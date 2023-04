Đặc vụ vũ trang sẽ tháp tùng ông Donald Trump trên từng bước đi

Phiên tòa diễn ra khi nào?



Các cáo buộc chính xác mà ông Donald Trump phải đối mặt vẫn chưa được biết nhưng chúng sẽ được đọc đầy đủ khi ông xuất hiện tại trụ sở Tòa án Hình sự Manhattan (TP New York - Mỹ) vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 4-4 theo múi giờ miền Đông nước Mỹ, tức 1 giờ 15 phút rạng sáng 5-4 theo giờ Việt Nam, theo BBC.

Trước đó hôm 3-4, ông Trump đã được nhìn thấy di chuyển trên một đoàn xe hộ tống từ dinh thự ở Mar-a-Lago đến sân bay West Palm Beach, nơi ông sẽ bắt đầu chuyến bay đến TP New York. Ông khẳng định mình sẽ có mặt tại tòa hôm 4-4.

Ông Trump vẫy chào công chúng khi đến Tháp Trump ở quận Manhattan - TP New York hôm 3-4 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump dự kiến không bị tạm giam và còng tay



Ngoài ra Sở Cảnh sát TP New York (NYPD) và các quan chức tòa án cũng sẽ phối hợp để bảo đảm an ninh cho sự xuất hiện của cựu tổng thống.

Theo CNN và BBC, một số thủ tục thông lệ trong các phiên tòa khác sẽ được bỏ qua trong trường hợp đặc biệt này. Ông vẫn sẽ trải qua một số thủ tục đặc biệt bao gồm lấy dấu vân tay, tuy nhiên không rõ có một bức ảnh chân dung trước phiên xét xử được đưa ra hay không.

Thông thường các bị cáo bị tạm giam trong các phòng giam gần phòng xử án trước khi bị buộc tội. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra với ông Trump. Sau khi xong các thủ tục ban đầu, ông sẽ được đưa qua một dãy hành lang phía sau và thang máy để lên tầng nơi đặt phòng xử án. Sau đó, ông sẽ đi ra hành lang công cộng để bước vào phòng xử án.

Ông Trump cũng dự kiến sẽ không bị còng tay, vì sẽ được bao quanh bởi các đặc vụ liên bang có vũ trang để bảo vệ ông.

Điều gì xảy ra sau phiên tòa?



Sau khi bị buộc tội, cựu tổng thống gần như chắc chắn sẽ được trả tự do. Có thể, mặc dù có lẽ khó xảy ra, rằng các điều kiện có thể được đặt ra cho chuyến đi sau đó của ông.

Thông thường, một bị cáo được trả tự do sẽ bước ra khỏi cửa trước, nhưng Cơ quan Mật vụ sẽ muốn giới hạn thời gian và không gian nơi ôngTrump xuất hiện trước công chúng. Vì vậy sau khi phiên tòa kết thúc, ông dự kiến sẽ đi ngược lại qua hành lang công cộng rồi tiến vào hành lang phía sau đến văn phòng công tố quận, quay trở lại nơi đoàn xe hộ tống của ông đang đợi.

Lực lượng cảnh sát hiện diện quanh trụ sở Tòa án Hình sự Manhattan - Ảnh: REUTERS

Công chúng có thể theo dõi qua truyền hình hay không?

Một thẩm phán ở New York đã tuyên bố vào tối 3-4 (giờ địa phương) rằng phiên tòa sẽ không được truyền hình trực tiếp, dù trước đó có nhiều báo đài yêu cầu điều này bao gồm CNN, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post...

Tuy nhiên thẩm phán Juan Merchan, cũng là người sẽ đứng đầu phiên tòa, cho phép 5 nhiếp ảnh gia tác nghiệp từ vị trí cố định để chụp ảnh ông Trump đang bước vào phòng xử án trước khi phiên điều trần bắt đầu.

Thẩm phán Merchan cho biết mặc dù yêu cầu của giới truyền thông là dễ hiểu, nhưng quyền truy cập rộng rãi nhất vào quá trình tố tụng còn phải được cân nhắc với "lợi ích cạnh tranh".

Trước đó cả hai phía - phía ông Donald Trump và công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg - đều đã được yêu cầu đưa ra ý kiến về việc có để cho truyền thông tham dự trực tiếp phiên tòa hay không. Phía ông Trump đề xuất là không, trong khi phía ông Bragg nhường quyền quyết định cho thẩm phán.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump: Tín hiệu tốt bất ngờ



Cố vấn cấp cao Jason Miller của cựu tổng thống cho biết chiến dịch tranh cử của ông đã huy động được 7 triệu USD chỉ trong 3 ngày sau khi thông tin từ bản cáo trạng xuất hiện. Ông Trump cũng đã khẳng định sẽ không từ bỏ đường đua vào Nhà Trắng.

Người ủng hộ ông Trump quanh khu vực tòa án - Ảnh: REUTERS

Vài chục người hâm mộ cổ vũ ông tại sân bay khi ông đến New York và một số người dự kiến sẽ bày tỏ sự ủng hộ ông vào lúc 11 giờ trưa ngày 4-4 xung quanh nơi ông được xét xử. Các biện pháp an ninh đã được TP New York chuẩn bị từ trước và nhà chức trách kêu gọi đám đông xuống đường trong ôn hòa.

Theo một cuộc thăm dò mới của Reuters công bố hôm 3-4, 48% những người cho biết mình thuộc phe Cộng hòa nói rằng họ muốn ông Trump thành ứng cử viên tổng thống của đảng họ, tăng cao hơn so với mức 44% của cuộc thăm dò ngày 14 đến 20-3.