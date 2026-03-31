Đại diện Thuế TP Hà Nội: Không xuất hóa đơn điện tử sẽ không bị phạt ngay, nhưng cố tình vi phạm sẽ bị xử lý
Theo đại diện Thuế TP Hà Nội, trong trường hợp cố tình không thực hiện việc xuất hóa đơn, mức phạt có thể lên tới 80 triệu đồng.
Tại chương trình livestream "Đồng hành cùng hộ kinh doanh hiểu đúng chính sách thuế" do Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức, bà Lê Thu Hương – Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế, Thuế cơ sở 1 TP Hà Nội – đã giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến việc xuất hóa đơn điện tử và nguy cơ bị xử phạt.
Theo bà Hương, trong giai đoạn đầu khi các chính sách thuế mới được ban hành, cơ quan thuế ưu tiên tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thay vì xử phạt ngay. "Trong giai đoạn hiện nay khi nghị định và chính sách thuế mới ban hành, cơ quan thuế luôn với phương châm là tuyên truyền, đồng hành và hỗ trợ cho hộ kinh doanh, tức là 'cầm tay chỉ việc'," bà cho biết.
Cụ thể, cơ quan thuế sẽ trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh cách xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, từ đó hình thành thói quen tuân thủ quy định. "Thời gian đầu chúng tôi sẽ đồng hành và hướng dẫn để hộ kinh doanh thực hiện, tạo thành thói quen khi bán hàng phải xuất hóa đơn," bà Hương nói.
Tuy nhiên, đại diện cơ quan thuế cũng nhấn mạnh việc không xử phạt ngay không đồng nghĩa với việc bỏ qua vi phạm. "Với các hộ kinh doanh mà sau khi đã được đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ rất nhiều lần rồi mà vẫn cố tình vi phạm việc không xuất hóa đơn cho khách hàng khi bán hàng thì đương nhiên sẽ có chế tài xử lý," bà khẳng định.
Liên quan đến mức xử phạt, bà Hương cho biết quy định mới đã làm rõ hơn cách tính, dựa trên số lượng hóa đơn vi phạm. "Ví dụ xuất sai thời điểm hoặc không xuất hóa đơn thì sẽ phạt theo số lượng hóa đơn bị sai hoặc không xuất, điều này cũng có lợi cho hộ kinh doanh vì mức phạt rõ ràng hơn," bà nói.
Ngoài ra, cơ quan thuế có thể đối chiếu dữ liệu giao dịch, đặc biệt với các hộ kinh doanh sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, để xác định việc xuất hóa đơn. Trong trường hợp cố tình không thực hiện, mức phạt có thể lên tới 80 triệu đồng nếu vi phạm với số lượng lớn hóa đơn.
Đại diện Thuế TP Hà Nội khuyến nghị các hộ kinh doanh chủ động tuân thủ quy định sau khi đã được hướng dẫn. "Rất mong các hộ kinh doanh, khi cơ quan thuế đã đồng hành và hỗ trợ rồi thì việc tuân thủ pháp luật sẽ trở thành thói quen, để thực hiện đúng quy định," bà Lê Thu Hương nhấn mạnh.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Nghị định mới được đánh giá là chi tiết hóa nguyên tắc và mức xử phạt, đặc biệt với các hành vi vi phạm liên quan đến hóa đơn.
Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế Cục Thuế, trong một vụ việc nếu doanh nghiệp lập nhiều hóa đơn sai thời điểm hoặc không lập nhiều hóa đơn thì vẫn bị xử phạt, nhưng chỉ xử phạt một hành vi tương ứng và mức phạt được xác định dựa trên số lượng hóa đơn vi phạm.
Đối với hành vi không lập hóa đơn theo quy định, mức xử phạt được chia theo số lượng hóa đơn vi phạm. Trường hợp vi phạm với quy mô nhỏ, như không lập 1 hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ… có thể bị phạt cảnh cáo.
Nếu không lập hóa đơn từ 2 đến dưới 10 số, hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với 1 số hóa đơn, mức phạt tiền dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.
Với số lượng vi phạm lớn hơn, từ 10 đến dưới 50 hóa đơn (hoặc từ 2 đến dưới 10 hóa đơn trong trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ), mức phạt tăng lên từ 2 triệu đến 10 triệu đồng.
Khi số lượng hóa đơn không lập từ 50 đến dưới 100 (hoặc từ 10 đến dưới 20 hóa đơn đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ), mức phạt dao động từ 10 triệu đến 30 triệu đồng.
Trường hợp vi phạm từ 100 hóa đơn trở lên (hoặc từ 20 đến dưới 50 hóa đơn đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ), mức phạt tăng lên từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.
Đáng chú ý, mức xử phạt cao nhất từ 60 triệu đến 80 triệu đồng áp dụng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 50 hóa đơn trở lên.
