Đà Nẵng: Đầu tư gần 400 tỷ đồng cho Khu di tích đồi Trung Sơn để phát triển du lịch

Ngày 18/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông Khu di tích đồi Trung Sơn từ nguồn ngân sách thành phố với tổng mức gần 400 tỷ đồng.

Dự án được thành phố giao UBND phường Liên Chiểu làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án, với 2 hợp phần chính là đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Đối với hợp phần giải phóng mặt bằng, thành phố sẽ bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng với 96 lô đất.

Khu rừng độc đáo được gìn giữ nhiều đời giữa khu vực đô thị hóa Tây Bắc Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tổng kinh phí dự kiến cho công tác này hơn 200 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn di dời tuyến điện 110kV hiện trạng đang vướng mặt bằng quy hoạch sang vị trí mới nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ các hạng mục đầu tư.

Giai đoạn 2026 - 2027 chuẩn bị thủ tục đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2027 - 2029 triển khai thi công các hạng mục, gồm hệ thống đường giao thông, điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh, cảnh quan và bãi đỗ xe được đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng và mỹ quan đô thị.

Mục tiêu chính là bảo tồn khu rừng hiện hữu tại đồi Trung Sơn, hình thành công viên cây xanh kết hợp phát triển du lịch, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Dự án đồng thời phục vụ hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân địa phương.

Trước đó, người dân khu vực Trung Sơn (phường Liên Chiểu) đề nghị thành phố công nhận đồi Trung Sơn là di tích cấp thành phố.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đồi Trung Sơn (xã Hòa Liên cũ) có khu rừng hình thành lâu đời, được dân làng Trung Sơn trước đây bảo vệ, gìn giữ nguyên vẹn từ khi lập làng (năm 1670) đến nay, thường gọi là rừng cấm.

Bên trong và ven bìa rừng hiện còn lưu giữ nhiều di tích: mộ của gần 200 nghĩa sĩ, đình Trung Sơn, giếng cổ, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, miếu Âm linh và miếu Bà Ngũ Hành.

Trên cơ sở những giá trị lịch sử, văn hóa của đồi Trung Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích cấp thành phố đối với địa điểm này; đồng thời tham mưu UBND thành phố đưa đồi Trung Sơn vào danh mục kiểm kê di tích.

Dự án được đầu tư gần 400 tỷ đồng có công tác giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ công tác xây dựng phương án khoanh vùng bảo vệ di tích.