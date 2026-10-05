Đại dự án 5.200 tỷ làm thay đổi diện mạo vùng đất giàu bậc nhất miền Bắc

Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn AEON (Nhật Bản), có trụ sở tại Hà Nội. Công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển, cho thuê, vận hành và quản lý các trung tâm thương mại quy mô lớn tại Việt Nam. Đến nay, Aeon Mall Việt Nam đã đưa vào hoạt động 8 trung tâm thương mại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mới đây, trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Quảng Ninh, ông Nojima Masaaki, Giám đốc Khối Phát triển và Xây dựng, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã chia sẻ về tiến độ dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long.

Theo đó, công ty đang thực hiện đầu tư dự án Aeon Mall Hạ Long, tới thời điểm này dự án đã hoàn thành 99% tiến độ. Aeon Mall Việt Nam đang tích cực triển khai các hạng mục cuối cùng, phấn đấu hoàn thiện dự án Aeon Mall Hạ Long để chuẩn bị đưa trung tâm thương mại vào vận hành. Công ty cũng đang xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện chào mừng trong thời gian tới.

Phối cảnh AEON Mall Hạ Long. Ảnh: Internet

Quảng Ninh là một trong những địa phương giàu có và dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bậc nhất miền Bắc cũng như cả nước. Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 12,54%, đứng đầu cả nước.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 80.327 tỷ đồng; thu hút FDI đạt hơn 1,314 tỷ USD; thành phố đón khoảng 18,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu lượt...

Đây là những dư địa lớn để phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và du khách.

Quảng Ninh có nhiều lợi thế về phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, cùng thị trường tiêu dùng ngày càng mở rộng, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn Aeon. Lãnh đạo Quảng Ninh bày tỏ mong muốn Aeon Mall Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư thêm các dự án thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Dự án Trung tâm thương mại AEON Mall Hạ Long được khởi công ngày 17/2/2025 tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh. Công trình có tổng diện tích 13 ha, nằm tại lô đất ký hiệu TMDV-D2.1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy. Trong đó, trên 9 ha diện tích được dành để quy hoạch trung tâm thương mại, còn lại đầu tư hạ tầng giao thông đấu nối. Tổng mức đầu tư dự án trên 5.200 tỷ đồng.

AEON MALL Hạ Long có tổng diện tích sàn 208.000m2, bao gồm các tiện ích dịch vụ chính, như: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát; khu vui chơi cho trẻ em và không gian bán hàng; khu vực rạp chiếu phim.

Với vị trí tại trung tâm dịch vụ, du lịch của Quảng Ninh, hạ tầng kết nối giao thông đồng bộ, khi đi vào hoạt động, dự án góp phần đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Aeon Mall Hạ Long sẽ trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng mới của người dân Quảng Ninh và du khách. Aeon Mall Hạ Long có thể đón khoảng 10 triệu lượt khách tham quan và mua sắm và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.000 lao động.