Đà Nẵng dẫn đầu lượng tìm kiếm trên Traveloka

Thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm thành phố, nhu cầu tìm kiếm của du khách đang mở rộng sang các khu vực lân cận của Đà Nẵng, cho thấy sự thay đổi trong cách du khách Việt khám phá miền Trung - từ một điểm đến đơn lẻ sang một hành trình đa điểm đến trong cùng một khu vực.

Đà Nẵng chưa bao giờ hết "hot"

Dữ liệu từ nền tảng Traveloka cho thấy, trong giai đoạn tháng 4 - 5/2026 so với tháng 1 -2/2026, lượng tìm kiếm lưu trú không chỉ tăng tại trung tâm Đà Nẵng mà còn lan rộng đến các khu vực lân cận, vốn ngày càng được du khách xem là những điểm đến độc lập với sức hút riêng:

Ngũ Hành Sơn - danh thắng nằm ven biển phía Nam Đà Nẵng cùng với những bãi biển yên bình - ghi nhận mức tăng 76% lượng tìm kiếm lưu trú. Phố cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam - tăng 52%. Bán đảo Sơn Trà - nơi tọa lạc chùa Linh Ứng và sở hữu hệ sinh thái ven biển đa dạng - ghi nhận mức tăng 45%.

Sức hút của Đà Nẵng tiếp tục được củng cố khi thành phố vừa được Lonely Planet xếp thứ hai trong danh sách "Những điểm đến mùa hè hấp dẫn nhất châu Á". Sự ghi nhận này không chỉ phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên của thành phố mà còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Đà Nẵng như một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm hàng đầu của khu vực.

Điều gì đang thúc đẩy xu hướng khám phá các điểm đến liên vùng?

Dữ liệu từ nền tảng Traveloka cho thấy xu hướng mở rộng tìm kiếm sang các khu vực lân cận được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính:

Lịch sự kiện dày đặc khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn: Chuỗi sự kiện mùa hè 2026 tại Đà Nẵng đang tạo thêm động lực để du khách kéo dài hành trình và khám phá các điểm đến xung quanh. Nổi bật là Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026), được tạp chí Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất thế giới. Bên cạnh đó là Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (28/6-4/7) và Lễ Hội Việt Nam - Nhật Bản (9–12/7). Việc kết hợp tham gia nhiều sự kiện trong cùng một chuyến đi khiến du khách có xu hướng mở rộng hành trình sang các quận huyện và địa phương lân cận.

Nhiều trải nghiệm khác biệt trong phạm vi di chuyển ngắn: Mỗi khu vực quanh Đà Nẵng sở hữu những nét hấp dẫn riêng biệt. Ngũ Hành Sơn nổi bật với cảnh quan thiên nhiên và làng nghề đá mỹ nghệ truyền thống; bán đảo Sơn Trà thu hút bởi hệ sinh thái đa dạng cùng cảnh quan biển đặc sắc; trong khi Hội An hấp dẫn du khách nhờ giá trị di sản được UNESCO công nhận và đời sống văn hóa, giải trí về đêm sôi động. Sự đa dạng này giúp du khách dễ dàng kết hợp nhiều trải nghiệm khác nhau trong một hành trình ngắn.

Thị trường du lịch ngày càng trưởng thành hơn trong khâu lên kế hoạch: Xu hướng tìm kiếm theo từng khu vực cụ thể cho thấy du khách Việt Nam và trong khu vực đang nghiên cứu và lên kế hoạch cho chuyến đi kỹ lưỡng hơn so với trước đây. Đây cũng là xu hướng mà Traveloka ghi nhận tại nhiều thị trường Đông Nam Á, khi du khách ngày càng chủ động tìm kiếm các trải nghiệm chuyên biệt thay vì chỉ tập trung vào những điểm đến nổi tiếng nhất.

Đà Nẵng - Cửa ngõ khám phá miền Trung Việt Nam

Không chỉ thể hiện qua dữ liệu tìm kiếm, hệ thống hạ tầng và khả năng kết nối của Đà Nẵng cũng đang giúp thành phố trở thành điểm trung chuyển lý tưởng cho các hành trình khám phá nhiều điểm đến tại miền Trung. Từ Đà Nẵng, du khách có thể dễ dàng tiếp cận những trải nghiệm nổi bật như Sun World Bà Nà Hills với biểu tượng Cầu Vàng, các hoạt động lặn biển tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An, hay trải nghiệm đi thuyền thúng tại Rừng dừa Bảy Mẫu.

Bên cạnh đó, các cây cầu biểu tượng của thành phố như Cầu Rồng, Cầu Trần Thị Lý, Cầu Tình Yêu và Cầu Nguyễn Văn Trỗi đã vượt ra ngoài vai trò hạ tầng giao thông để trở thành những điểm tham quan hấp dẫn, thu hút du khách đến khám phá khu vực ven sông Hàn như một phần không thể thiếu trong hành trình trải nghiệm Đà Nẵng.

Đà Nẵng cũng từng hai lần được World Travel Awards vinh danh là "Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á" vào các năm 2016 và 2022. Danh hiệu này tiếp tục góp phần củng cố vị thế của thành phố trên bản đồ du lịch khu vực, đồng thời định hình kỳ vọng của du khách về một điểm đến sôi động với các hoạt động văn hóa, giải trí và sự kiện diễn ra quanh năm.

Việc Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu lượng tìm kiếm trên Traveloka không chỉ phản ánh sức hút theo mùa, mà còn cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong cách du khách tiếp cận miền Trung Việt Nam. Thay vì chỉ khám phá một thành phố duy nhất, ngày càng nhiều du khách lựa chọn những hành trình đa điểm đến, kết nối giữa những cung đường ven biển tuyệt đẹp, các đô thị di sản giàu giá trị văn hóa và những đêm hội lễ hội sôi động bên dòng sông Hàn.

Từ những bước đầu tiên như tìm kiếm chuyến bay, đặt khách sạn, cho đến hành trình khám phá Hội An, Ngũ Hành Sơn hay bán đảo Sơn Trà, mọi trải nghiệm đều có thể được lên kế hoạch và đặt dịch vụ thuận tiện trên Traveloka, giúp du khách dễ dàng tận hưởng trọn vẹn hành trình khám phá miền Trung theo cách riêng của mình.



