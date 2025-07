Đà Nẵng ứng dụng AI, giải đáp nhanh hơn 2.100 thủ tục hành chính

Ngày 9-7, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) TP Đà Nẵng thông tin về tình hình ứng dụng AI, sử dụng trợ lý số để giải đáp văn bản pháp luật, thủ tục hành chính trên địa bàn.

Giao diện cổng thông tin Bình dân học vụ số của Đà Nẵng

Theo đó, Sở KH&CN TP Đà Nẵng chính thức đưa vào sử dụng trợ lý số Danang AI – nền tảng hỗ trợ tra cứu thông tin hành chính, xã hội và tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Danang AI tích hợp 1.721 thủ tục hành chính do các sở, ngành, UBND phường, xã thực hiện; cùng 381 thủ tục thuộc Công an TP và công an địa phương. Công cụ này còn cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, sự kiện và dữ liệu chính thống tại Đà Nẵng, tiếp nhận, chuyển tiếp phản ánh đến Cổng Góp ý của thành phố.

Theo Sở KH&CN, người dân sử dụng Danang AI qua các kênh: Ứng dụng Danang Smart City; Cổng dịch vụ công 1022.vn hoặc https://chat.1022.vn; Quét mã QR hoặc truy cập https://danang.gov.vn (đang triển khai).

Đồng thời, Sở KH-CN đề nghị các cơ quan, địa phương cập nhật thêm dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý để mở rộng nội dung trợ lý số; đồng thời truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng Danang AI tại các trung tâm hành chính, qua tổ dân phố, thôn trưởng hoặc trong các sự kiện.

Cán bộ, công chức, viên chức được khuyến khích sử dụng Danang AI ít nhất 1 lần mỗi tuần và gửi góp ý nhằm nâng cao chất lượng nền tảng. Đơn vị có nhu cầu tích hợp Danang AI lên trang thông tin điện tử nội bộ có thể liên hệ Sở KH&CN để được hỗ trợ miễn phí.

Ứng dụng AI: Bình dân học vụ số

Đồng thời, Đà Nẵng triển khai nền tảng học trực tuyến "Bình dân học vụ số" miễn phí, dễ tiếp cận cho mọi đối tượng. Cụ thể, Sở KH&CN TP Đà Nẵng phối hợp với AvocaAI triển khai nền tảng học trực tuyến "Bình dân học vụ số" nhằm phổ cập kiến thức về AI, kỹ năng số với giao diện dễ sử dụng, hoàn toàn miễn phí.

Đà Nẵng lập các tổ ứng cứu công nghệ, ứng dụng AI hỗ trợ người dân ở địa bàn vùng núi

Hiện tại, nền tảng đã tích hợp 20 bài giảng dưới dạng slide và video, chia thành bốn khóa học: "Ứng dụng AI văn phòng" dành cho cán bộ và học sinh, sinh viên; "Ứng dụng AI cơ bản – Phần 1" dành cho cán bộ và người dân; "AI cho Marketing cơ bản" dành cho người đi làm, người kinh doanh; và "Ứng dụng AI cho Giáo viên".

Thời gian đến, Sở KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp với đối tác để bổ sung các khóa học chuyên sâu như Generative AI cơ bản, AI marketing nâng cao, AI trong chăm sóc khách hàng và các ứng dụng AI cho công việc chuyên môn.

Sở KH&CN TP Đà Nẵng khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia học tập để nâng cao năng lực số và khả năng ứng dụng AI.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị theo dõi, tổng hợp ý kiến phản hồi, góp ý về nội dung và tính năng của nền tảng, gửi về Sở KH&CN để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và cán bộ.