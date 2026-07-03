Đã nóng lại còn bị cấm lắp điều hòa, một chiếc máy Trung Quốc đang “cứu cả lục địa” châu Âu giữa cơn bão lửa

Chiếc điều hòa độc đáo

Tại công xưởng của Midea Group – tập đoàn sản xuất thiết bị gia dụng hàng đầu Trung Quốc nằm tại quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông – các công nhân hiện đang phải tăng ca liên tục ngày đêm để đẩy mạnh công suất sản xuất các dòng máy điều hòa di động dạng hai khối.

Kể từ cuối tháng 5 đến nay, khi nền nhiệt tại nhiều quốc gia châu Âu liên tục xô đổ các cột mốc lịch sử, những chiếc điều hòa di động hai khối "Made in China" đã nhanh chóng trở thành mặt hàng thời thượng được người tiêu dùng tại lục địa già săn đón ráo riết.

Từ trước đến nay, các hộ gia đình châu Âu luôn gặp phải nhiều thế tiến thoái lưỡng nan khi chọn mua điều hòa. Các dòng điều hòa di động truyền thống thường bị phàn nàn vì quá cồng kềnh và tiếng ồn lớn. Trong khi đó, dòng điều hòa hai khối truyền thống lại vấp phải rào cản lớn do chi phí lắp đặt đắt đỏ cùng thời gian chờ đợi kéo dài.

Nhưng với dòng điều hòa di động hai khối thế hệ mới với tên gọi PortaSplit của mình, Midea đã giải quyết triệt để những "điểm nghẽn" cố hữu này nhờ vào các đột phá công nghệ cốt lõi.

Ông Zhao Ali, Quản lý sản phẩm khu vực châu Âu của Midea RAC Hải ngoại, chia sẻ PortaSplit là kết quả từ quá trình nghiên cứu dài hạn của hãng về nhu cầu, thói quen sinh hoạt của người dân cũng như các đặc trưng kiến trúc bản địa tại châu Âu.

"Động lực thúc đẩy chúng tôi phát triển dòng sản phẩm này chính là để tháo gỡ những bài toán hóc búa của thị trường châu Âu – nơi các đợt sóng nhiệt xuất hiện ngày một dày đặc nhưng tỷ lệ sở hữu điều hòa của người dân lại ở mức rất thấp", ông Zhao nhấn mạnh.

Midea đã mất tới 3 năm nghiên cứu và phát triển để cho ra đời dòng điều hòa di động hai khối này. Sản phẩm lần đầu tiên được mở bán chính thức tại thị trường Đức vào năm 2024.

Điểm cộng lớn của PortaSplit nằm ở tính năng lắp đặt hoàn toàn không cần dụng cụ hỗ trợ. Khách hàng có thể tự tay thiết lập và vận hành máy một cách nhanh chóng mà không cần tới thợ chuyên nghiệp, giúp hạ thấp đáng kể rào cản chi phí và công sức khi sử dụng.

Bên cạnh đó, máy sở hữu thiết kế cấu trúc chuyên dụng, tương thích hoàn hảo với các kiểu khung cửa sổ của những tòa nhà cổ kính tại châu Âu. Điều này vừa đảm bảo hiệu năng làm mát lẫn sưởi ấm tối ưu, vừa bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc mỹ quan của các công trình lịch sử.

Dân tình săn đón ráo riết

Theo số liệu từ Midea, tại các thị trường vốn có tỷ lệ lắp đặt điều hòa thấp như Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Vương quốc Anh, doanh số bán hàng của hãng đã tăng trưởng phi mã hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái tính từ đầu năm đến nay.

Một ông lớn khác trong ngành gia dụng Trung Quốc là Gree Electric Appliances cũng ghi nhận tình trạng lượng hàng tồn kho đối với dòng điều hòa di động tại các kho phân phối ở châu Âu đang giảm xuống mức rất thấp.

Đại diện hãng cho biết, các dòng điều hòa di động thiết kế theo cơ chế "cắm-là-chạy" – vốn nổi tiếng nhờ tính linh hoạt, tiện lợi và khả năng thích ứng cao – hiện đã rơi vào tình trạng hoàn toàn cháy hàng trên khắp các hệ thống phân phối khu vực tại châu Âu.

Chính vì vậy, trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng khen ngợi các thiết bị làm mát của Trung Quốc về độ thực dụng và giá cả phải chăng đang lan rộng. Thậm chí, một cư dân mạng người Đức đã tự tay lập ra một trang web chuyên dụng chỉ để giúp mọi người theo dõi tình trạng còn hàng trong kho của dòng máy Midea PortaSplit.

Một người dùng chia sẻ hành trình gian nan của mình khi phải mất tới hai ngày ròng rã tìm kiếm khắp các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), cuối cùng phải lái xe vượt quãng đường 200 km chỉ để sở hữu chiếc máy cuối cùng còn sót lại – với mức giá lúc đó đã bị đội lên thêm 100 euro.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Quan sát Phức hợp Kinh tế (OEC), Trung Quốc đã xuất khẩu lượng máy điều hòa trị giá tới 27,2 tỷ USD vào năm 2025, chiếm gần 40% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu.

Con số này một lần nữa khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của Bắc Kinh trong chuỗi cung ứng thiết bị làm mát toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở điều hòa, một hệ sinh thái các sản phẩm giải nhiệt gắn mác "Made in China" – từ mũ chống nắng tích hợp quạt, quạt cầm tay cho đến chăn làm mát – cũng đang càn quét và chiếm trọn cảm tình của người tiêu dùng trên khắp châu Âu.

Số liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy, kim ngạch xuất khẩu điều hòa của nước này sang các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đạt 3,76 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm ngoái và liên tục xô đổ các kỷ lục doanh số trước đó.

Đáng chú ý, lượng hàng xuất khẩu sang Pháp, Hà Lan và Bỉ đã tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5, trong khi các thị trường như Tây Ban Nha và Đức cũng duy trì mức tăng trưởng ở ngưỡng hai con số.

Tình cảnh "nóng như chảo lửa" tại châu Âu nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc khi biết phần lớn các gia đình phương Tây không hề có điều hòa. Trên nền tảng mạng xã hội Weibo, hashtag "Pháp khẩn cấp đặt hàng 30.000 chiếc máy điều hòa" đã leo thẳng lên vị trí Top 1 xu hướng tìm kiếm.

"Tôi vừa đọc bài đăng của một người sống ở Pháp than phiền về cái quy trình lắp điều hòa nhiêu khê bên đó", tài khoản Weibo tên Alina chia sẻ.

Theo các nhà sản xuất, việc mua sắm và lắp đặt điều hòa tại châu Âu vô cùng phức tạp, tốn kém, đi kèm thời gian chờ đợi mòn mỏi. Phía Midea tiết lộ, chi phí lắp đặt một bộ điều hòa tại châu Âu có thể ngốn tới hơn 1.137 USD (khoảng gần 29 triệu đồng), một khoản chi phí vượt quá khả năng tài chính của nhiều hộ gia đình.

Nhận định về sự đột phá của điều hòa hai khối di động trên tờ Global Times, ông Liu Dingding, một chuyên gia Internet, phân tích: "Sự lên ngôi mạnh mẽ của điều hòa di động hai khối và các sản phẩm làm mát Trung Quốc bắt nguồn sâu xa từ việc nắm bắt trúng nhu cầu của người tiêu dùng, kết hợp với tư duy thiết kế sáng tạo, 'đo ni đóng giày' cho đặc thù của thị trường bản địa. Giữa tâm bão nắng nóng kỷ lục tại châu Âu, các sản phẩm có tính năng thân thiện, dễ sử dụng của Trung Quốc đã khỏa lấp một cách hoàn hảo khoảng trống lớn của thị trường khu vực, giải quyết trực diện cơn khát làm mát của người dân".