Đại công trình đầu tiên trong lịch sử Việt Nam gấp rút triển khai: Phân bổ 3.236 tỷ đồng đầu tiên

17-09-2025 - 20:16 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đại công trình trọng điểm quốc gia đang được đẩy mạnh tiến độ nhằm mục tiêu hoàn thành trước năm 2030.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận - công trình điện hạt nhân đầu tiên trong lịch sử Việt Nam - đang được đẩy mạnh triển khai, với trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Theo các báo cáo mới nhất vào ngày 16/9/2025, đoàn công tác Bộ Tài chính, do Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm dẫn đầu, đã làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa (mới, sau khi sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận) để thảo luận về tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư và giải phóng mặt bằng cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 (thuộc Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận).

Kết quả, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số bước tiến quan trọng, dù vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết để đảm bảo tiến độ.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tổng mức đầu tư cho dự án di dân, tái định cư của hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 ước tính khoảng 12.392 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, ngân sách Trung ương đã phân bổ 3.236 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa, và tỉnh cam kết giải ngân số tiền này trong năm 2025.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (gồm Ninh Thuận 1 và 2, tổng công suất khoảng 4.000 MW) là công trình trọng điểm quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2009 và chính thức khởi động lại từ năm 2025 sau 8 năm tạm dừng.

Dự án nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng và hỗ trợ mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam. Điện hạt nhân, với đặc tính phát thải thấp và hiệu suất cao, là một trong những trụ cột để thực hiện cam kết này, bên cạnh năng lượng tái tạo và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Theo Trang Ly

