Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)

Năm 2022, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng đều đạt và vượt kế hoạch. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội Nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10 khai mạc sáng nay (9/12).

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng nhận định, năm 2022 là năm bản lề đánh dấu sự phục hồi và phát triển trên các mặt kinh tế - xã hội thành phố sau hơn 2 năm chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất, ngay từ đầu năm 2022, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt chủ đề công tác “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Nhờ đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố được kiểm soát, kinh tế thành phố có tốc độ phục hồi nhanh, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng hơn 14,05% so với năm 2021, đứng thứ 3 cả nước. Thu ngân sách nhà nước hơn 23.600 tỷ đồng, đạt hơn 120% dự toán. Hoạt động du lịch của thành phố phục hồi mạnh mẽ, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tăng gấp 3 lần, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng gần 16% so với năm ngoái; công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, nhất là mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bài bản với nhiều cách làm mới, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ phát sinh một số hạn chế, cần có các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là tại cấp cơ sở; chỉ đạo thực hiện nghiêm tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, chấn chỉnh tình trạng nể nang, ngại va chạm, sợ trách nhiệm…

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, kinh tế TP Đà Nẵng phục hồi khá nhanh nhưng chưa đồng đều, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) giảm so cùng kỳ. Tiến độ lập quy hoạch thành phố, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gặp nhiều khó khăn. Tnh hình hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp chưa thật sự ổn định, nhiều công nhân lao động thiếu việc làm, nhất là những tháng cuối năm 2022.

“Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nổi lên tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên và tội phạm công nghệ cao; tai nạn giao thông tăng trên cả 3 tiêu chí; tình trạng khiếu kiện tập trung đông người vẫn còn xảy ra gây mất an ninh trật tự”, ông Quảng nhận định.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dự báo trong thời gian tới, thành phố nói riêng và cả nước nói chung vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine kéo dài, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tình hình lạm phát, kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần này tập trung thảo luận và quyết định các giải pháp phù hợp về định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và dự báo kịch bản năm 2023. Năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng dự kiến chủ đề của năm là: “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.