa - Chi nhánh Khánh Vĩnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Vĩnh về việc tạm thời dừng tính hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất từ ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

Lý do để Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa có văn bản trên là do ngày 26/9/2024, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn gửi UBND tỉnh về việc giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính về đất từ ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, cho đến nay Cục Thuế tỉnh vẫn chưa nhận được bảng giá đất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và ý kiến của UBND tỉnh Khánh Hòa về giá đất áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ phát sinh từ ngày 1/8/2024.

Do đó, Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa sẽ tạm thời dừng xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đến khi UBND tỉnh ban hành bảng giá đất điều chỉnh và ý kiến của UBND tỉnh Khánh Hòa về giá đất áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ phát sinh từ ngày 1/8/2024.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà - Văn phòng Luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn Luật sư Khánh Hòa), cho biết: Việc tạm dừng xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất như trên là không có căn cứ pháp luật đất đai hiện hành, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất. Theo khoản 1, Điều 257 Luật Đất đai 2024 quy định bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2025; trường hợp cần thiết UBND tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

“Trường hợp cần thiết luật định là do UBND cấp tỉnh quyết định chứ không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế, do đó việc tạm dừng xử lý hồ sơ đất đai với lý do chờ bảng giá đất điều chỉnh là không căn cứ và sai thẩm quyền”, luật sư Nguyễn Hồng Hà cho biết.