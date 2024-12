Đặc sản của WeChoice Awards: Album chủ đề với những màn kết hợp xuất sắc, phản ánh bức tranh Vpop bằng âm nhạc cực hay!

WeChoice Awards 2024 đã chính thức trở lại, đánh dấu cột mốc tròn 10 năm giải thưởng ý nghĩa này được tổ chức. Điểm đặc biệt của WeChoice Awards so với những giải thưởng khác, chính là luôn chiêu đãi khán giả những album phòng thu với những màn kết hợp thú vị qua từng mùa giải.

Ở mùa WeChoice Awards 2024, với chủ đề “Việt Nam tôi đó” cùng sự xuất hiện của giám đốc âm nhạc của JustaTee, khán giả đang vô cùng trông đợi vào những ca khúc bùng nổ. Trước khi đến với những thông tin thú vị sẽ dần được bật mí về album năm nay, hãy cùng nhìn lại album chủ đề của WeChoice 2023, cũng như những bản hit bùng nổ Vpop ở những mùa giải trước.

WeChoice 2023: “đỉnh lưu” hội tụ, nhiều bài hát ra mắt cả năm vẫn hot

Trở lại sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ của WeChoice Awards 2023 đã khiến khán giả “rần rần” ngay từ khi công bố dàn line-up khi quy tụ hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi, từ những giọng ca lẫy lừng như diva Mỹ Linh, Văn Mai Hương, Phan Mạnh Quỳnh… tới dàn nghệ sĩ gen Z “đỉnh lưu” như HIEUTHUHAI, Wren Evans, Low G, GREY D, Obito… Toàn bộ album được sản xuất bởi đội ngũ S Hube Label, gồm những hit-maker đình đám như Hứa Kim Tuyền, Kai Đinh, TDK… lẫn những nhà sản xuất trẻ đáng gờm 2pillz, WOKEUP, Trid Minh.

Album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ quy tụ dàn nghệ sĩ "đỉnh chóp"

Với 6 ca khúc, album chủ đề của WeChoice 2024 mang đến những màn kết hợp thú vị. Phúc Du bụi bặm, phong trần tái ngộ AMEE trong sáng, hồn nhiên trong Mưa Nào Mà Hông Tạnh. Diva Mỹ Linh bất ngờ kết hợp cùng 2 rapper xuất thân từ Rap Việt mùa 3 - Liu Grace và Pháp Kiều remake bản hit Tóc Ngắn, làm nên ca khúc Tóc Ngắn Ngắn “slay hết nấc”. Tăng Duy Tân viết cái kết ấm lòng cho phiên bản mới của bản hit Nước Ngoài, hòa giọng đỉnh cao với Phan Mạnh Quỳnh trong track Bôn Ba.

Thỏa lòng các rap fan, Obito và Low G cũng có ngày kết hợp trong con track Phong Long, cả hai “cưỡi” beat bằng những con flow không lường nổi. Ca khúc chủ đề - Dám Rực Rỡ khiến fan mê mẩn với sự xuất hiện của “tứ trụ gen Z” HIEUTHUHAI, Wren Evans, GREY D, Obito. Khép lại album với Cầu Vồng Lấp Lánh, Văn Mai Hương và Myra Trần - những vocalist hàng đầu Vpop “dát vàng lỗ tai” người nghe bằng giọng hát nội lực và tràn đầy cảm xúc.

Ngay từ thời điểm ra mắt, album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ đã “oanh tạc” các BXH. Cuối tháng 1, album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ đã chính thức cán mốc 1,1 triệu stream trên nền tảng Spotify và đứng #10 trong top album của Apple Music. Các track nổi bật của album phải kể đến bài hát chủ đề quy tụ "đỉnh lưu Gen Z" Dám Rực Rỡ và Phong Long.

Thành tích "khủng" của album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ ngay sau khi vừa ra mắt

Dám Rực Rỡ và Phong Long là 2 ca khúc có thứ hạng cao trên top trending, lần lượt vươn tới là #8 và #10 trên YouTube Trending âm nhạc. Bên cạnh đó, loạt tracks còn lại của album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ cũng có cho mình vị trí ổn định trên các BXH nhạc số. Tóc Ngắn Ngắn - màn collab đỉnh cao của hai thế hệ Diva Mỹ Linh cùng bộ đôi rapper Liu Grace Pháp Kiều đang giữ peak #4 Top Song iTunes, #11 BXH nhạc mới Zing MP3. Hay như Cầu Vồng Lấp Lánh #4 BXH nhạc mới Zing MP3, #5 Top Song iTunes. Track mở đường Mưa Nào Mà Hông Tạnh và Bôn Ba (Nước Ngoài) đều peak #2 BXH nhạc mới Zing MP3.

Tròn 1 năm sau khi ra mắt, những ca khúc trong album vẫn giữ nhiệt. Dám Rực Rỡ và Phong Long đều đạt hơn 3 triệu lượt xem trên YouTube. Riêng stage Dám Rực Rỡ tại gala WeChoice Awards quy tụ 4 “đỉnh lưu” HIEUTHUHAI - GREY D - Wren Evans - Obito đạt gần 4 triệu lượt xem. Trong danh sách, Best of Hip-hop Việt 2024 của Spotify, Phong Long bất ngờ xuất hiện, bên cạnh những sản phẩm đình đám như Exit Sign, Không Phải Gu - HIEUTHUHAI, Chịu Cách Mình Nói Thua - RHYDER, Bạn Đời - Karik x GDUCKY, Hà Nội, Đánh Đổi - Obito,... Đây là danh mục ghi nhận những bài hát thuộc thể loại rap, Hip-hop Việt được người dùng Spotify yêu thích trong năm qua. Qua đây có thể thấy, dù chỉ kết hợp 1 lần, diễn cùng nhau đúng 1 sân khấu Gala WeChoice, thì sức ảnh hưởng của bộ đôi Phong - Long vẫn rất lớn.

Bất ngờ hơn cả là Cầu Vồng Lấp Lánh - ca khúc cuối cùng trong album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ bỗng hot trở lại sau màn trình diễn của Dương Hoàng Yến tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Sân khấu cá nhân của chị đẹp gây sốt bởi kỹ năng trình diễn đa dạng, giọng hát nội lực và đặc biệt là ca khúc "over hợp" với cô. Là một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, Cầu Vồng Lấp Lánh hiện đang hot rần rần sau stage của Dương Hoàng Yến. Từ đó, khán giả bỗng “lục tung” mạng xã hội để tìm về bản gốc được thể hiện bởi Văn Mai Hương và Myra Trần. Qua giọng hát truyền cảm, cả hai tiếp thêm năng lượng "dám rực rỡ" cho người nghe ca khúc.

Album WeChoice tái hiện bức tranh âm nhạc Việt mỗi năm

Với đặc thù là một album tổng hợp nhiều nghệ sĩ được sản xuất cho một lễ trao giải thường niên, album WeChoice cũng phần nào thể hiện bức tranh âm nhạc Việt Nam mỗi năm.

Ở năm 2023, album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ quy tụ những gương mặt nổi bật bước ra từ các gameshow âm nhạc như diva Mỹ Linh, Liu Grace, Pháp Kiều, Myra Trần… Trong khi đó, những cá nhân có những sản phẩm âm nhạc nổi bật như HIEUTHUHAI, tlinh, Wren Evans, Obito, Văn Mai Hương… đều xuất hiện. Bên cạnh đó, những tên tuổi “lặn” suốt bao lâu như AMEE cũng sẵn sàng “ngoi” lên khi nhận được lời mời của ban tổ chức.

Năm 2020, với làn sóng bùng nổ của rap qua những gameshow, những gương mặt giàu tiềm năng bước ra từ các gameshow như MCK, tlinh, HIEUTHUHAI, GDucky, Dế Choắt, ICCD, R Tee… cũng góp mặt. Ca khúc chủ đề Diệu Kỳ Việt Nam với sự kết hợp của bộ tứ Bích Phương, Phúc Du, HIEUTHUHAI, GDucky đã đạt hơn 5.5 triệu lượt xem. Trong khi đó, Chương 2 Của Tương Lai - cú bắt tay của hai cá tính rất “ngông” là MCK và WEAN đã đạt hơn 6.5 triệu lượt xem tính tới thời điểm hiện tại.

Album WeChoice Awards 2020 chứng kiến dàn nghệ sĩ gen Z MCK, tlinh, WEAN, Mỹ Anh... đổ bộ

Trong khi đó, album WeChoice Awards 2019 là một sự ghi nhận với đỉnh cao của làn sóng indie, khi những đại diện nổi bật của cộng đồng là Chillies, Kiên, Cá Hồi Hoang, Thịnh Suy cùng Ly Ly - chủ nhân bản hit 24h chung tay làm nên những ca khúc mang màu sắc bình dị nhưng chứa đầy thông điệp ý nghĩa.

Nhiều tên tuổi giới indie như Cá Hồi Hoang, Thịnh Suy, Kiên... góp mặt trong album chủ đề năm 2019

WeChoice Awards 2017 mang đến chủ đề Bình Tĩnh Sống và album cùng tên. Từng bài hát trong album hứa hẹn sẽ đem tới nhiều điều bất ngờ, giúp bạn có thêm động lực sống và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, trong công việc và cả trong tình yêu.

Only C - cha đẻ của siêu hit Bống Bống Bang Bang vào thời điểm ấy, chính là chủ nhân của ca khúc chủ đề Bình Tĩnh Sống, quy tụ 19 ca sĩ cùng nhau hòa giọng. Ca khúc này hoàn toàn đến từ trải nghiệm của nhạc sĩ Only C trên hành trình vượt qua những tổn thương tâm lý. Từ chính trải nghiệm đầy cảm xúc ấy, Only C đã viết nên ca khúc, tạo sự đồng cảm và kết nối đầy lay động.

Album Trái Tim Vàng Son tập hợp 14 ca khúc nằm trong khuôn khổ Gala trao giải WeChoice Awards 2016. Đây cũng là album chứa nhiều bản hit của các nghệ sĩ tham gia, như Phải Có Anh (Kai Đinh), Lạ Lùng (Vũ.), We Belong Together (Đông Nhi). Tất nhiên không thể bỏ qua bản hit đình đám của Tiên Tiên - Trái Tim Vàng Son - và cũng có thể xem là một trong những ca khúc chủ đề WeChoice Awards nổi tiếng nhất, được đông đảo công chúng biết đến nhất.

Lại một mùa WeChoice nữa lại đến. WeChoice 2024 với chủ đề “Việt Nam tôi đó” do giám đốc âm nhạc JustaTee đảm nhiệm hứa hẹn mang đến nhiều sản phẩm ấn tượng và những màn kết hợp thú vị cho khán giả. Liệu rằng sẽ có những combo “cực slay” như tlinh - Mỹ Anh/ Mỹ Linh - Liu Grace - Pháp Kiều, hay những màn “khoe lyric, đọ flow” thú vị như Obito - Low G/ MCK - WEAN? Và đặc biệt ca khúc chủ đề sẽ được sử dụng những chất liệu nào, xuất hiện những cái tên nào để làm bật lên tinh thần của giải thưởng năm nay? Tất cả những thông tin đó sẽ dần được bật mí qua album WeChoice Awards 2024 với chủ đề “Việt Nam tôi đó” trong thời gian tới.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, có ý nghĩa nhân văn lớn, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa niềm cảm hứng tích cực tới cộng đồng. Năm 2024, WeChoice Awards đã chính thức quay trở lại với chủ đề "Việt Nam tôi đó".

Sau khi nhận được rất nhiều đề cử ấn tượng do cộng đồng gửi về, cổng bình chọn của WeChoice Awards 2024 đã chính thức mở từ ngày 25/12/2024. Ngay từ bây giờ, hãy truy cập wechoice.vn và bình chọn cho những nhân vật, câu chuyện mà bạn cảm thấy được lan tỏa mạnh mẽ niềm cảm hứng Việt Nam tôi đó.

Thời gian bình chọn sẽ kéo dài từ 25/12/2024 đến 12h00 ngày 12/1/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra tối ngày 12/1/2025. Bình chọn ngay tại wechoice.vn!