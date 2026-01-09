Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội cho DN chuyển đổi trụ sở thành tổ hợp cao ốc hỗn hợp

09-01-2026 - 10:41 AM | Bất động sản

4.950 m2 đất tại số 9 đường Phạm Hùng được chuyển đổi từ "trụ sở làm việc, văn phòng giao dịch" sang "xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ thương mại, khách sạn".

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson chuyển mục đích sử dụng 4.950 m2 đất tại số 9 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ, khách sạn.

Theo đó, UBND TP Hà Nội cho Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson chuyển mục đích sử dụng 4.950 m2 đất tại số 9 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (do Công ty đang quản lý, sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 117597 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 19/5/2000), từ "trụ sở làm việc, văn phòng giao dịch" sang "xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ (nhà ở thương mại), khách sạn".

Ảnh minh họa

Việc chuyển đổi được thực hiện theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 11/2025 của thành phố.

Vị trí, ranh giới khu đất được giới hạn bởi các mốc từ A, B, C đến D tại Bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng TTA Partners lập, được Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận; Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định, đối với người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

UBND TP Hà Nội giao Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất. Công ty có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thuế thành phố Hà Nội; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan.

Khu đất tại số 9 đường Phạm Hùng sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm trên trục Vành đai 3, đối diện Bảo tàng Hà Nội, đồng thời gần nhiều tổ hợp chung cư, cao ốc lớn như Vinhomes Westpoint, Keangnam Landmark 72, D’Capitale Trần Duy Hưng.

Theo thông tin từ Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171 được HĐND TP thông qua vào tháng 7/2025, khu đất tại số 9 đường Phạm Hùng có tổng mức đầu tư khoảng 220 tỷ đồng, thời gian triển khai từ 2025 đến năm 2028.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

