Thành phố nhỏ nhất Việt Nam có khu công nghiệp ven biển rộng gần 600 ha, vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng

Mới đây, ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ chuẩn bị cho lễ khởi công dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Lãng 1 tại xã Hùng Thắng.

Theo báo cáo, khu công nghiệp Tiên Lãng 1 có quy mô 596,7 ha, nằm trên địa bàn các thôn Chùa Dưới, Vàm Trên, Vàm Dưới, Đông Dưới, Đông Trên, Yên, Kỳ, Kim thuộc xã Hùng Thắng. Dự án được định hướng hình thành Khu công nghiệp theo hình thức cụm liên kết ngành; công nghiệp tổng hợp, đa ngành nghề, ưu tiên công nghiệp sạch, ít ô nhiễm, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phối hợp chuẩn bị lễ khởi công.

Đồng thời, ông yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu, bảo đảm lễ khởi công diễn ra đúng tiến độ, an toàn, trang trọng, đúng quy định.

Về phía địa phương, lãnh đạo xã Hùng Thắng khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tổ chức thành công lễ khởi công, đồng thời coi dự án là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

khu công nghiệp Tiên Lãng 1 đã được UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với CTCP Phát triển xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương (ASPG).

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), chủ đầu tư cho biết mục tiêu là sớm tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng cho giai đoạn thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ năm 2026 - 2027.

Hiện trạng khu đất dự án bao gồm khoảng 397 ha đất nông nghiệp và 45,5 ha đất ở, đặt ra yêu cầu lớn về giải phóng mặt bằng và tái định cư. Bù lại, khu vực này có lợi thế rõ rệt về kết nối hạ tầng, với tuyến đường ven biển đang triển khai, đường tỉnh 363, đường huyện 212 và hệ thống đường trên mặt đê sông Văn Úc.

Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích hơn 392 ha, trong đó khoảng 267 ha dành cho đất công nghiệp, gồm phân khu A và phân khu B1.

Đây được xem là “phần lõi” của dự án, đặc biệt khu A nằm phía bắc đường ven biển, được chủ đầu tư ưu tiên giải phóng mặt bằng và xây dựng từ quý 1/2026 đến quý 2/2028, dự kiến vận hành từ năm 2027.

Giai đoạn 2 với diện tích khoảng 181 ha, tập trung ở phân khu B2, là phần khó nhất do phải tái định cư, di dân, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2029 - 2031.

Về cơ cấu sản phẩm, các lô đất công nghiệp tại khu công nghiệp Tiên Lãng 1 chủ yếu có quy mô 1 - 3 ha và 3 - 5 ha, phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất vừa và lớn. Một phần quỹ đất cũng được dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo và các đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự án lên tới 13.062 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.



