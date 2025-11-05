Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến về thuế chuyển nhượng vàng miếng: Cần phân biệt giữa đầu cơ và tích trữ, nhiều người dân mua vàng chỉ để tiết kiệm phòng khi cần thiết

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam, Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ. Ảnh Lâm Hiển

Chiều 5/11, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Tham gia thảo luận tại Tổ 11 gồm Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ và Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên.

Cho ý kiến tại Tổ, các đại biểu nhất trí cần sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân sau 18 năm thực hiện; nhất là trong bối cảnh kinh tế số phát triển xuất hiện nhiều loại giá trị mới như: tài sản ảo, tín chỉ carbon hay biển số xe trúng đấu giá. Việc đưa các khoản thu nhập này vào diện điều tiết thể hiện nỗ lực của nhà nước trong quản lý minh bạch và thích ứng với xu thế kinh tế hiện đại.

Quan tâm tới thuế suất thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng, quy định tại điểm d, Khoản 10, Đại biểu Lê Thị Thanh Lam, Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ ghi nhận chính sách hướng tới mục tiêu là kiểm soát đầu cơ, minh bạch hóa thị trường vàng. Tuy nhiên đại biểu cho rằng chính sách này cũng cần được triển khai với sự phân biệt rõ ràng giữa hoạt động đầu cơ và vấn đề tích trữ để tránh không ảnh hưởng đến những người dân mua vàng chỉ nhằm hình thức là tiết kiệm.

“Bởi từ lâu thì việc trích nhượng một phần thu nhập để mua vàng đã là tâm lý, là thói quen của người dân Việt Nam chúng ta. Có tiền thì tiết kiệm mua vàng để phòng khi cần thiết”, Đại biểu Lam cho biết.

Do đó, đại biểu cho rằng, việc quy định ngưỡng giá trị chuyển nhượng vàng miếng chịu thuế thì chỉ phát huy hiệu quả khi chính sách được triển khai với lộ trình rõ ràng, minh bạch.

Cùng với đó cần xây dựng cơ chế khai báo và khấu trừ linh hoạt, cho phép các tổ chức kinh doanh vàng hoặc sàn giao dịch trong tương lai hoặc là ngân hàng thương mại thực hiện khấu trừ và thủ tục nộp thuế thì thay cho người giao dịch, giúp giảm gánh nặng thủ tục cho cá nhân.

Đồng thời cũng tích hợp khai báo thuế điện tử thông qua hệ thống dữ liệu thuế quốc gia để đồng bộ thông tin, nâng cao khả năng giám sát, tăng tính minh bạch và hiệu quả trong thực thi chính sách.

Đối với quy định giảm trừ gia cảnh, hiện Dự thảo Luật đã nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/ tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Với mức giảm trừ gia cảnh mới này, cá nhân chưa phải nộp thuế với mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) hoặc 24 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hoặc 31 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc).

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam cho rằng nên tăng lên khoảng 50% so với mức thu nhập của người làm công ăn lương sẽ giúp họ đỡ khó khăn hơn. Bởi vì tiền lương hiện nay đối với người lao động, người làm công ăn lương, theo đại biểu mới chỉ đảm bảo nhu cầu cuộc sống tối thiểu.



