Đại gia Đài Loan rót thêm 250 triệu USD mở rộng sản xuất tại một địa phương, nâng tổng vốn đầu tư lên hơn 1 tỷ USD

Theo đó, ông Yeh Ming Yuh cho biết, giữa muôn vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm 2021, dự án sản xuất sợi tổng hợp của Công ty TNHH Polytex Far Eastern vào KCN Bàu Bàng với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 610 triệu USD.

Thông tin tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) cho biết, trong quý 3/ 2023, công ty sẽ tiếp tục rót thêm khoảng hơn 250 triệu USD vào Bình Dương, trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất tại tỉnh.

Được biết, công ty sẽ lên kế hoạch đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất với các sản phẩm sợi siêu bền (ứng dụng trong việc sản xuất dây an toàn, túi khí, lớp bố trong lốp xe…). Đồng thời, công ty cũng sẽ xây dựng một nhà máy năng lượng điện mặt trời để cung cấp điện cho sản xuất.

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam (thuộc Tập đoàn Far Eastern - Đài Loan, Trung Quốc) đã đầu tư nhà máy trên diện tích 99 ha tại tại Khu công nghiệp Bàu Bàng vào năm 2015. Theo đó, hoạt động chính của công ty là sản xuất xơ sợi tổng hợp, dệt nhuộm thành phẩm và may mặc.

Số vốn đầu tư đăng ký giai đoạn I của dự án là 274 triệu USD. Vào tháng 5/2022, Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam được tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận điều chỉnh tăng thêm 610 triệu USD để mở rộng dự án sản xuất.

Ông Yeh Ming Yuh khẳng định, Công ty Polytex Far Eastern cam kết đầu tư vào Bình Dương hướng đến chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chung tay cùng Bình Dương trong việc tăng cường trách nhiệm xã hội để bảo vệ môi trường và người lao động.Hưởng ứng chuyển đổi xanh trong sản xuất,

Hoan nghênh kế hoạch đầu tư của công ty, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh cho biết, hiện nay, công ty TNHH Far Eastern Polytex là doanh nghiệp có số vốn đầu tư lớn nhất tại Bình Dương với hơn 1,37 tỷ USD và hoạt động uy tín trong nhiều năm qua.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, chính quyền tỉnh sẽ cùng đồng hành, hỗ trợ công ty giải quyết nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn công ty TNHH Far Eastern Polytex sẽ tiếp tục kinh doanh phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo số liệu của Cục Thống kê Bình Dương, luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/5/2023, tỉnh đã thu hút 885,1 triệu USD (giảm 67,2% so với cùng kỳ). Trong đó, số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 29 dự án (tăng 16% so với cùng kỳ), với tổng số vốn đăng ký là 321 triệu USD (giảm 81,9% so với cùng kỳ); 12 dự án điều chỉnh vốn (tăng 9,1% so với cùng kỳ), với tổng vốn điều chỉnh là 30,1 triệu USD (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ); số dự án góp vốn, mua cổ phần 52 dự án (giảm 14,8% so với cùng kỳ), với tổng vốn 534 triệu USD (giảm 24,3% so với cùng kỳ).

Tính riêng tháng 5/2023, Bình Dương đã thu hút 49,6 triệu USD. Trong đó, số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 5 dự án (bằng 100% so với cùng kỳ), với tổng số vốn đăng ký là 8,1 triệu USD (giảm 94,5% so với cùng kỳ); 3 dự án điều chỉnh vốn (tăng 50% so với cùng kỳ), với tổng vốn điều chỉnh là 3,4 triệu USD (tăng 2,4 lần so với cùng kỳ); số dự án góp vốn mua cổ phần 15 dự án (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký 38,2 triệu USD (tăng gấp 9,53 lần so với cùng kỳ).