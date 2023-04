Đặc sản "nức lòng giới sành ăn" rớt giá cực mạnh, rẻ hơn cả hàng Trung Quốc

Xoài cát Hòa Lộc là một loại xoài nổi tiếng, đặc sản của Huyện Cái Bè, Tiền Giang. Đây được mệnh danh là "bà hoàng" của các loại xoài cát. Mùa xoài Hòa Lộc thông thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 dương lịch. Do trái thơm ngon nên có thể xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Pháp, Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Singapore, Ðài Loan, Trung Quốc.



So với những giống xoài khác thì xoài cát Hòa Lộc có giá cao hơn hẳn. Thông thường, loại quả này được bán ở mức 140.000 - 150.000 đồng. Có những đợt "sốt", xoài bị đội giá lên đến 210.000 - 250.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, xoài liên tục giảm giá mạnh. Giá mỗi kg xoài cát Hoà Lộc loại 1, chuyên dùng để biếu/tặng, 1kg 2 quả tại các chợ đầu mối hiện là 70.000 đồng, loại 2 là 35.000 - 40.000 đồng, thấp hơn cả giá xoài mút của Trung Quốc.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, đây là mức giá thấp kỷ lục của xoài Hòa Lộc. Tháng trước, giá xoài loại 1 vẫn ở mức 140.000 đồng/kg nhưng đến tháng này đã "bay ngay" nửa giá. Xoài cát Hòa Lộc sỉ tại chợ đầu mối Thủ Đức hiện là 30.000 đồng/kg trong khi đầu tháng 1, giá từng ghi nhận lên đến 120.000 đồng/kg.

Nguyên nhân khiến giá xoài giảm mạnh là bởi xoài năm nay được mùa, đang vào mùa thu hoạch nên nguồn cung rất nhiều, nhiều tiểu thương cùng bán mặt hàng này. Hơn nữa, xoài Trung Quốc cũng đang vào mùa nên lượng hàng xuất khẩu bị giảm. Do chỉ bảo quản được từ 7- 10 ngày nên xoài phải vận chuyển bằng đường hàng không, chi phí cao nên lượng hàng xuất khẩu sang các quốc gia khác cũng không nhiều.

Ngoài ra, trái cây nhập khẩu giá rẻ ồ ạt vào thị trường đã khiến hàng trong nước bị cạnh tranh. Ông Nguyễn Đình Tùng, Trưởng Liên chi Hội Xoài Việt Nam (thuộc Hiệp hội Rau quả Việt Nam) nói thêm: "Xoài cát Hòa Lộc ngon nổi tiếng, là hàng cao cấp, hàng xa xỉ với giá bán ở mức 11-12 USD/kg. Nhưng nay lạm phát, kinh tế khó khăn nên nhóm hàng này bị thắt chặt chi tiêu".

Xoài cát Hòa Lộc rất được lòng người tiêu dùng vì có thịt dẻo, mịn, thịt dày, ít xơ, mềm, ăn rất thanh mát, có mùi vị đặc trưng. Khi trái còn xanh thì vỏ có màu xanh ngọc. Khi quả chín thì có màu vàng chanh, xung quanh trái là một lớp phấn mỏng. Trái xoài có thể nặng từ 450 - 600g.

Xoài có giá trị dinh dưỡng cao, giàu khoáng chất và các vitamin A , B1, C… Đây là những dưỡng chất có lợi cho sự phát triển của trẻ em, làm đẹp da, cải thiện thị lực, đồng thời giúp làm giảm nồng độ cholesterol, cải thiện tình trạng rối loạn mỡ máu…

Theo cổng thông tin tỉnh Tiền Giang, Tiền Giang hiện nay có diện tích trồng xoài cát Hòa Lộc trên 1.579 ha, tập trung chủ yếu tại khu vực ven sông Tiền thuộc huyện Cái Bè và Nam Cai Lậy, sản lượng hàng năm ước tính 35.926 tấn, năng suất 23 tấn/ha. Huyện Cái Bè đang là nơi tập trung xoài nhiều nhất tỉnh Tiền Giang với diện tích 3.622 ha.

Vùng trồng xoài cát Hòa Lộc tập trung tại 13 xã: Hòa Hưng, An Hữu, An Thái Trung, Tân Hưng, Tân Thanh, Mỹ Lương, An Thái Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức Đông, Thiện Trí, Hòa Khánh, Hậu Thành và Mỹ Lợi A thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Hiện nay, xoài cát Hòa Lộc đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn GlobalGap,... Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xoài cát Hòa Lộc.