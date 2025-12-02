Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn viện phí sớm cho bệnh nhân ung thư

02-12-2025 - 14:25 PM | Xã hội

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị miễn viện phí sớm cho người điều trị các bệnh ung thư khó chữa, đang điều trị với các loại thuốc rất đắt, bệnh nhân đang chạy thận.

Đề xuất trên được đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) đưa ra tại phiên thảo luận sáng 2/12 về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn viện phí sớm cho bệnh nhân ung thư- Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội).

Ông Nguyễn Anh Trí cho rằng miễn viện phí phải theo hướng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với thuốc tốt, các phác đồ chẩn đoán, điều trị chuẩn mực. Đồng thời, phải thuận tiện, tức là chủ động khám chữa bệnh nơi gần nhất, thuận lợi nhất, thực hiện việc phân tuyến thực chất, không bị phụ thuộc vào thanh toán bảo hiểm y tế và khả năng chi trả.

Ông Trí nhấn mạnh đến yếu tố công bằng, cấp khám chữa bệnh cơ bản phải được bố trí gần nhất và phải có đủ thuốc để điều trị cho nhân dân. Mọi người dân, tùy theo mức độ bệnh tật, đều được thụ hưởng như nhau.

" Miễn viện phí cần có lộ trình hợp lý nhưng phải đạt được viện phí toàn dân vào năm 2030. Tôi đề nghị thực hiện miễn viện phí sớm cho những người đang điều trị các bệnh ung thư khó chữa, mãn tính, những bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, đặc biệt là những bệnh nhân bị ung thư đang điều trị với các loại thuốc rất đắt ", ông Trí kiến nghị.

Đại biểu Đoàn TP Hà Nội cũng đề cập việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đầu tư phát triển cơ sở khám chữa bệnh và trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm, trung tâm chẩn đoán hình ảnh và theo dõi chức năng nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Theo ông Trí, cần tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

" Phấn đấu hệ thống y tế tư nhân năm 2030 sẽ cung cấp được khoảng 30% và năm 2035 sẽ cung cấp 45% dịch vụ khám chữa bệnh cho cả nước ", đại biểu nêu mục tiêu.

Cùng thảo luận, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn TP.HCM) đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung tiêu chí xác định nhóm đối tượng được tăng mức hưởng theo mức độ rủi ro sức khỏe và nguy cơ bệnh lý cao, thay vì chỉ dựa trên tiêu chí xã hội - hành chính.

Đại biểu nêu thực tế những người có nguy cơ cao như bệnh mạn tính, bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa sớm… luôn cần chi phí điều trị lớn và kéo dài.

" Việc mở rộng chuẩn tiếp cận theo hướng ưu tiên theo nguy cơ sức khỏe sẽ hướng chính sách đúng thực tiễn, bảo đảm công bằng y tế và góp phần giảm gánh nặng bệnh tật của xã hội trong dài hạn ", ông Hùng nói.

Bộ Y tế thông tin về lộ trình miễn viện phí toàn dân

Theo Anh Văn

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước

CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước Nổi bật

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12 Nổi bật

Liên tục bị gọi đòi nợ, thanh niên sinh năm 1989 có hành động "khó tin": Công an lập tức triệu tập lên làm việc

Liên tục bị gọi đòi nợ, thanh niên sinh năm 1989 có hành động "khó tin": Công an lập tức triệu tập lên làm việc

14:14 , 02/12/2025
Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Anh Tài và 9 người khác

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Anh Tài và 9 người khác

13:45 , 02/12/2025
Bắt tạm giam Lê Trần Ngọc Hương sinh năm 2006 và người yêu

Bắt tạm giam Lê Trần Ngọc Hương sinh năm 2006 và người yêu

12:59 , 02/12/2025
Cựu nữ tiếp viên hàng không và bạn trai ngoại quốc lập đường dây môi giới mại dâm bạc tỷ ở TPHCM

Cựu nữ tiếp viên hàng không và bạn trai ngoại quốc lập đường dây môi giới mại dâm bạc tỷ ở TPHCM

12:21 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên