Đại bàng Goertek đầu tư thêm 130 triệu USD vào Bắc Ninh

18-09-2025 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Goertek chính thức đầu tư vào Bắc Ninh vào năm 2013, đã rót vốn khoảng 1 tỷ USD, và mong muốn tăng đầu tư gấp 3-4 lần mức này.

Công ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Goertek Vina vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 8 cho dự án Goertek Nam Sơn - Hạp Lĩnh tại tỉnh Bắc Ninh. Đây là dự án thuộc KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh do Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) làm chủ đầu tư.

Đại bàng Goertek đầu tư thêm 130 triệu USD vào Bắc Ninh- Ảnh 1.

Theo cập nhật, tổng vốn đầu tư của dự án tăng lên thành 13.895,7 tỷ đồng, tương đương 540 triệu USD. Con số này cao hơn 130 triệu USD so với con số 410 triệu USD trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được cấp hồi tháng 1.

Dự án sử dụng khoảng 51,5 hecta ﻿tại lô đất A1 và 1,2 hecta lại lô đất A3 của khu công nghiệp, tổng cộng khoảng 52,8 hecta được chia làm 3 giai đoạn.

Về tiến độ, giai đoạn 1 và 2 của dự án đã đi vào sản xuất chính thức từ năm 2024. Còn giai đoạn 3 dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng vào quý 4/2026, lắp đặt thiết bị tới quý 1/2027, và đi vào sản xuất từ quý 2/2027. ﻿Thời hạn hoạt động của cả dự án là tới tháng 5/2060.

Dự án có tổng 48 loại sản phẩm khác nhau.

Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho 70.000 lao động .﻿

Goertek là tập đoàn công nghệ đa quốc gia được thành lập vào năm 2001 tại Trung Quốc.

﻿Tập đoàn Goertek chính thức đầu tư vào Bắc Ninh vào năm 2013. Sau 1 thập kỷ rót gần 1 tỷ USD vào Việt Nam, Goertek dự kiến sẽ đầu tư thêm 3-4 lần mức đầu tư hiện tại ở Bắc Ninh trong giai đoạn 5-10 năm tới.

Đại bàng Goertek sắp đổ thêm 9.700 tỷ để sản xuất tại Việt Nam

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

