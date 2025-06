Đã tìm ra “vua vitamin C trong các loại rau”, hàm lượng cao gấp cam 4 lần, còn chống ung thư, bồi bổ tim mạch

Đó chính là ớt chuông. Mặc dù về mặt thực vật học nó là quả nhưng trong cuộc sống hàng ngày ớt chuông được xếp vào nhóm rau củ do cách dùng. Với nhiều màu sắc bắt mắt, ớt chuông không chỉ giúp bữa ăn hấp dẫn mà còn chứa rất nhiều dưỡng chất quan trọng. Có thể kể đến như chất xơ, vitamin C, vitamin A, vitamin nhóm B, kali, folate… và các chất chống oxy hóa quý giá như lutein, zeaxanthin…

Đặc biệt, ớt chuông là một trong những thực phẩm siêu giàu vitamin C của giới thực vật. Thậm chí còn được gọi là “vua vitamin C trong các loại rau”. Theo số liệu từ USDA, ớt chuông đỏ chứa khoảng 158 mg vitamin C trên 100g, cao hơn gấp gần 5 lần so với cam (33 mg/100g) và chanh (22 mg/100g). Ngay cả ớt chuông xanh cũng đạt 139 mg/100g, gấp nhiều lần các loại rau củ khác như cà chua. Chất này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp.

Một số lợi ích bất ngờ khi ăn ớt chuông

- Tăng cường miễn dịch: Vitamin C thúc đẩy sản sinh bạch cầu và chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại virus, vi khuẩn. Nó cũng tái tạo vitamin E – chất chống oxy hóa mạnh khác.

- Chống oxy hóa, ngừa viêm và ung thư: Flavonoid, polyphenol và vitamin C giúp trung hòa gốc tự do gây tổn thương tế bào. Chúng hạn chế viêm mạn tính và nguy cơ đột biến dẫn đến ung thư.

- Hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón: Chất xơ trong ớt chuông kích thích nhu động ruột và tăng khối lượng phân. Nó còn nuôi lợi khuẩn đường ruột, cải thiện hệ tiêu hóa.

- Bảo vệ và nâng cao thị lực: Carotenoid như lutein, zeaxanthin tập trung ở mắt, lọc ánh sáng xanh và tia UV. Nhờ đó giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

- Cải thiện chức năng thần kinh: Vitamin B6 hỗ trợ sản sinh serotonin, dopamine – chất dẫn truyền thần kinh. Giúp cải thiện tâm trạng, giảm stress và chống trầm cảm.

- Hỗ trợ làm lành vết thương, tăng collagen: Vitamin C tham gia tổng hợp collagen – cấu trúc chính của da và mô liên kết. Nó giúp vết thương nhanh lành và tái tạo da hiệu quả.

- Cân bằng huyết áp, bảo vệ tim mạch: Kali điều hòa mạch máu, loại bỏ natri dư – ngăn ngừa tăng huyết áp. Folate chuyển hóa homocysteine, giảm nguy cơ xơ vữa mạch.

- Giúp kiểm soát cân nặng: Ớt chuông ít calo, giàu nước và chất xơ nên tạo cảm giác no lâu. Hỗ trợ giảm ăn vặt và kiểm soát lượng calo nạp vào.

- Giúp da sáng khỏe và chống lão hóa sớm: Vitamin C kết hợp carotenoid bảo vệ da khỏi tia UV, ô nhiễm. Kích thích sản sinh collagen, giúp da săn chắc, ít nếp nhăn.

Một số lưu ý khi ăn ớt chuông

- Không nên ăn quá nhiều ớt chuông mỗi ngày vì có thể gây đầy bụng. Lượng hợp lý là khoảng 100–150g/ngày.

- Người có dạ dày yếu, hội chứng ruột kích thích hoặc dị ứng với họ cà nên hạn chế vì dễ gây khó chịu tiêu hóa hoặc phản ứng dị ứng.

- Người dị ứng hoặc rối loạn tiêu hóa nên thận trọng: Một số người có thể nhạy cảm với ớt chuông, gây đầy hơi, tiêu chảy hoặc ngứa miệng khi ăn sống.

- Không ăn khi bụng đói: Ớt chuông chứa nhiều chất xơ và vitamin C có thể gây khó chịu dạ dày nếu ăn khi đói, đặc biệt với người có tiền sử viêm loét dạ dày.

- Rửa kỹ trước khi ăn sống: Bề mặt ớt chuông dễ bám thuốc trừ sâu và sáp bảo quản. Nên ngâm nước muối loãng rồi rửa lại dưới vòi nước để loại bỏ cặn bẩn.

- Không nên nấu quá chín: Nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ làm mất vitamin C và các chất chống oxy hóa. Tốt nhất nên xào nhanh hoặc nướng nhẹ để giữ dinh dưỡng.

- Tránh ăn phần hạt và cuống: Hạt và phần cuống cứng thường khó tiêu, không có giá trị dinh dưỡng, có thể gây đầy bụng nếu ăn nhiều.

Ngoài ra, ớt chuông nên được cất trong ngăn mát, tránh để nơi ẩm ướt dễ mốc hoặc úng nước, làm mất độ giòn và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Nguồn và ảnh: QQ, Eat This