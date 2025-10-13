Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã mắt ngắm hàng chục con cá heo 'nhảy múa' giữa biển Hòn Cau

13-10-2025 - 14:16 PM | Lifestyle

Người dân tỉnh Lâm Đồng bất ngờ bắt gặp đàn cá heo khoảng 20 con bơi lội, tung tăng cách bờ đảo Hòn Cau khoảng 1km.

Ngày 12/10, chị Lưu Yến Phi (chuyên viên Khu Bảo tồn biển Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Một đàn cá heo khoảng 20 con đã xuất hiện gần đảo Hòn Cau, cách bờ khoảng 1km.

Đàn cá heo bơi tung tăng gần đảo Hòn Cau được người dân ghi lại

Theo chị Phi, đàn cá heo liên tục ngoi lên, lặn xuống giữa làn nước trong xanh, thu hút sự chú ý của ngư dân địa phương. Nhiều người đã ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp này và chia sẻ lên mạng xã hội. "Trước đây khu vực biển Hòn Cau thỉnh thoảng có cá heo xuất hiện, nhưng chỉ lác đác 1-2 con. Việc cá heo xuất hiện thành đàn lớn được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường biển đang được cải thiện, trong lành hơn và hấp dẫn các loài sinh vật biển", chị Phi cho hay.

Đảo Hòn Cau (còn gọi là Cù Lao Câu) là đảo nhỏ dài khoảng 1,5km, nằm cách bờ biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng khoảng 10km. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, làn nước trong vắt và là điểm đẻ trứng quen thuộc của rùa biển.

CLIP: Đàn cá heo tung tăng bơi lội giữa vịnh Nha Trang

Theo Thái Lâm

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người sở hữu “cú đánh đẹp nhất thế giới”, 29 tuổi đã nắm toàn thành tích khủng trong tay

Người sở hữu “cú đánh đẹp nhất thế giới”, 29 tuổi đã nắm toàn thành tích khủng trong tay Nổi bật

Ở tuổi trung niên nên mua vàng hay gửi tiết kiệm? Tôi đã thử cả 2 cách trong 1 năm và rút ra bài học lớn thay đổi hẳn tư duy tài chính

Ở tuổi trung niên nên mua vàng hay gửi tiết kiệm? Tôi đã thử cả 2 cách trong 1 năm và rút ra bài học lớn thay đổi hẳn tư duy tài chính Nổi bật

Phát hiện sự ‘bất thường’ của Đoàn Di Băng

Phát hiện sự ‘bất thường’ của Đoàn Di Băng

14:08 , 13/10/2025
Thấy gì trong penthouse 80 tỷ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang?

Thấy gì trong penthouse 80 tỷ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang?

13:55 , 13/10/2025
Tôi không mua hàng khuyến mãi nữa và tiết kiệm được gần 4 triệu chỉ sau 3 tháng

Tôi không mua hàng khuyến mãi nữa và tiết kiệm được gần 4 triệu chỉ sau 3 tháng

13:50 , 13/10/2025
Cuộc sống đẹp như mơ của "tổng tài" nhà bầu Hiển: Giàu có, thành công, đến body cũng khiến người ta ghen tị!

Cuộc sống đẹp như mơ của "tổng tài" nhà bầu Hiển: Giàu có, thành công, đến body cũng khiến người ta ghen tị!

13:45 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên