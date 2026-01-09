Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam có khu công nghiệp ven biển rộng gần 600 ha, vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng

09-01-2026 - 09:29 AM | Bất động sản

Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 (TP Hải Phòng) có quy mô gần 600 ha, chia làm 2 giai đoạn. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng.

Mới đây, ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ chuẩn bị cho lễ khởi công dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Lãng 1 tại xã Hùng Thắng.

Theo báo cáo, khu công nghiệp Tiên Lãng 1 có quy mô 596,7 ha, nằm trên địa bàn các thôn Chùa Dưới, Vàm Trên, Vàm Dưới, Đông Dưới, Đông Trên, Yên, Kỳ, Kim thuộc xã Hùng Thắng. Dự án được định hướng hình thành Khu công nghiệp theo hình thức cụm liên kết ngành; công nghiệp tổng hợp, đa ngành nghề, ưu tiên công nghiệp sạch, ít ô nhiễm, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phối hợp chuẩn bị lễ khởi công.

Đồng thời, ông yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu, bảo đảm lễ khởi công diễn ra đúng tiến độ, an toàn, trang trọng, đúng quy định.

Về phía địa phương, lãnh đạo xã Hùng Thắng khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tổ chức thành công lễ khởi công, đồng thời coi dự án là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

khu công nghiệp Tiên Lãng 1 đã được UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với CTCP Phát triển xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương (ASPG).

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), chủ đầu tư cho biết mục tiêu là sớm tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng cho giai đoạn thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ năm 2026 - 2027.

Hiện trạng khu đất dự án bao gồm khoảng 397 ha đất nông nghiệp và 45,5 ha đất ở, đặt ra yêu cầu lớn về giải phóng mặt bằng và tái định cư. Bù lại, khu vực này có lợi thế rõ rệt về kết nối hạ tầng, với tuyến đường ven biển đang triển khai, đường tỉnh 363, đường huyện 212 và hệ thống đường trên mặt đê sông Văn Úc.

Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích hơn 392 ha, trong đó khoảng 267 ha dành cho đất công nghiệp, gồm phân khu A và phân khu B1.

Đây được xem là “phần lõi” của dự án, đặc biệt khu A nằm phía bắc đường ven biển, được chủ đầu tư ưu tiên giải phóng mặt bằng và xây dựng từ quý 1/2026 đến quý 2/2028, dự kiến vận hành từ năm 2027.

Giai đoạn 2 với diện tích khoảng 181 ha, tập trung ở phân khu B2, là phần khó nhất do phải tái định cư, di dân, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2029 - 2031.

Về cơ cấu sản phẩm, các lô đất công nghiệp tại khu công nghiệp Tiên Lãng 1 chủ yếu có quy mô 1 - 3 ha và 3 - 5 ha, phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất vừa và lớn. Một phần quỹ đất cũng được dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo và các đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự án lên tới 13.062 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.


Thanh Phong

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Triển vọng đầu tư 2026: Bất động sản bước vào chu kỳ mới, thị trường không còn “tăng nóng”…nhà đầu tư cần cẩn trọng với rủi ro lãi suất và dư cung cao cấp để tránh rơi vào bẫy "sóng ngắn"

Triển vọng đầu tư 2026: Bất động sản bước vào chu kỳ mới, thị trường không còn “tăng nóng”…nhà đầu tư cần cẩn trọng với rủi ro lãi suất và dư cung cao cấp để tránh rơi vào bẫy "sóng ngắn" Nổi bật

Tỉnh từng rộng nhất Việt Nam sắp khởi công tuyến cao tốc 24.000 tỷ dài 60km

Tỉnh từng rộng nhất Việt Nam sắp khởi công tuyến cao tốc 24.000 tỷ dài 60km Nổi bật

Nhu cầu ở thực lên ngôi, Kepler Tower HH-01 ra mắt quỹ căn giới hạn cuối cùng

Nhu cầu ở thực lên ngôi, Kepler Tower HH-01 ra mắt quỹ căn giới hạn cuối cùng

08:30 , 09/01/2026
"Xung đột giữa Luật Giá và Luật Đất đai và rủi ro cho người thực thi”

"Xung đột giữa Luật Giá và Luật Đất đai và rủi ro cho người thực thi”

08:17 , 09/01/2026
Tòa căn hộ Lotus 1: Mảnh ghép chiến lược tại tâm điểm phát triển Bắc Ninh mới

Tòa căn hộ Lotus 1: Mảnh ghép chiến lược tại tâm điểm phát triển Bắc Ninh mới

08:00 , 09/01/2026
Địa hình tự nhiên - yếu tố hàng đầu quyết định giá trị dự án nghỉ dưỡng cao cấp

Địa hình tự nhiên - yếu tố hàng đầu quyết định giá trị dự án nghỉ dưỡng cao cấp

08:00 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên