Đại diện Việt Nam và thí sinh hoảng loạn, ôm nhau khóc khi động đất xảy ra

Tối 30/9, đêm gala trình diễn của cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 đang diễn ra ở tỉnh Mandaue, Cebu, Philippines thì sân khấu bị rung lắc do ảnh hưởng của một trận động đất mạnh 6,7 độ richter.

Sự việc xảy ra khi các thí sinh đang trình diễn trên sân khấu. Nhiều người đẹp hoảng loạn bỏ chạy. Phía dưới sân khấu, khán giả cũng trốn xuống gầm bàn để trú ẩn. Hiện chưa có thông báo về thương vong sau trận động đất.

Hình ảnh Dương Ngọc Ánh tại cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025.

Chia sẻ với Tiền Phong từ Philippines, người đẹp Dương Ngọc Ánh - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 cho biết khi trận động đất xảy ra, cô vừa trình diễn xong phần thi của mình và bước vào cánh gà được khoảng hai phút.

“Tôi cảm thấy đất rung và lắc mạnh, mọi người hô hoán rồi bỏ chạy. Lúc đó tôi rất hoảng loạn và sợ hãi chỉ biết chạy theo mọi người. Khi chạy ra đến cửa thì tôi bị vấp ngã vì vẫn đang mang đôi guốc 20 cm. May mắn là đêm gala diễn ra ở ngay tầng hai của khách sạn nên chỉ cần xuống thang máy là có thể thoát được”, cô chia sẻ.

Người đẹp nói hầu hết thí sinh đều lần đầu chứng kiến động đất nên ai cũng hoảng sợ. “Khi tất cả thoát được khỏi toà nhà, chúng tôi ôm nhau bật khóc vì đã an toàn”, cô nói.

Dương Ngọc Ánh cho biết sau khi trận động đất xảy ra, ban tổ chức đã hủy đêm gala và thông báo tạm dừng hoạt động của ngày hôm sau.

Đêm gala là sự kiện đầu tiên của các thí sinh khi đến thành phố Cebu. Trong khuôn khổ cuộc thi, họ sẽ có 8 ngày hoạt động ở Cebu, đến ngày 8/10 thì diễn ra đêm chung kết. Khi động đất xảy ra, đêm gala đã gần tổ chức xong.

Ngay khi xảy ra sự cố, phía ban tổ chức đã lo lắng và quan tâm đến từng thí sinh, hướng dẫn các người đẹp cách thoát khỏi toà nhà. Mọi người vừa chạy vừa hô hạ thấp người để không bị vật gì rơi vào.

“Ban tổ chức đã nhanh chóng trấn an tâm lý thí sinh, lấy khăn choàng, dép, ghế ngồi và nước uống cho từng thí sinh. Hiện ban tổ chức đã di chuyển các thí sinh đến một khách sạn khác để đảm bảo an toàn”, cô nói.

Dương Ngọc Ánh cho biết sự cố ảnh hưởng phần nào tới tâm lý của cô và các thí sinh. Tuy nhiên, sau khi được ban tổ chức trấn an, họ đã lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho các phần thi tiếp theo.

Dương Ngọc Ánh nói cô đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc thi từ kiến thức xã hội, kỹ năng giao tiếp, trình diễn sân khấu cho đến thể lực và tinh thần. “Tôi cũng trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ để có thể tự tin giao lưu với bạn bè quốc tế và lan tỏa những giá trị văn hoá của Việt Nam”, người đẹp cho biết.

Người đẹp chia sẻ mục tiêu lớn nhất của cô khi tham dự cuộc thi là mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

"Tôi mong muốn thông qua cuộc thi này có thể truyền cảm hứng tích cực, đồng thời tạo nên những kết nối ý nghĩa để cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng", cô nói.

Dương Ngọc Ánh sinh ra và lớn lên tại vùng quê Bắc Giang cũ (hiện là Bắc Ninh) trong một gia đình có bố mẹ làm kinh doanh. Năm 2024, cô tham gia Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam và giành được danh hiệu Á hậu 4.

Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương là cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời ở châu Á, lần đầu được tổ chức vào năm 1965. Đương kim hoa hậu là người đẹp Mỹ - Janelis Leyba. Năm 2024, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương là Phạm Thị Ánh Vương , lọt vào top 10 chung cuộc.