Đà Nẵng chi trả hơn 300 tỷ đồng quà Tết Độc lập trước ngày 2/9

Tổng số tiền chi trả quà tặng đợt này hơn 312 tỷ đồng. UBND thành phố giao UBND các phường, xã chủ trì, phối hợp với Công an phường, xã và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thực hiện rút dự toán kinh phí bổ sung có mục tiêu để thực hiện chi trả. Việc chi trả sẽ hoàn thành trong hai ngày 31/8 và 1/9.

Đà Nẵng sẽ chi trả hơn 300 tỷ đồng quà Quốc khánh﻿ cho người dân.

Trường hợp có lý do khách quan hoặc nhận trực tiếp bằng tiền, người dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

UBND TP Đà Nẵng lưu ý thêm, nếu không sử dụng hết kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố, địa phương phải hoàn trả. Trường hợp thiếu nguồn, địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách phường, xã để tặng quà đủ cho người dân, sau đó báo cáo quyết toán cho Sở Tài chính để được bổ sung kinh phí.

