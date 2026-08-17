Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo tăng tốc trước mùa mưa lũ
Những ngày giữa tháng Tám, công trường cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) duy trì 17 mũi thi công, tập trung hoàn thiện trụ cầu và đúc dầm hộp bê tông. Dự án hơn 16.200 tỷ đồng đã đạt hơn 30% giá trị sản lượng, nhiều hạng mục lớn dần hiện hình bên hai bờ sông Hồng.
17-08-2026
17-08-2026
17-08-2026
Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo tăng tốc trước mùa mưa lũ
Trung tuần tháng Tám, công trường cầu Trần Hưng Đạo nhộn nhịp, với 17 mũi thi công được triển khai đồng loạt, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 4,18 km.
Đến nay, toàn bộ 128/128 cọc khoan nhồi của phần cầu chính đã hoàn thành; 6/7 bệ trụ cầu chính cũng được thi công xong.
Ở phía Long Biên, hình hài các trụ cầu, cầu dẫn và khu vực nút giao Cổ Linh ngày càng rõ nét. Nhà thầu đã hoàn thành 22/30 bệ mố, trụ và 22/30 thân mố, trụ cầu dẫn phía Long Biên và cầu vượt Cổ Linh.
Hàng loạt cọc khoan nhồi của cầu dẫn và các nhánh nút giao Cổ Linh cũng đã được triển khai, tạo mặt bằng để chuyển sang những hạng mục tiếp theo.
Một trong những hạng mục đáng chú ý hiện nay là công tác đúc dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực tại khu vực bờ Long Biên.
Những khối dầm bê tông kích thước lớn lần lượt được hình thành tại công trường, đánh dấu bước chuyển từ thi công nền móng, trụ cầu sang chế tạo kết cấu phần trên.
Công nhân, máy móc hoạt động liên tục trên công trường. Các đơn vị đang tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi trước khi điều kiện thi công trên sông chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi mùa mưa lũ.
UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu nghiên cứu phương án tổ chức thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ, vừa bảo đảm an toàn đê điều, khả năng thoát lũ, vừa hạn chế ảnh hưởng tới tiến độ dự án.
Tính đến nay, giá trị sản lượng thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo đã đạt 30,15%.Theo kế hoạch, cuối tháng 8/2026, các cấu kiện vòm thép cầu chính sẽ được cẩu lắp, từng bước định hình kiến trúc đặc trưng của cây cầu.
Hà Nội đang yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình trước Hội nghị APEC 2027. Trong ảnh, toàn cảnh công trường nhìn từ phố Trần Hưng Đạo.
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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