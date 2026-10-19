Đà Nẵng: Cầu đã xong, sao người dân chật vật đi vòng?

Ông Võ Công Mẫn - người dân phường Điện Bàn Bắc - cho biết hằng ngày ông phải đi qua khu vực này để đến nơi làm việc. Tuy nhiên, đường dẫn chưa hoàn thiện, đặc biệt vào những ngày mưa, đường đất lầy lội khiến việc đi lại khó khăn, buộc ông phải đi đường vòng xa hơn.