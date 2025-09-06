Đà Nẵng – điểm hẹn ngoại giao văn hóa trong chiến lược phát triển du lịch Đài Loan (Trung Quốc)

Dưới sự dẫn dắt của Cục trưởng Cục Du lịch Bộ Giao thông - bà Chen Yu-Hsiu, phái đoàn gồm 35 đơn vị và 73 doanh nghiệp lữ hành đã mang đến cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam cái nhìn toàn diện về sức hấp dẫn của "đảo ngọc".

Không chỉ dừng lại ở những thông tin về điểm đến, hội nghị còn truyền tải thông điệp ngoại giao văn hóa. Đà Nẵng – thành phố năng động và giàu bản sắc – đã trở thành điểm hẹn lý tưởng để mở ra hành trình hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch giữa hai bên. Bên cạnh đó hội nghị được tổ chức tại Đà Nẵng đã mở ra cơ hội hợp tác và giao lưu văn hóa sâu rộng giữa hai bên. Đây là lần đầu tiên sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch Đài Loan (Trung Quốc) trực tiếp đưa một đoàn lớn trở lại miền Trung Việt Nam, cho thấy sự coi trọng của "con rồng châu Á" đối với thị trường đầy tiềm năng này.



Sự kiện do Cục trưởng Cục Du lịch Bộ Giao thông Đài Loan, bà Chen Yu-Hsiu, dẫn đầu, cùng 35 đơn vị và 73 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu từ khắp các thành phố của vùng lãnh thổ này. Không chỉ là một hoạt động quảng bá thông thường, hội nghị còn là minh chứng rõ rệt cho cách họ đang triển khai chiến lược "quyền lực mềm" thông qua du lịch.



Ngoại giao văn hóa từ lâu đã được xem là kênh kết nối nhân văn, dễ tạo sự đồng cảm giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đài Loan chọn du lịch làm công cụ mềm để xây dựng hình ảnh: một điểm đến hiện đại, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và bền vững. Tại Đà Nẵng, hình ảnh thương hiệu mới "Taiwan – Waves of Wonder" được giới thiệu không chỉ qua ấn phẩm, clip quảng bá, mà còn qua những hoạt động trải nghiệm sống động: DIY làm ghim cài áo thủ công, thưởng thức "bánh bông lan trứng Hong Yu Man" kết hợp tinh hoa trà sữa, tiểu long bao và đèn trời, hay thưởng thức tiết mục xiếc đương đại FOCASA.



Những hoạt động này không chỉ đơn thuần giới thiệu một món ăn, một trò chơi hay tiết mục giải trí, mà còn là cách kể chuyện văn hóa. Khi du khách Việt Nam được tự tay trải nghiệm, họ sẽ nhớ lâu hơn, đồng cảm nhiều hơn và có động lực khám phá nơi đây trực tiếp. Đó chính là cách quyền lực mềm của du lịch được vận hành: lan tỏa tình cảm, khơi gợi tò mò và thúc đẩy giao lưu con người.



Toàn cảnh đối tác là công ty du lịch Đài Loan chia sẻ thông tin cùng công ty du lịch tại Đà Nẵng

Lựa chọn Đà Nẵng – thành phố năng động, trung tâm du lịch của miền Trung – cũng mang ý nghĩa chiến lược. Đà Nẵng vốn là điểm đến của nhiều đường bay quốc tế và là cửa ngõ kết nối các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, nên việc tổ chức hội nghị tại đây giúp họ tiếp cận không chỉ với doanh nghiệp lữ hành mà còn cả với khách du lịch tiềm năng tại khu vực.



Bên cạnh hoạt động quảng bá, bà Chen Yu-Hsiu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương. Việt Nam hiện đã trở thành thị trường khách du lịch lớn thứ hai của Đài Loan trong khu vực Đông Nam Á, với hơn 180.000 lượt khách chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025. Điều này cho thấy nhu cầu khám phá và giao lưu ngày càng mạnh mẽ từ phía Việt Nam, trong khi vùng lãnh thổ này sẵn sàng cung cấp sản phẩm du lịch hấp dẫn và đa dạng.

Ông Derek Chou - Giám đốc Cục Du lịch Đài Loan Văn phòng tại Hồ Chí Minh chụp hình cùng đối tác tại Đà Nẵng

Hội nghị tại Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút du khách, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn: sử dụng du lịch như cầu nối văn hóa, tạo sự gần gũi giữa người dân hai bên. Đây chính là cách phát huy hiệu quả, góp phần nâng tầm vị thế vùng lãnh thổ này trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế. Sự kiện tại Đà Nẵng không chỉ là một buổi xúc tiến du lịch đơn thuần, mà còn là minh chứng cho một chiến lược ngoại giao văn hóa khéo léo, nơi du lịch trở thành ngôn ngữ chung gắn kết con người, mở ra cánh cửa hợp tác sâu rộng trong tương lai.