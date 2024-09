Đại diện của SK Group rời HĐQT Masan Group sau 1 năm

Ngày 4/9, tập đoàn Masan (Mã: MSN) công bố đã nhận thư từ nhiệm chức Thành viên HĐQT của bà Chae Rhan Chun. Bà Chae Rhan Chun không nêu lý do từ nhiệm.

Bà được bổ nhiệm Thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên công ty năm 2023. Theo sơ yếu lý lịch, bà Chae Rhan Chun sinh năm 1979, quốc tịch Hàn Quốc, có trình độ MBA tại The University of Chicago Booth School of Bussiness; cử nhân tại Korea University.

Vị nữ doanh nhân còn đang đảm nhiệm Giám đốc tại các đơn vị SK Investment Vina III, MSN Investment, Maroon Bells. Bà đại diện cho SK Investment Vina I sở hữu gần 132 triệu cổ phiếu MSN (cá nhân và người liên quan không sở hữu).

Sau khi bà Chae Rhan Chun rời đi, HĐQT của Masan còn lại 6 người gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quan, bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Nguyễn Thiều Nam, ông Nguyễn Đoan Hùng, ông David Tan Wei Ming và bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Cũng trong ngày 4/9, SK Group (Hàn Quốc) và Masan Group đã công bố thống nhất gia hạn thời gian thực hiện quyền chọn bán của SK Group với Masan Group thêm tối đa 5 năm.

Ngoài ra, SK Group sẽ chuyển nhượng 7,1% cổ phần WinCommerce (WCM) cho Masan Group với giá 200 triệu USD. Masan Group cho biết việc gia tăng sở hữu tại WCM giúp tập đoàn tăng cường khả năng kiểm soát và thúc đẩy tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cốt lõi trong dài hạn. Mức giá nói trên tương đương với việc định giá WCM hơn 2,8 tỷ USD.

Masan Group sẽ nhận quyền mua số cổ phần còn lại của SK Group tại WCM trong tương lai với giá gốc SK đầu tư. Phía doanh nghiệp cho hay việc chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại WCM giúp SK Group ghi nhận lợi nhuận, đồng thời tiếp tục đầu tư dài hạn vào Masan với việc gia hạn quyền chọn bán.

Năm 2018, SK Group đã trở thành cổ đông lớn của Masan và nắm giữ quyền chọn bán cổ phần cho MSN vào năm 2024. Là một phần của khoản đầu tư chiến lược, SK Group cũng đầu tư vào WCM với 16,3% cổ phần và vào The CrownX, nền tảng tích hợp tiêu dùng bán lẻ của Masan, hợp nhất WCM và Masan Consumer Holdings, với 4,9% cổ phần.