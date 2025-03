Đà Nẵng - điểm nóng đầu tư: Cơ hội vàng đang trở lại

Bất động sản Đà Nẵng: Hạ tầng vươn tầm, du lịch dẫn lối tăng trưởng

Sở hữu vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, Đà Nẵng đóng vai trò vừa là đô thị trung tâm quốc gia, trung tâm giao thương và đầu tàu phát triển của miền Trung, vừa là điểm cuối của Hành lang Kinh tế Đông - Tây nối liền bốn nước Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam; đồng thời là cửa ngõ giao thương, kết nối các tỉnh thành trong khu vực và quốc tế. Lợi thế về địa lý đã biến Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế năng động nhất và là đầu tàu kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn sở hữu nhiều tiềm năng để bứt phá về du lịch và nghỉ dưỡng. Sở hữu đường bờ biển dài gần 92km với những bãi tắm tuyệt đẹp, Đà Nẵng được thiên nhiên ưu đãi để trở thành một trong những thiên đường du lịch hàng đầu khu vực. Bãi biển Mỹ Khê – từng được Tạp chí Forbes vinh danh là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh – cùng hàng loạt danh thắng kỳ thú đã góp phần tạo nên sức hút mạnh mẽ cho thành phố. Không chỉ vậy, Đà Nẵng còn giữ vị trí chiến lược khi nằm giữa ba di sản văn hóa thế giới: Cố đô Huế, Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, trở thành tâm điểm du lịch của khu vực miền Trung.

Những dự án hạ tầng trọng điểm nổi bật đang được đầu tư tại Đà Nẵng như: đường sắt cao tốc Bắc Nam đi qua Đà Nẵng dự kiến khởi công vào năm 2027, hoàn thành năm 2025; siêu cảng biển Liên Chiểu 450 ha với công suất 46 triệu tấn hàng hóa/ năm được kỳ vọng trở thành trung tâm logistic tầm cỡ quốc tế và cảng biển lớn khu vực Đông Nam Á dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2025; dự án mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng, nâng công suất từ 14 triệu khách/ năm lên 16 triệu khách/ năm (năm 2028) và 30 triệu khách/ năm (năm 2045)… sẽ góp phần đưa kinh tế Đà Nẵng tiếp tục cất cánh.

Hạ tầng giao thông chính là động lực để kinh tế Đà Nẵng vươn mình phát triển mạnh mẽ.

Với kỳ vọng sẽ đưa Đà Nẵng trở thành một đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống và trung tâm kinh tế năng động nhất miền Trung cửa ngõ đầu tư, thành phố Đà Nẵng đã được cơ chế đặc, thù thành lập thí điểm Khu thương mại tự do (FTZ) với quy mô lên đến 1.000-1.500 ha gồm 3 khu chức năng chính: sản xuất; trung tâm logistics; khu thương mại dịch vụ. Được kết nối trực tiếp đến cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ thu hút dòng vốn FDI mạnh mẽ mà có hấp lực với lực lượng lao động chất lượng cao. Đồng thời, Đà Nẵng cũng được phê duyệt chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính khu vực, đặc biệt khi kết hợp cùng Khu thương mại tự do sẽ đưa thành phố trở thành cửa ngõ đầu tư - thương mại - tài chính - công nghệ của quốc gia và khu vực.

Sự kiện Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng chính thức vận hành từ đầu năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ của thành phố. Đây không chỉ là cú hích mạnh mẽ cho ngành công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, mà còn mở ra cơ hội thu hút 6.000 nhân lực chất lượng cao, bao gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đội ngũ nhân sự cấp cao.

Khi hạ tầng lên, kinh tế phát triển thì nhu cầu về bất động sản cũng gia tăng. Những tín hiệu tích cực từ loạt quy hoạch chiến lược đang trở thành lực đẩy cho bất động sản Đà Nẵng lấy lại vị thế vốn có và mở ra chu kỳ tăng trưởng mới bền vững hơn. Bởi vậy, dự báo giá trị bất động sản Đà Nẵng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và đem lại lãi suất kép nhờ tốc độ tăng giá và nhu cầu cho thuê sinh lời, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư.

SAM Towers – Dự án bên sông Hàn, đón sóng tăng trưởng

Giữa tâm điểm phát triển của thành phố Đà Nẵng, những dự án bất động sản thuộc khu vực xung quanh dự án trọng điểm của thành phố sẽ được hưởng lợi. Nổi bật trong số các dự án cao tầng nằm gần Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 là SAM Towers - tòa tháp hoàng kim cao cấp bên sông Hàn.

SAM Towers – cách công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng chỉ 9 phút di chuyển

Sở hữu vị trí tâm điểm trên tuyến đường Như Nguyệt, chỉ cách khu Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng 9 phút di chuyển, SAM Towers là dự án căn hộ cao cấp có pháp lý minh bạch, nhận nhà ở ngay với dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp.

Dự án ghi điểm bởi tầm view panorama tuyệt mỹ, thỏa sức ngắm nhìn những cảnh đẹp nên thơ và kỳ vĩ được liệt kê vào danh sách "kỳ quan Đà thành" với núi Sơn Trà - sông Hà - vịnh Đà Nẵng và biển Hà Khê, Mỹ Khê. Trong tầm mắt là cầu Thuận Phước - biểu tượng kiến trúc nối liền đôi bờ, cũng là nơi sông Hàn hòa vào vịnh Biển. Đặc biệt, ngay từ ban công nhà mình, cư dân SAM Towers còn được tận mục sở thị những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao của mùa Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - sự kiện văn hóa nổi tiếng thu hút hàng triệu du khách trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng mỗi năm.

SAM Towers được ôm trọn bởi kỳ quan thiên nhiên Đà thành đem đến tầm view mãn nhãn

Không chỉ hấp dẫn nhà đầu tư bởi tiềm năng sinh lời nhờ tính khan hiếm của sản phẩm bất động sản đã hiện hữu, SAM Towers còn được hưởng lợi từ nhu cầu cho thuê đến từ đội ngũ chuyên gia cao cấp của khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, đem lại dòng tiền ổn định từ 20 - 30 triệu/tháng.

SAM Towers không chỉ là biểu tượng sống đẳng cấp mà còn thuộc số ít dự án ven sông Hàn xác định quyền sở hữu lâu dài, mở ra cơ hội cho cả khách hàng, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ để bàn giao sổ hồng đợt 1 cho khách hàng vào đầu tháng 4/2025 - đúng dịp đại lễ mừng kỉ niệm 50 năm giải phóng Đà Nẵng (27 - 31/3/2025) và chuẩn bị 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/2025). Đây tin vui cho khách hàng, cũng là minh chứng cao nhất, đảm bảo tính cam kết pháp lý vững chắc và giá trị bền vững của dự án. Sở hữu SAM Towers hôm nay chính là nắm trong tay một tài sản truyền đời, khẳng định vị thế và kiến tạo di sản cho thế hệ mai sau.