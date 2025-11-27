Đại diện Cục Quản lý Thị trường: Có tình trạng nhiều tiệm vàng khai báo không đúng về chất lượng vàng

Ông Nguyễn Đức Lê - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Diễn đàn "Thị trường vàng Việt Nam: Thuận lợi và thách thức trong giai đoạn mới" do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP Hà Nội tổ chức chiều ngày 24/11.

Chia sẻ tại diễn đàn về công tác quản lý vàng trang sức, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, hiện mạng lưới kinh doanh vàng trang sức tại Việt Nam phủ rộng nhưng manh mún, với số lượng lớn cơ sở nhỏ lẻ phân bố khắp các địa phương. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, cơ quan quản lý Nhà nước thậm chí chưa thể thống kê đầy đủ số lượng hộ và điểm kinh doanh này.

Thực trạng đó không chỉ làm tăng áp lực cho công tác quản lý, mà còn khiến nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng vận hành kém hiệu quả, thậm chí nảy sinh tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã siết chặt hoạt động kiểm tra đối với thị trường vàng. Tuy nhiên, ông Lê cho biết điểm nghẽn lớn nhất nằm ở khâu kiểm định vàng trang sức. Nguyên nhân do số cơ sở kinh doanh không thể thống kê đầy đủ, trong khi chất lượng vàng lại do từng đơn vị tự công bố và không bắt buộc kiểm định, dẫn tới nhiều trường hợp vi phạm phát sinh.

"Thực tế kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện nhiều sản phẩm có tuổi vàng không đồng nhất. Người tiêu dùng mua sản phẩm không so sánh được chất lượng sản phẩm cùng loại của các đơn vị khác nhau. Trong khi thị trường có muôn vàn loại vàng (vàng Hàn Quốc, Thái Lan, Ý, vàng mỹ nghệ gắn thêm đá quý, 18K, 24K...", ông Nguyễn Đức Lê cho hay.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở kinh doanh vàng trang sức có tình trạng khai báo không đúng về chất lượng vàng, thậm chí chênh lệch trọng lượng so với thông tin và số liệu đã công bố trên sản phẩm.

"Chúng ta chưa xác nhận được nguồn gốc của vàng và gặp khó khăn trong vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là có nên nhập vàng về hay không? Lượng vàng cung ứng để sản xuất vàng trang sức như vậy đã đủ chưa?", ông Lê đặt vấn đề.

Ông cũng cho biết, việc kiểm tra đòi hỏi nhiều công cụ và phương pháp kiểm định khác nhau, trong khi không phải cán bộ quản lý thị trường nào cũng nắm vững kỹ thuật chế tác vàng. Đây là hạn chế đáng kể trong quá trình kiểm tra, ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và khiến lực lượng quản lý thị trường chủ yếu vào cuộc khi có phản ánh hoặc khiếu nại.

Ông Lê đề xuất các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh vàng trang sức nghiên cứu xây dựng mô hình tuyến phố thí điểm, trong đó các cửa hàng tham gia phải truy xuất nguồn gốc minh bạch và được công khai xếp hạng uy tín. Cách làm này sẽ tạo áp lực cạnh tranh tích cực, buộc các cơ sở đầu tư vào thiết kế, cải tiến chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm cho người tiêu dùng.

Theo ông, mô hình này không chỉ góp phần hình thành các thương hiệu vàng trang sức có uy tín, nâng chuẩn chất lượng sản phẩm trong nước mà còn giúp thị trường vàng vận hành minh bạch hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu vàng đạt tầm quốc gia và có khả năng vươn ra thị trường quốc tế.



