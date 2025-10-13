Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đà Nẵng siết chặt quản lý đất đai, truy dấu "thổi giá" và đầu cơ đất

13-10-2025 - 17:27 PM | Bất động sản

Trước dấu hiệu thao túng, đầu cơ gây nhiễu loạn thị trường, Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng và đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 13-10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố vừa ký ban hành công văn về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi thao túng giá, đầu cơ bất động sản; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Đà Nẵng siết chặt quản lý đất đai, truy dấu "thổi giá" và đầu cơ đất- Ảnh 1.

Giá bất động sản tại trung tâm Đà Nẵng tăng cao trong thời gian qua

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát toàn bộ hoạt động định giá đất cụ thể và việc xây dựng, ban hành bảng giá đất; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; cùng hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền, đặc biệt là các hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng, "thổi giá" nhằm trục lợi, gây mất ổn định và nhiễu loạn thị trường bất động sản.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra, rà soát và tình hình xử lý vi phạm; đồng thời nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật liên quan. Báo cáo sẽ gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo. 

Hiện nay, Đà Nẵng ghi nhận nhiều dấu hiệu "sốt đất" tại vùng ven và các khu dự án mới, đặc biệt những nơi có thông tin quy hoạch, sắp xếp đơn vị hành chính hoặc triển khai các dự án hạ tầng lớn.

Đơn cử, ở khu vực Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang (cũ), số lượng hồ sơ thủ tục đất đai chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thừa kế, tặng cho đã tăng đột biến so với trước. Có thời điểm, người dân phải xếp hàng từ sáng sớm chờ nộp hồ sơ để xử lý các thủ tục về đất đai.

Theo Hải Định

Người lao động

