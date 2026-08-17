Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo tăng tốc trước mùa mưa lũ

Trung tuần tháng Tám, công trường cầu Trần Hưng Đạo nhộn nhịp, với 17 mũi thi công được triển khai đồng loạt, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 4,18 km.