Đại biểu Quốc hội đề xuất giãn dân khu vực nội đô Hà Nội để khắc phục ô nhiễm không khí

Ngày 12-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ phát biểu thảo luận ngày 12-4. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn TP Đà Nẵng) cơ bản đồng tình với các nhóm chính sách trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đặc biệt là định hướng phân quyền, phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền TP Hà Nội.

Theo đại biểu, dự thảo đã trao nhiều thẩm quyền mới, bao gồm cả việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo dư địa để Thủ đô phát triển nhanh và linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh phân quyền càng mạnh thì yêu cầu kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ. Ông Hạ đề nghị cần đánh giá đầy đủ năng lực thực thi của bộ máy, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu xây dựng chính sách. Đây là lực lượng đòi hỏi trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tư duy tương xứng với thẩm quyền được giao.

Cùng với đó, Hà Nội cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân lực chất lượng cao; thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch và gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Vị đại biểu đoàn TP Đà Nẵng cũng lưu ý việc làm rõ cơ chế đánh giá, tổng kết các chính sách thí điểm, bảo đảm triển khai có kiểm soát. Việc sơ kết, tổng kết cần được thực hiện kịp thời, làm cơ sở lựa chọn, hoàn thiện và nhân rộng những mô hình phù hợp.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn TP Hà Nội) đề nghị tiếp tục hoàn thiện một số quy định để bảo đảm tính khả thi, nhất là liên quan đến hồ sơ các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn.

Theo đại biểu, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn tại Hà Nội đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Tuy nhiên, thực tiễn phát sinh không ít vướng mắc đối với chính quyền thành phố cũng như các nhà đầu tư, nhà thầu, trong đó có quy định yêu cầu hoàn thiện hồ sơ dự án trong thời hạn 6 tháng kể từ khi khởi công.

Đại biểu cho rằng với các dự án có quy mô đặc biệt lớn, tính chất phức tạp, thời hạn 6 tháng là khó khả thi. Do đó, ông đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu theo hướng giao thẩm quyền quyết định thời gian hoàn thiện hồ sơ dự án cho chính quyền thành phố, cụ thể là HĐND TP Hà Nội, trên cơ sở cân nhắc quy mô, tính chất và điều kiện thực tiễn của từng dự án.

Theo đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, quy định linh hoạt như vậy sẽ giúp các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ, kỹ lưỡng; bảo đảm đánh giá chính xác hiệu quả đầu tư, tính khả thi của nguồn vốn, tiến độ triển khai cũng như phương án quy hoạch, thiết kế. Qua đó, hạn chế nguy cơ sai sót, lãng phí do phải thực hiện trong điều kiện gấp gáp.

Đại biểu Phạm Văn Hòa quan tâm đến vấn đề ô nhiễm không khí của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Thắng

Quan tâm đến vấn đề môi trường của TP Hà Nội, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng không khí của thành phố ô nhiễm khí kéo dài nhiều năm qua chưa được cải thiện rõ rệt.

Theo đại biểu, bên cạnh các yếu tố khách quan như biến đổi khí hậu, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm môi trường vẫn là từ con người. Ông cho rằng Hà Nội đang chịu áp lực rất lớn về dân số và hạ tầng, với mật độ dân cư cao, nhiều nhà cao tầng, cùng sự tập trung của cơ sở sản xuất, bệnh viện, trường học.

Từ thực tế này, đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh, để giải quyết căn cơ vấn đề chất lượng không khí và môi trường, cần tính đến giải pháp giãn dân, di dời khu vực nội đô. "Đối với các khu chung cư cũ đã xuống cấp, không nên tiếp tục sửa chữa mà cần có lộ trình di dời, thay thế. Muốn làm được điều đó, phải phát triển nhà ở xã hội để người dân có nơi ở mới phù hợp"- ông Phạm Văn Hòa đề xuất.

Vị đại biểu đoàn Đồng Tháp cũng chỉ ra thực trạng nhiều khu dân cư tại Hà Nội còn tồn tại các ngõ, ngách chật hẹp, chỉ rộng khoảng 1-2 mét, chưa tương xứng với vị thế của một đô thị trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu quốc tế của cả nước.