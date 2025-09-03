Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng sẽ di dời chợ Tam Kỳ

03-09-2025 - 13:31 PM | Bất động sản

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết TP sẽ hỗ trợ kinh phí để di dời chợ Tam Kỳ đến vị trí phù hợp hơn, khu chợ cũ sẽ đưa ra đấu giá.

Ngày 3-9, ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), cho biết đang chờ kết luận chính thức của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng để triển khai các bước tiếp theo nhằm thực hiện kế hoạch di dời chợ Tam Kỳ đến vị trí khác phù hợp hơn.

Đà Nẵng sẽ di dời chợ Tam Kỳ- Ảnh 1.

Chợ Tam Kỳ

Theo ông Minh, trước đây, TP Tam Kỳ (cũ) đã có chủ trương di dời chợ Tam Kỳ đến vị trí mới. Nguyên nhân là vì chợ Tam Kỳ hiện tại có diện tích quá nhỏ, hoạt động quá tải, công năng sử dụng chưa hiệu quả, gây mất trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa.

Ngoài ra, chợ Tam Kỳ nằm sát bên sông Bàn Thạch, việc vận hành thoát nước thải phức tạp, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Bên cạnh đó, khu vực này dân cư đông đúc, rất nguy hiểm nếu xảy ra sự cố cháy nổ…

Theo dự kiến, chợ Tam Kỳ sẽ được di dời lên vị trí khối phố 5, phường An Sơn cũ để chuyển toàn bộ hoạt động của chợ Tam Kỳ cùng với chợ Vườn Lài thành một.

"Hiện đây mới là chủ trương ban đầu, việc di dời sẽ có lộ trình và sẽ tiến hành lấy ý kiến tiểu thương để tạo sự đồng thuận" – ông Minh cho biết.

Đà Nẵng sẽ di dời chợ Tam Kỳ- Ảnh 2.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Tam Kỳ hôm 27-8

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Tam Kỳ hôm 27-8, giải đáp ý kiến cử tri, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu UBND phường Tam Kỳ phối hợp với phường Hương Trà tiếp tục thực hiện phương án di dời chợ Tam Kỳ, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để TP Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Theo ông Hưng, trước đây Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đã có chủ trương dời chợ Tam Kỳ lên khu vực An Sơn, với vị trí được quy hoạch rộng rãi, thoải mái. Riêng chợ Tam Kỳ cũ sau khi di dời sẽ tổ chức đấu giá để thực hiện các khu thương mại - dịch vụ phù hợp hơn.

Ông Hưng cho rằng với vị trí thuận lợi gồm 4 mặt tiền, trong đó mặt tiền đường Bạch Đằng hướng ra sông, nếu được đấu giá, đầu tư phù hợp thì khu chợ Tam Kỳ hiện nay sẽ trở thành công trình động lực, tạo sự phát triển lan tỏa cho cả khu vực Tam Kỳ.

Theo Trần Thường

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức được huy động vốn “khủng” 16.500 tỷ đồng

Siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức được huy động vốn “khủng” 16.500 tỷ đồng Nổi bật

Có gì bên trong siêu dự án casino hơn 51.600 tỷ đồng, rộng 245 ha nằm ở đặc khu Vân Đồn của Sun Group, dự kiến vận hành năm 2032?

Có gì bên trong siêu dự án casino hơn 51.600 tỷ đồng, rộng 245 ha nằm ở đặc khu Vân Đồn của Sun Group, dự kiến vận hành năm 2032? Nổi bật

Dấu ấn tiên phong trong hành trình kiến tạo đô thị tích hợp của Nam Long

Dấu ấn tiên phong trong hành trình kiến tạo đô thị tích hợp của Nam Long

13:30 , 03/09/2025
Chuyển động mới tại Dự án Coastal Quảng Ngãi 7.100 tỷ của đại gia BĐS 4 năm tuổi: Tỉnh yêu cầu siết chặt quy trình giao, cho thuê đất

Chuyển động mới tại Dự án Coastal Quảng Ngãi 7.100 tỷ của đại gia BĐS 4 năm tuổi: Tỉnh yêu cầu siết chặt quy trình giao, cho thuê đất

12:50 , 03/09/2025
Nhà có con nhỏ sống ở chung cư: 7 lưu ý cực kỳ quan trọng không được bỏ qua

Nhà có con nhỏ sống ở chung cư: 7 lưu ý cực kỳ quan trọng không được bỏ qua

12:48 , 03/09/2025
Dân đầu tư BĐS chỉ thẳng: "Những bất động sản có rẻ cũng không nên mua"

Dân đầu tư BĐS chỉ thẳng: "Những bất động sản có rẻ cũng không nên mua"

12:45 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên