Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự chi 2.300 tỷ đồng đào tạo nhân lực năng lượng tái tạo tại Gia Lai

07-09-2025 - 15:27 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thông tin trên được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết ngày 6/9. Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo được hình thành tại xã Phù Mỹ Đông, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 2.300 tỷ đồng.

Dự chi 2.300 tỷ đồng đào tạo nhân lực năng lượng tái tạo tại Gia Lai- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai, đây là dự án trọng điểm mang tầm chiến lược, không chỉ góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo, mà còn mở ra một hướng đi mới trong tiến trình phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững của tỉnh.

Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo sẽ được xây dựng với hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại, bao gồm: Xưởng sản xuất hydrogen xanh, trung tâm điều trị oxy cao áp, khu đào tạo trong nhà và ngoài khơi, tháp luyện tập, khu lưu trú thấp tầng và cao tầng, hệ thống turbine gió, trang trại năng lượng mặt trời cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Ngoài ra, trung tâm có khu thể dục thể thao, sân đáp trực thăng, bãi đỗ xe, đảm bảo môi trường đào tạo - nghiên cứu - sinh hoạt khép kín cho học viên và giảng viên.

Với quy mô tiếp nhận khoảng 400 học viên/khóa và đội ngũ hơn 117 giảng viên, cán bộ chuyên môn, dự án được kỳ vọng trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh tại Việt Nam .

Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo được UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 6/2025; phê duyệt kế hoạch đấu thầu ngày 19/8.

Trước đó, ngày 18/6, tỉnh Bình Định cũ đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án với một số doanh nghiệp nước ngoài và Trường ĐH Quy Nhơn về xây dựng, vận hành trung tâm.

Vừa qua, tại xã Phù Mỹ Đông, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 , quy mô hơn 436ha, tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỷ đồng.

Theo Trương Định

Tiền Phong

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sát vách Hà Nội sẽ có siêu đô thị sân bay đa chức năng mang tầm quốc tế

Sát vách Hà Nội sẽ có siêu đô thị sân bay đa chức năng mang tầm quốc tế Nổi bật

Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp của cả nước

Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp của cả nước Nổi bật

Mua đồ trả góp là gì và có thật sự tiện lợi như bạn tưởng tượng?

Mua đồ trả góp là gì và có thật sự tiện lợi như bạn tưởng tượng?

15:01 , 07/09/2025
Bộ Công Thương: Giá điện chỉ tăng 2-5% nếu tính khoản lỗ hơn 44.000 tỷ của EVN

Bộ Công Thương: Giá điện chỉ tăng 2-5% nếu tính khoản lỗ hơn 44.000 tỷ của EVN

14:56 , 07/09/2025
Chuyên gia giải mã lý do hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường

Chuyên gia giải mã lý do hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường

14:25 , 07/09/2025
VEC và cơ hội mở cửa ra thế giới cho ngành công nghiệp triển lãm Việt Nam

VEC và cơ hội mở cửa ra thế giới cho ngành công nghiệp triển lãm Việt Nam

13:45 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên