Sự thật chấn động bản hit 600 triệu view Vpop, hóa ra chỉ là sản phẩm “lừa dối”

Mới đây, Jun Phạm đã trở thành khách mời trong chuỗi podcast Nhật Ký Ban Công của siêu mẫu Minh Tú. Tại đây, cựu thành viên nhóm 365 tiết lộ sự thật “chấn động” của ca khúc Bống Bống Bang Bang - siêu hit “đưa cơm” đình đám làng nhạc Việt.

Cụ thể, Jun Phạm cho biết Bống Bống Bang Bang xuất hiện đúng vào thời điểm 365 đang rục rịch có ý định tan rã khi mỗi người đều có mong muốn hoạt động cá nhân: “Trước khi có những sản phẩm quá hot như Bống Bống Bang Bang, Hai Cô Tiên, thì nhóm đã có suy nghĩ phải rã rồi. Kế hoạch của nhóm là phải rã trong thời điểm đó. Nhưng ai có ngờ trời thương, đúng lúc rã thì tự nhiên có bài hit đâu. Nhóm bắt đầu mong muốn làm những dự án riêng. Tham gia chương trình truyền hình thực tế thời điểm đó rất hot. Isaac đi thi The Remix. S.T thi So You Think You Can, Dancing With The Star. Jun thì đi đóng phim”.

Clip Jun Phạm chia sẻ về sự thật đằng sau siêu hit Bống Bống Bang Bang

Tuy nhiên, các thành viên của 365 năm ấy khó có thể ngờ ca khúc Bống Bống Bang Bang - một ca khúc thuộc dự án phim điện ảnh Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể và dành cho thiếu nhi lại trở thành bản hit ở thời điểm cách đây gần 10 năm.

Cụ thể, Jun Phạm tiết lộ: “Chị Vân mời anh OnlyC và Nguyễn Phúc Thiện viết bài Bống Bống Bang Bang. Làm rất đơn giản. Cuối cùng thành hit. Thời điểm đó tụi anh lớn hết rồi nên muốn làm những bài gì đó người lớn. Những người nổi tiếng khi đó thì những bài hit của họ đều là bài hát về tình yêu. Ví dụ như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi.

Bống Bống Bang Bang chỉ giống như kể chuyện thôi. Nên khi chị Vân kêu mình hát mình cũng không chịu hát. Thời điểm đó Vietnam Idol Kid đang hot nên Jun nói để mấy đứa nhỏ hát đi, chứ em không hát bài này đâu. Nhưng chị Vân nói không. Xong rồi cũng ok.

Đi thu đúng 1 lần đi về. Xong chị Vân nói thu dở quá, thu lại. Tụi anh cũng không đi thu, mà sửa lại tên bản thu là ‘Bống Bống Bang Bang 2’. Rồi chị Vân nói không hay hơn, nhưng mệt quá, giữ luôn đi.

Đó là một bài rất bình thường với tụi anh thời điểm đó nên tụi anh không muốn bỏ 1 tỷ để làm MV đó. Chỉ muốn bỏ 50 triệu thôi. Nên là cứ dựng bậy bạ sau lưng. Áo trong phim lấy áo ra mặc. Rồi cuối cùng lại hit. Những MV đầu tư cả tỷ thì không ai thèm coi. MV Get On The Floor bây giờ mà làm chắc phải tốn 2 tỷ mà giờ vẫn không ai thèm nghe. Nên mới nói cái gì cũng có duyên. Mà mình tính không bằng trời tính”.

Jun Phạm tiết lộ sự thật về ca khúc Bống Bống Bang Bang ra mắt cách đây gần 10 năm khi “lừa dối” chị cả Ngô Thanh Vân

Sự thật này khiến host Minh Tú cũng phải bật cười

Bống Bống Bang Bang là sản phẩm âm nhạc dùng cho mục đích quảng bá cho bộ phim điện ảnh Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể được 365 cho ra mắt vào năm 2016. Dù ra mắt gần 10 năm nhưng đây vẫn là bản hit quen thuộc và được trẻ em Việt Nam yêu thích tính đến thời điểm hiện tại. Nhiều người đùa rằng, đây là ca khúc “còn đẻ là còn nghe” nên sau hơn 8 năm, MV Bống Bống Bang đã thu hút hơn 600 triệu lượt xem và từng trở thành sản phẩm đầu tiên do nghệ sĩ Việt thể hiện chạm mốc lượt view “khủng khiếp” này.

Đây cũng là ca khúc “đưa cơm” được các bạn nhỏ, bậc phụ huynh “cày view” tích cực. Với giai điệu dễ thương, ca từ dễ nhớ, Bống Bống Bang Bang luôn là ca khúc đứng đầu playlist yêu thích của trẻ em Việt. Thậm chí, ca khúc này còn được mệnh danh là Baby Shark bản Việt vì sức ảnh hưởng không tưởng. Dù ban đầu, Bống Bống Bang Bang bị chính chủ “chê” nhưng hiện tại, nhóm đã tan rã nhưng đây vẫn là một trong những bản hit lớn nhất của nhóm 365.

MV Bống Bống Bang Bang sau hơn 8 năm thu về hơn 608 triệu lượt xem