'Đà Nẵng cần thu hút những siêu sự kiện như đại nhạc hội Blackpink'

Cần tổ chức những siêu sự kiện

Theo các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng , mặc dù thành phố đã có nhiều tháo gỡ, nhưng sản phẩm du lịch vẫn còn nhiều vướng mắc. Do đó, thành phố cần sớm có biện pháp để ngành du lịch đủ sức cạnh tranh với các địa phương khác.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, năm 2023, thành phố có sự trở lại của lễ hội pháo hoa quốc tế, ngay lập tức nguồn khách tăng.

Do đó, đề nghị thành phố tiếp tục kêu gọi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đến thành phố tổ chức sự kiện… Thậm chí thành phố có thể đối ứng ngân sách cho các sự kiện lớn để cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng hưởng lợi.

"Thành phố cần lập quỹ xúc tiến tổ chức sự kiện lớn. Đây là quỹ xã hội hóa, các doanh nghiệp du lịch cùng chung tay góp sức kêu gọi các sự kiện lớn như đại nhạc hội của nhóm nhạc Blackpink đến từ Hàn Quốc", ông Dũng nói và khẳng định, điều này sẽ giúp cả xã hội hưởng lợi.

Ông Dũng đề xuất thêm, Đà Nẵng cũng cần tăng thêm ngân sách cho hoạt động xúc tiến du lịch trong những năm tới.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung cho rằng, Đà Nẵng đang thiếu đi hệ thống cơ sở vật chất, một trung tâm, quảng trường để tổ chức các sự kiện đẳng cấp quốc tế.

"Sun Group đã đề xuất ý tưởng xây dựng dự án tổ hợp lễ hội pháo hoa quốc tế. Khi chúng ta thực hiện được dự án này, nơi đây không chỉ diễn ra lễ hội pháo hoa được diễn ra trong 2 tháng mà chúng tôi cam kết tổ chức nhiều hơn. Song song với đó là các sự kiện, show diễn… được tổ chức hàng tuần để đa dạng hóa trải nghiệm của du khách", ông Bình nói.

Theo ông Bình, bên cạnh lễ hội pháo hoa quốc tế thì Đà Nẵng cần thêm nhiều sự kiện quốc tế diễn ra trải đều trong một năm, để xứng danh "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á". Từng bước đưa thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế suốt 4 mùa.

"Dù đã có sự quan tâm và đầu tư cho du lịch về đêm, nhưng thực tế, sản phẩm, dịch vụ du lịch về đêm tại Đà Nẵng chưa thực sự đúng như kỳ vọng. Vì vậy, Đà Nẵng cần nghiên cứu xây dựng một số điểm đến trọng điểm để đầu tư sản phẩm du lịch về đêm. Hơn nữa, thành phố cũng chưa có một show diễn nào đủ đẳng cấp quốc tế như sự kiện âm nhạc Blackpink vừa qua", ông Bình nói.

Tháo gỡ nút thắt về sản phẩm du lịch

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, hiện nay khách Hàn Quốc, Nhật Bản lựa chọn đi Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nhiều hơn Đà Nẵng. Lý do là giá phòng ở Nha Trang thấp hơn Đà Nẵng.

"Ngoài sự hấp dẫn về những sản phẩm du lịch mới, thì cạnh tranh về giá cũng trở thành thách thức cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố", ông Triết nói.

Theo ông Triết, thành phố còn thiếu nhiều cơ chế chính sách riêng cho ngành du lịch, do đó, UBND thành phố cần sớm nghiên cứu đề xuất.

"Qua rà soát, đầu tư công của thành phố cho xã hội khá nhiều, cần cân đối liều lượng đầu tư cho kinh tế, trong đó có du lịch thì chưa thỏa đáng. UBND thành phố cần đề xuất cân đối, ưu tiên lại danh mục đầu tư hài hòa hơn, tạo tính kích thích để có thêm hạ tầng, sản phẩm mới cho du lịch", ông Triết nói và đề nghị thêm, thành phố cần quan tâm về chi phí quảng bá, xúc tiến cho ngành du lịch.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung xây dựng nguồn lực du lịch gắn với môi trường đô thị, văn hóa, sinh thái; đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông. Tập trung khắc phục những tình trạng, hạn chế trong thời gian qua.

"Thành phố sẽ triển khai và tạo ra những sản phẩm du lịch mới, như: Dự án dòng sông ánh sáng, phố đi bộ Bạch Đằng - Trần Hưng Đạo, phố đêm An Thượng, đầu tư cảnh quang tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Bảo tàng Đà Nẵng, du lịch đường thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn và một số dự án khác", ông Chinh thông tin và cho biết thêm, các dự án này sẽ được được vào hoạt động vào năm 2024-2025.

Theo ông Chinh, thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, thành phố sẽ rà soát lại khung giá đất, tính toán lại hợp lý, giảm tiền thuê đất theo chủ trương của Chính phủ và nhiều chính sách khác. Đặc biệt, xây dựng một số cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng cho biết, thành phố thống nhất hình thành quỹ xúc tiến sự kiện. "Về nguồn lực tài chính thì lâu nay thành phố đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Nhưng đến thời điểm này, thành phố sẽ xem xét lại và có trách nhiệm cho những sự kiện du lịch diễn ra", ông Chinh nói.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, năm 2024, khách do cơ sở lưu trú phục vụ phấn đấu đạt 8,05 triệu lượt tăng 13% so với năm 2023, bằng 100% so với năm 2019 (8,04 triệu lượt).

Trong đó, khách quốc tế 2,5 triệu lượt, tăng 15% so với năm 2023, bằng 77% so với năm 2019 (3,24 triệu lượt); khách nội địa 5,55 triệu lượt, tăng 11% so với năm 2023, bằng 116% so với 2019 (4,79 triệu lượt).

Doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành phấn đấu (15,2 ngàn tỷ đồng) tăng 8% so với năm 2023, bằng 176% so với năm 2019 (8,6 ngàn tỷ đồng).