Đà Nẵng thu ngân sách nhà nước tăng hơn cùng kỳ năm trước

Nhịp độ tăng trưởng kinh tế Quý I của thành phố Đà Nẵng có xu hướng chậm lại do một số ngành chiếm tỷ trọng lớn vẫn tiếp tục đối mặt với khó khăn. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước giảm 0,83% so với cùng kỳ. Đây là nội dung được đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 15 tổ chức sáng 9/4.

Quý I năm nay, hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại của Đà Nẵng tiếp tục diễn ra sôi động, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Tổng lượt khách được các cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 1,88 triệu lượt, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt khá và cao hơn so với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.158 tỷ đồng về giá trị và tăng 11,06% về tỷ lệ so với dự toán.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 15.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhịp độ tăng trưởng kinh tế Quý I của thành phố Đà Nẵng có xu hướng chậm lại do một số ngành chiếm tỷ trọng lớn vẫn tiếp tục đối mặt với khó khăn. Tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của thành phố ước giảm 0,83% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp chưa hoàn toàn phục hồi, đơn hàng suy giảm, sức cầu yếu, chi phí đầu vào tăng cao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thấp hơn so với cùng kỳ do thị trường còn nhiều khó khăn. Các khu công nghiệp chậm tiến độ đầu tư so với mục tiêu đề ra, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, tiến độ thi công một số công trình giao thông trọng điểm chưa đảm bảo.

Nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Đà Nẵng trong Quý II năm nay là tập trung thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, phấn đấu năm 2024 giải ngân 95% kế hoạch vốn được giao; hoàn thành xây dựng Đề án “Phát triển chip bán dẫn và vi mạch của thành phố”, nhất là cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia, hỗ trợ người tham gia đào tạo, người học ngành nghề chip bán dẫn, vi mạch và phát triển trí tuệ nhân tạo.

Thành phố tập trung xây dựng phương án và lộ trình di dời Ga đường sắt, đầu tư xây dựng hầm qua sông Hàn, tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng, phấn đấu trong Quý II khởi công 5 công trình, dự án và hoàn thành và đưa vào sử dụng 10 công trình, dự án để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt như kỳ vọng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là một bộ phận cán bộ đảng viên còn né trách, đùn đẩy trách nhiệm. Nhiều chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đặt ra khó đạt được.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp, các ngành thành phố cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra:“Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong Quý I vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, cần tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá cụ thể trên các ngành, lĩnh vực.

Thành phố tập trung làm rõ nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan), trách nhiệm các cơ quan liên quan, nhất là vai trò người đứng đầu và đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch phân khu, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xử lý hiệu quả tình trạng thất thu thuế trong một số ngành, lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dịch vụ”.