Đại gia bán lẻ Thái Lan Central Retail báo doanh thu quý 1 đạt 43.000 tỷ đồng, thị trường Việt Nam mang về gần 9.600 tỷ đồng

Central Retail Corporation đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023, tăng trưởng cao với tổng doanh thu đạt 63,2 tỷ Bath, tương ứng khoảng 43.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng đạt 2,3 tỷ Bath, khoảng 1.570 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ.

Theo Bangkok Post, ông Yol Phokasub, giám đốc điều hành của Central Retail cho biết công ty đã đạt được khởi đầu tốt trên tất cả các hạng mục kinh doanh, với doanh thu và lợi nhuận vượt mức trước đại dịch.

Cụ thể, doanh thu ngành hàng thời trang tăng 30%, doanh thu ngành hàng thực phẩm tăng 9%.

Tại Việt Nam, Central Retail là cái tên không còn xa lạ trên thương trường nói chung và lĩnh vực bán lẻ nói riêng. Central Retail lần đầu vào Việt Nam từ năm 2012, sở hữu siêu thị GO! (tên cũ Big C), Tops Market, ...

Theo giới thiệu, Central Retail Việt Nam đã có hơn 340 cửa hàng và trung tâm thương mại tại 40 tỉnh thành trên toàn quốc.

Một số thương hiệu thuộc lĩnh vực thực phẩm của Central Retail bao gồm GO!, Mini go!, Big C, Tops Market, Lan Chi Mart; các mảng khác bao gồm mảng điện máy có Nguyễn Kim, khu vui chơi có Kubo, thời trang có Robins, thể thao có Supersports.

Thị trường Việt Nam đã mang về 14,1 tỷ Bath (gần 9.600 tỷ đồng) cho Central Retail trong quý 1 vừa qua, đóng góp 24%, chỉ đứng sau thị trường Thái Lan, phần lớn trong đó là doanh thu từ các sản phẩm thực phẩm.

Trong năm 2022, Central Retail công bố chiến lược 5 năm (2022-2026) với kế hoạch đầu tư hơn 30 tỷ baht (tương đương 20.000 tỷ đồng) hướng đến 4 mục tiêu:

(i) Trở thành nền tảng đa kênh số 1 trong lĩnh vực Thực phẩm và kinh doanh Trung tâm thương mại tại Việt Nam;

(ii) Thúc đẩy kết quả kinh doanh đạt 100 tỷ baht (tương đương 65.000 tỷ đồng);

(iii) Tăng gấp đôi tỷ lệ doanh thu từ các nền tảng bán hàng đa kênh đạt mức 15%;

(iv) Phát triển mở rộng trên 55 tỉnh thành Việt Nam (trên tổng số 63 tỉnh thành).

Theo đại diện, tới năm 2026, các cửa hàng của Central Retail tại Việt Nam sẽ bán cả thực phẩm và phi thực phẩm. Tập đoàn cũng dự kiến sẽ tăng gấp đôi số lượng đại siêu thị tại Việt Nam, cụ thể là 70 siêu thị.