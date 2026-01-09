Đại diện liên danh nhà đầu tư Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng huy động trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) và CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.



Cụ thể, ngày 30/12/2025, Thaco Group phát hành 20.000 trái phiếu mã THC12501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất kết hợp 8,5%/năm.

Cùng ngày, Đại Quang Minh phát hành 15.000 trái phiếu mã DQM12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/12/2028. Lãi suất kết hợp 9,75%/năm, kèm điều khoản mua lại.

Đại Quang Minh là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thaco, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và khu công nghiệp. Tên tuổi doanh nghiệp này gắn với Khu đô thị Sala 257 ha tại Thủ Thiêm, TP.HCM.

Trong nhiều năm, vị trí Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco, đảm nhiệm. Tuy nhiên gần đây, vị trí này được chuyển giao cho ông Trần Đăng Khoa, thường được biết đến với biệt danh "Khoa khàn".

Ông Trần Đăng Khoa (cầm hoa) - Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh tại lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng.

Ông Trần Đăng Khoa là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh khi doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2011, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016.

Đại Quang Minh, Thaco cùng với Văn Phú - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát là các thành viên trong liên danh nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Trong đó, Đại Quang Minh đóng vai trò đứng đầu đại diện liên danh.

Sau khi MIK Group rút khỏi dự án, Đại Quang Minh trở thành nhà đầu tư có tỷ lệ vốn góp lớn nhất trong liên danh, qua đó doanh nghiệp càng củng cố vị thế dẫn dắt.

Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được khởi công ngày 19/12/2025. Dự án dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030), mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Theo định hướng quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, được chia thành bốn dự án thành phần độc lập, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường thuộc TP Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng chia thành 4 dự án thành phần độc lập.

Trong đó, Dự án thành phần 1 là Trục Đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Dự án gồm tuyến đại lộ Tả Hồng với quy mô 4 -10 làn xe, chiều dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè sông phía Tả Hồng dài khoảng 29km.

Dự án thành phần 2 là Trục Đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Dự án bao gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8 -10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004ha cùng hệ thống kè sông phía Hữu Hồng dài khoảng 30km.

Dự án thành phần 3 là Tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là Khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng.