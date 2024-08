Đại diện Việt Nam MFast nhận 2 giải thưởng lớn từ Asia Fintech Awards

Ngày 23/08 vừa qua, MFast - đại diện đến từ Việt Nam đã giành hai giải thưởng lớn của Asia Fintech Awards 2024 là Startup of the Year và Innovator of the Year - ông Phan Thanh Long (CEO của MFast).



Asia Fintech Awards 2024 là lễ trao giải được tổ chức bởi Fintech Intel tại Singapore, đơn vị được biết đến là nhà cung cấp thông tin, tin tức thị trường và báo cáo cho ngành công nghiệp công nghệ tài chính toàn cầu. Lễ trao giải quy tụ nhiều chuyên gia từ khắp châu Á với mục tiêu tôn vinh thành tựu trong ngành và thúc đẩy sự đổi mới trong công nghệ tài chính nói chung. Về lâu dài, sự kiện có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành Fintech qua việc cung cấp các nền tảng kết nối và mạng lưới hoạt động.

Giữa nhiều doanh nghiệp nổi bật trong khu vực, MFast gây ấn tượng khi chứng minh được những lợi ích thiết thực đối với sự phát triển ngành Fintech ở Việt Nam, đặc biệt là những người chưa được tiếp cận dịch vụ tài chính ở vùng xa. Giám đốc công ty tự hào cùng MFast phát triển với sứ mệnh giúp người dân cải thiện đời sống.

Giải thưởng là ghi nhận cho sự phát triển bền vững với những chiến lược khác biệt của MFast



Để đạt được giải thưởng uy tín với sự ghi nhận ban chuyên môn trên khắp châu Á, MFast đã chứng minh những chiến lược tiên phong trong việc giải quyết nhu cầu đời sống của người dân Việt Nam.

MFast được vinh danh tại hạng mục Startup of the Year

Với mạng lưới hơn 400.000 cộng tác viên rộng khắp cả nước tại hơn 63 tỉnh thành, các đối tác của MFast có thể tối ưu hóa chi phí vận hành. Đồng thời, chiến lược này của MFast cũng góp phần giúp đối tác có quỹ ngân sách nhiều hơn trong phát triển công nghệ.



Đối với cộng tác viên, những người đóng vai trò là cầu nối giữa sản phẩm của MFast và người dân cả nước, có cơ hội gia tăng thu nhập thông qua trực tuyến. Với cam kết không giữ phí đảm bảo và nguồn thu nhập minh bạch, ứng dụng đã thành công nhận được niềm tin đến từ những cộng sự này.

Với nhóm khách hàng, MFast có nhiều chính sách ưu đãi độc quyền cho người dùng như trả chậm 0% lãi suất, vay tài chính và ngân hàng hạn mức cao, bảo hiểm… Sở dĩ, MFast cho rằng họ có sứ mệnh phát triển đời sống của nhân dân, đồng thời giúp người dân tránh các bẫy tín dụng đen hay lừa đảo.

Đại diện MFast - Ông Nguyễn Chí Thành, The Acting Director of Business Division cum CTO đại diện đơn vị nhận giải

Bên cạnh đó, MFast được cộng đồng quốc tế đánh giá cao do có chiến lược phát triển độc đáo. Đầu năm 2024, MFast đã chính thức mở chi nhánh tại thị trường Philippines. Đây là bước đột phá quan trọng trong sứ mệnh tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho người dân khu vực Đông Nam Á của MFast. Động thái của MFast khiến thương hiệu tiến thêm một bậc trên trường quốc tế.



Tư duy tiên phong đổi mới ngành Fintech của CEO MFast

Sự thành công của nền tảng MFast trong nước và quốc tế không thể không nhắc đến những người lãnh đạo tài ba. Trong đó, ông Phan Thanh Long - đồng sáng lập, Giám đốc công ty MFast là nhân tố sáng giá trong việc hoạch định kế hoạch phát triển công nghệ.

Ông Phan Thanh Long - CEO MFast chia sẻ sau khi nhận giải thưởng: "Tôi rất vinh dự khi được trao giải thưởng Innovator of the Year, nhưng giải thưởng này thực sự thuộc về toàn bộ đội ngũ MFast. Với hơn 16 năm kinh nghiệm khởi nghiệp, tôi nhận ra rằng phần quan trọng nhất trong lãnh đạo là xây dựng đội ngũ phù hợp. Thay vì chỉ tập trung vào việc thực thi, các lãnh đạo nên ưu tiên tìm kiếm đúng người, đặt họ vào những vị trí phù hợp, và tạo ra một môi trường nơi mọi người có thể cùng nhau phát triển hướng tới tầm nhìn của công ty".

Vinh dự nhận giải thưởng Startup of the Year, đại diện MFast nhận định thành tựu này tiếp thêm động lực cho cả tập thể trong việc mang các sản phẩm tài chính đến với những cộng đồng còn thiếu tiếp cận. Sau hơn 6 năm phát triển tại Việt Nam, MFast đang mở rộng sang thị trường Philippines, củng cố sứ mệnh của doanh nghiệp.

Hai chiếc cúp danh giá trao cho MFast tại Asia Fintech Awards 2024

Tại MFast, ông Phan Thanh Long được biết đến là người truyền cảm hứng cho đội ngũ. Với kinh nghiệm trong hơn 13 năm hoạt động tại lĩnh vực phát triển giải pháp công nghệ, ông đưa ra nhiều ý tưởng đối mới giúp MFast trở nên cạnh tranh hơn trong thị trường ngành tài chính công nghệ. Ông thường nghiên cứu và tìm ra những lỗ hổng trong quá trình trải nghiệm của người dùng, kịp thời đưa ra giải pháp giúp khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng dịch vụ.



Không chỉ về chuyên môn, ông Phan Thanh Long còn có kinh nghiệm về quản lý nhân sự. Từ những bước đầu, ông đã cùng nhà sáng lập MFast phối hợp sắp xếp các phòng ban hợp lý, phát huy tối đa năng lực từng nhân sự. Cũng vì thế, nhân viên MFast được trọng dụng về chuyên môn và kinh nghiệm, từng bước cùng lãnh đạo hiện thực hóa ước mơ đưa MFast vươn xa.