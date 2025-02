Đại gia bán lẻ Thế giới di động, FPT Retail, Digiworld đặt kế hoạch tham vọng năm 2025: Lợi nhuận tăng trưởng hàng chục phần trăm, doanh thu phá đỉnh lịch sử

Bước sang năm 2025, bán lẻ là một trong những nhóm ngành tâm điểm với kỳ vọng tăng trưởng đột phá. Triển vọng tăng trưởng vượt bậc phản ánh rõ ràng trong những bản kế hoạch của các doanh nghiệp đầu ngành, những con số kỷ lục đã được hé lộ.

MWG lên mục tiêu doanh thu 6 tỷ USD với sự mở rộng của Bách Hoá Xanh

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng trong năm 2025, tăng lần lượt 12% và 30% so với năm trước đó.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo công ty, năm 2025 tiếp tục là một năm đầy thách thức khi sức mua của người tiêu dùng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, tình hình kinh doanh chưa thực sự thuận lợi. Các diễn biến về chính trị thế giới và chính sách kinh tế của Tổng thống Trump là một ẩn số lớn, đặc biệt về tình hình lãi suất và tỷ giá trên thị trường, cũng rất biến động. Do đó, MWG luôn giữ một tâm thái thận trọng về viễn cảnh trong hai năm tới, đặc biệt là năm 2025 này.

Tuy nhiên, công ty vẫn đặt mục tiêu tăng thêm 4.000 tỷ đồng doanh thu cho Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, cũng như 7.000 tỷ đồng cho Bách Hóa Xanh.

MWG xác định chiến lược trọng tâm là tối ưu hóa hiệu suất cửa hàng hiện hữu, mở rộng kênh online (đặt mục tiêu tăng trưởng 300% cho Bách Hóa Xanh Online) và mở thêm từ 200 đến 400 cửa hàng Bách Hóa Xanh, chủ yếu ở khu vực miền Trung.

Bên cạnh đó, MWG tiếp tục tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp, đặc biệt trong mảng hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống. Đồng thời, công ty sẽ đẩy mạnh các chương trình tài chính như mua trả chậm và mở rộng dịch vụ sau bán hàng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chuỗi nhà thuốc An Khang dự kiến đạt điểm hòa vốn vào quý II/2025, sau đó mở rộng một cách thận trọng. Chuỗi AVAKids, chuyên về sản phẩm mẹ và bé, đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 10% và bắt đầu đóng góp lợi nhuận cho công ty trong năm 2025.

Đáng chú ý, "ngôi sao sáng" Bách Hoá Xanh được xem là trọng tâm tăng trưởng, mục tiêu tham vọng đưa doanh thu lên mức 10 tỷ USD trước năm 2030, chiếm 20% thị phần thực phẩm và hàng tiêu dùng tại Việt Nam. Công ty đặt kỳ vọng vào sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, chuyển dịch từ chợ truyền thống sang hệ thống siêu thị mini và kênh mua sắm online.

FRT lên kế hoạch lợi nhuận tăng 71% với "át chủ bài" Long Châu

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã FRT) dự trình kế hoạch với doanh thu hợp nhất 48.100 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD), tăng 20% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 900 tỷ đồng, tăng 71%.

Trước đó, năm 2024, FRT ghi nhận tổng doanh thu lũy kế đạt 40.104 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế cả năm FRT đạt 527 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần so với kế hoạch và cải thiện đáng kể so với mức lỗ 294 tỷ đồng năm 2023.

Riêng chuỗi FPT Long Châu ghi nhận doanh thu tăng trưởng 59% lên 25.320 tỷ đồng và chiếm 63% doanh thu toàn FPT Retail. Hiện, số lượng nhà thuốc Long Châu đạt 1.943 điểm bán, hệ thống trung tâm tiêm chủng được mở rộng với 126 trung tâm trải khắp 54 tỉnh thành. Trong khi đó, chuỗi bán đồ ICT FPT Shop đạt 15.126 tỷ doanh thu trong năm 2024.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán Maybank nhận định FRT đang dần bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ với dự báo mức tăng trưởng trung bình hàng năm (CAGR) đối với lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 2024 - 2028 lên tới 42,2%. Đà tăng trưởng này được dẫn dắt bởi sự phục hồi của mảng bán lẻ sản phẩm công nghệ và sự bứt phá mạnh của mảng bán lẻ dược phẩm/chăm sóc sức khoẻ. Trong đó, FPT Long Châu sẽ là “đầu tàu tăng trưởng” trong vòng 5 năm tới.

Digiworld tham vọng với kế hoạch doanh thu 2025 cao kỷ lục, tăng trưởng 2 chữ số ở tất cả ngành hàng

Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư (Investor Meeting) mới đây, CTCP Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW) đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu doanh thu thuần tăng trưởng 15% lên 25.450 tỷ - mức cao kỷ lục và chỉ tiêu LNST tăng trưởng 18% lên 523 tỷ đồng.

Riêng trong quý 1/2025, doanh thu thuần Digiworld ước tính đạt 5.600 tỷ và lãi sau thuế đạt 103 tỷ đồng, đồng loạt tăng trưởng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết hơn về cơ cấu doanh thu năm 2025, Thiết bị văn phòng và Thiết bị điện gia dụng sẽ là hai mảng gánh tăng trưởng cho công ty, doanh thu dự kiến tăng trưởng lần lượt 25% lên 5.480 tỷ và 35% lên 1.340 tỷ. Công ty kỳ vọng đưa sản phẩm máy lạnh ra thị trường kịp vào mùa nóng tới đây.

Trong khi đó, trong bối cảnh ngành Máy tính xách tay/ máy tính bảng cũng như Điện thoại di động đã bão hòa, công ty đặt mục tiêu doanh thu lần lượt là 6.850 tỷ (tăng trưởng 9%) và 10.730 tỷ (tăng 12%). Công ty dự kiến sẽ phát thêm những nhãn hiệu mới, dành thêm thị phần và giá trung bình tăng. Bên cạnh đó, làn sóng thay máy tính/ điện thoại mới theo chu kỳ hay việc Microsoft ngừng hỗ trợ Window 10 cũng như xu hướng tích hợp AI cũng có thể giúp cải thiện doanh số bán ra.

Digiworld cũng sẽ tập trung mở rộng theo hàng ngang, liên tục bổ sung các thương hiệu mới vào kênh sẵn có, như đồng hồ thông minh (Kospet, Suunto), giải pháp mạng và an ninh (TP-Link), màn hình máy tính (AOC), card đồ họa màn hình MSI. Song song với việc mở rộng theo chiều ngang, doanh nghiệp cũng tích cực hợp tác theo nhiều thương hiệu mới, đẩy mạnh phát triển theo chiều dọc với định hướng rõ ràng hơn cho mô hình D2C gồm hai hướng là Brandshops và Đầu tư với mức cổ phần không chi phối vào các đơn vị bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Thận trọng hơn, tuy chưa công bố cụ thể song Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) dự kiến doanh thu thuần năm 2025 sẽ giảm so với năm 2024 do doanh thu bán vàng miếng bị thu hẹp trong khi công ty tập trung vào tỷ suất lợi nhuận để hỗ trợ lợi nhuận.

Theo PNJ, doanh nghiệp đặt mục tiêu cải thiện biên lợi nhuận gộp trong năm 2025, chủ yếu dựa vào việc nâng cao tỷ trọng doanh thu bán lẻ. PNJ cho biết những thách thức trong việc tìm nguồn cung vàng nguyên liệu ngày càng gia tăng kể từ cuối năm 2024. Nếu bị trì hoãn, công ty có kế hoạch tăng tái chế trang sức, mua lại trang sức và nhập khẩu trang sức để bù đắp tình trạng thiếu hụt nguyên liệu.

Ở kịch bản tốt nhất, PNJ kỳ vọng phục hồi chi tiêu tiêu dùng từ quý 3/2025, được hỗ trợ bởi các chính sách kích thích kinh tế. Trong khi đó ở kịch bản kém tích cực hơn, sự phục hồi có thể bị trì hoãn đến quý 4/2025 hoặc muộn hơn. PNJ đặt mục tiêu mở thêm 12-25 cửa hàng mới. Tính tới cuối năm 2024, PNJ có tổng cộng 429 cửa hàng tại 58/63 tỉnh thành bao gồm 421 cửa hàng PNJ, 4 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàngCAO Fine Jewellery cùng 1 Trung tâm Kinh doanh sỉ.

Động lực thúc đẩy phục hồi từ chính sách kinh tế mới

Thực tế, ngành bán lẻ Việt Nam được đánh giá sẽ bước vào giai đoạn phục hồi chậm nhưng ổn định trong năm 2025. Theo báo cáo từ Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV Research), Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách nhằm thúc đẩy tiêu dùng, nổi bật nhất là việc giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% trong sáu tháng đầu năm. Theo KBSV Research, chính sách này sẽ kích cầu tiêu dùng, giúp bổ sung 3,8 triệu người vào tầng lớp tiêu dùng – những người chi tiêu trung bình trên 12 USD/ngày. Đây là tín hiệu tích cực, đặc biệt với các ngành hàng thiết yếu và tiêu dùng nhanh.

Bên cạnh đó, Luật Thương mại Điện tử dự kiến được thông qua sẽ định hình lại khung pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường số. Các chuỗi bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động và WinCommerce đã tích cực đầu tư vào nền tảng thương mại điện tử để tận dụng xu hướng này. Báo cáo từ Kantar dự báo tỷ trọng kênh bán lẻ trực tuyến tăng thêm 3% ở khu vực thành thị và 1% tại nông thôn trong năm 2025.

Đặc biệt, nhu cầu tiêu dùng được đánh giá sẽ tập trung vào các sản phẩm thiết yếu. Theo NielsenIQ, chi tiêu cho thực phẩm tươi sống và hàng gia dụng tăng lần lượt 21,3% và 12,2%. Trong khi đó, chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ giảm 21% do người tiêu dùng ưu tiên tiết kiệm và bảo vệ tài chính cá nhân. Các chuỗi siêu thị mini như Bách Hóa Xanh ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ chiến lược tập trung vào mặt hàng tươi sống và giá cả cạnh tranh cũng như mở rộng thị trường.

Đối với thị trường bán lẻ dược phẩm, KBSV Research cho rằng sự phổ cập internet sẽ là yếu tố thúc đẩy mảng kinh doanh thuốc online phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các chuỗi hiện đại có khả năng cạnh tranh ngày càng lớn so với nhà thuốc truyền thống do ưu thế công nghệ, dịch vụ giao hàng tận nơi và độ minh bạch.

Đồng qua điểm, chuyên gia VPBankS đánh giá ngành bán lẻ được dự báo tăng trưởng lợi nhuận đạt 15,5% so với cùng kỳ nhờ quay trở lại chu kỳ tăng trưởng ổn định sau giai đoạn tái cấu trúc. Lĩnh vực này sẽ được định hình bởi 4 xu hướng chính gồm mô hình bán lẻ hiện đại tương đối tích cực, ngành ICT qua giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ, mảng bán lẻ vàng trang sức có biên lợi nhuận trở lại, chuỗi bán lẻ dược phẩm tăng tích cực.